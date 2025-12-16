ЄС посилює санкції проти тіньового флоту росії: удар по нафтових доходах кремля

Європейський Союз розширив санкційний тиск на російський енергетичний сектор, запровадивши обмеження проти осіб і компаній, пов’язаних із тіньовим флотом.

Рішення спрямоване на скорочення нафтових доходів рф на тлі падіння цін та фінансового ослаблення галузі.

Санкції: нові цілі ЄС

Рада ЄС ухвалила рішення про санкції проти 9 суб’єктів — 5 фізичних осіб та 4 компаній, які підтримують діяльність так званого тіньового флоту рф.

5 фізичних осіб , пов’язаних із експортом російської нафти та нафтопродуктів

, пов’язаних із експортом російської нафти та нафтопродуктів 4 судноплавні компанії, що володіють або управляють танкерами з чорного списку

Хто потрапив під обмеження

За даними ЄС, усі підсанкційні особи працюють у секторах, що забезпечують суттєві надходження до бюджету рф, та контролюють судна, які:

перевозять сиру нафту або нафтопродукти російського походження

приховують реальне походження нафти

використовують нерегулярні та високоризикові судноплавні практики

До списку увійшли:

Муртаза Лахані — канадсько-пакистанський нафтовий трейдер

— канадсько-пакистанський нафтовий трейдер Валерій Кілдіяров — фінансовий директор Litasco Middle East DMCC (структура Lukoil)

— фінансовий директор Litasco Middle East DMCC (структура Lukoil) Анар Мадатлі, Талат Сафаров, Етібар Ейюб — акціонери та/або директори 2Rivers Group (раніше Coral Energy, ОАЕ)

Компанії тіньового флоту

Санкції поширено на судноплавні компанії з трьох країн:

Nova Shipmanagement LLC-FZ (ОАЕ)

(ОАЕ) Citrine Marine SPC (ОАЕ)

(ОАЕ) Hung Phat Maritime Trading (В’єтнам)

(В’єтнам) SeverTransBunker Company Limited (росія)

Ці компанії володіють або керують танкерами, які вже були внесені до санкційних списків ЄС та інших країн як частина тіньового флоту.

Економічний ефект: падіння доходів рф

Нові санкції накладаються на складну для рф ринкову ситуацію:

Падіння світових цін на нафту

Зміцнення російської валюти , що знижує рублеві доходи експортерів

, що знижує рублеві доходи експортерів Дезорганізація торгівлі після санкцій США проти Rosneft і Lukoil

За підрахунками Reuters, у грудні доходи рф від нафти й газу можуть скоротитися майже на 50% у річному вимірі, до мінімального рівня з серпня 2020 року.

Наслідки для глобального ринку

Санкційний тиск посилює структурні зміни на ринку:

Індійські НПЗ переглядають плани закупівель російської нафти

переглядають плани закупівель російської нафти Зростають логістичні ризики для непрозорих постачань

Підвищується вартість страхування та фрахту для сумнівних перевезень

Водночас ЄС демонструє намір системно перекривати альтернативні канали експорту рф, обмежуючи її можливості фінансувати війну проти України.

Джерело: Terminal

За матеріалами першоджерела: Oilprice.com