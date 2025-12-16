ЄС посилює санкції проти тіньового флоту росії: удар по нафтових доходах кремля

Європейський Союз розширив санкційний тиск на російський енергетичний сектор, запровадивши обмеження проти осіб і компаній, пов’язаних із тіньовим флотом.
Рішення спрямоване на скорочення нафтових доходів рф на тлі падіння цін та фінансового ослаблення галузі.
Санкції: нові цілі ЄС
Рада ЄС ухвалила рішення про санкції проти 9 суб’єктів — 5 фізичних осіб та 4 компаній, які підтримують діяльність так званого тіньового флоту рф.
- 5 фізичних осіб, пов’язаних із експортом російської нафти та нафтопродуктів
- 4 судноплавні компанії, що володіють або управляють танкерами з чорного списку
Хто потрапив під обмеження
За даними ЄС, усі підсанкційні особи працюють у секторах, що забезпечують суттєві надходження до бюджету рф, та контролюють судна, які:
- перевозять сиру нафту або нафтопродукти російського походження
- приховують реальне походження нафти
- використовують нерегулярні та високоризикові судноплавні практики
До списку увійшли:
- Муртаза Лахані — канадсько-пакистанський нафтовий трейдер
- Валерій Кілдіяров — фінансовий директор Litasco Middle East DMCC (структура Lukoil)
- Анар Мадатлі, Талат Сафаров, Етібар Ейюб — акціонери та/або директори 2Rivers Group (раніше Coral Energy, ОАЕ)
Компанії тіньового флоту
Санкції поширено на судноплавні компанії з трьох країн:
- Nova Shipmanagement LLC-FZ (ОАЕ)
- Citrine Marine SPC (ОАЕ)
- Hung Phat Maritime Trading (В’єтнам)
- SeverTransBunker Company Limited (росія)
Ці компанії володіють або керують танкерами, які вже були внесені до санкційних списків ЄС та інших країн як частина тіньового флоту.
Економічний ефект: падіння доходів рф
Нові санкції накладаються на складну для рф ринкову ситуацію:
- Падіння світових цін на нафту
- Зміцнення російської валюти, що знижує рублеві доходи експортерів
- Дезорганізація торгівлі після санкцій США проти Rosneft і Lukoil
За підрахунками Reuters, у грудні доходи рф від нафти й газу можуть скоротитися майже на 50% у річному вимірі, до мінімального рівня з серпня 2020 року.
Наслідки для глобального ринку
Санкційний тиск посилює структурні зміни на ринку:
- Індійські НПЗ переглядають плани закупівель російської нафти
- Зростають логістичні ризики для непрозорих постачань
- Підвищується вартість страхування та фрахту для сумнівних перевезень
Водночас ЄС демонструє намір системно перекривати альтернативні канали експорту рф, обмежуючи її можливості фінансувати війну проти України.
Джерело: Terminal
За матеріалами першоджерела: Oilprice.com