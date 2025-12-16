ЄС посилює санкції проти тіньового флоту росії: удар по нафтових доходах кремля

ЄС посилює санкції проти тіньового флоту росії: удар по нафтових доходах кремля

Європейський Союз розширив санкційний тиск на російський енергетичний сектор, запровадивши обмеження проти осіб і компаній, пов’язаних із тіньовим флотом.

Рішення спрямоване на скорочення нафтових доходів рф на тлі падіння цін та фінансового ослаблення галузі.

Санкції: нові цілі ЄС

Рада ЄС ухвалила рішення про санкції проти 9 суб’єктів5 фізичних осіб та 4 компаній, які підтримують діяльність так званого тіньового флоту рф.

  • 5 фізичних осіб, пов’язаних із експортом російської нафти та нафтопродуктів
  • 4 судноплавні компанії, що володіють або управляють танкерами з чорного списку

Хто потрапив під обмеження

За даними ЄС, усі підсанкційні особи працюють у секторах, що забезпечують суттєві надходження до бюджету рф, та контролюють судна, які:

  • перевозять сиру нафту або нафтопродукти російського походження
  • приховують реальне походження нафти
  • використовують нерегулярні та високоризикові судноплавні практики

До списку увійшли:

  • Муртаза Лахані — канадсько-пакистанський нафтовий трейдер
  • Валерій Кілдіяров — фінансовий директор Litasco Middle East DMCC (структура Lukoil)
  • Анар Мадатлі, Талат Сафаров, Етібар Ейюб — акціонери та/або директори 2Rivers Group (раніше Coral Energy, ОАЕ)

Компанії тіньового флоту

Санкції поширено на судноплавні компанії з трьох країн:

  • Nova Shipmanagement LLC-FZ (ОАЕ)
  • Citrine Marine SPC (ОАЕ)
  • Hung Phat Maritime Trading (В’єтнам)
  • SeverTransBunker Company Limited (росія)

Ці компанії володіють або керують танкерами, які вже були внесені до санкційних списків ЄС та інших країн як частина тіньового флоту.

Економічний ефект: падіння доходів рф

Нові санкції накладаються на складну для рф ринкову ситуацію:

  • Падіння світових цін на нафту
  • Зміцнення російської валюти, що знижує рублеві доходи експортерів
  • Дезорганізація торгівлі після санкцій США проти Rosneft і Lukoil

За підрахунками Reuters, у грудні доходи рф від нафти й газу можуть скоротитися майже на 50% у річному вимірі, до мінімального рівня з серпня 2020 року.

Наслідки для глобального ринку

Санкційний тиск посилює структурні зміни на ринку:

  • Індійські НПЗ переглядають плани закупівель російської нафти
  • Зростають логістичні ризики для непрозорих постачань
  • Підвищується вартість страхування та фрахту для сумнівних перевезень

Водночас ЄС демонструє намір системно перекривати альтернативні канали експорту рф, обмежуючи її можливості фінансувати війну проти України.

Джерело: Terminal

За матеріалами першоджерела: Oilprice.com

Автор:

(Всего статей: 2485)

Директор НТЦ «Психея»

Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

