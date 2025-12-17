Експортна нафтова виручка росії обвалилася до мінімуму за майже три роки

Різке скорочення морських постачань сирої нафти та стале падіння цін суттєво вдарили по доходах росії від експорту енергоносіїв. За підсумками середини грудня валова вартість нафтового експорту опустилася до найнижчого рівня з січня 2023 року, що посилює тиск на фінансові можливості москви на тлі війни проти України.

Падіння обсягів: найбільший тижневий обвал з 2022 року

Ключовим фактором скорочення доходів стало різке зменшення фізичних обсягів морського експорту.

Середній обсяг морських постачань у чотиритижневому періоді до 14 грудня становив 3,61 млн барелів на добу .

становив . Це на близько 70 тис. барелів на добу менше, ніж у попередній чотиритижневий період.

менше, ніж у попередній чотиритижневий період. Лише за один тиждень середньодобові постачання впали приблизно на 1,24 млн барелів — це найбільше тижневе скорочення з моменту повномасштабного вторгнення в Україну у лютому 2022 року.

У тиждень до 14 грудня 27 танкерів завантажили 20,98 млн барелів російської нафти проти 29,65 млн барелів на 38 суднах тижнем раніше.

Логістичні ускладнення та накопичення нафти в морі

Проблеми з реалізацією вантажів дедалі більше проявляються у зростанні обсягів нафти, що тривалий час перебуває в танкерах.

У танкерах накопичено понад 170 млн барелів російської сирої нафти.

російської сирої нафти. Цей показник зріс приблизно на 40% з кінця серпня.

з кінця серпня. Щонайменше 20 вантажів, завантажених у західних портах у вересні–жовтні, досі не доставлені кінцевим покупцям.

Частина танкерів зникає з автоматичних систем стеження поблизу архіпелагу Ріау поблизу Сінгапуру — регіону, який дедалі активніше використовується для прихованих перевантажень між суднами.

Ціни під тиском: одинадцяте поспіль зниження

Скорочення фізичних обсягів експорту посилюється тривалим падінням цін на російські сорти нафти.

Середня ціна Urals з Балтійського регіону знизилася до $40,07 за барель .

. Ціни на Urals з Чорного моря впали до $37,41 за барель .

. Тихоокеанський сорт ESPO подешевшав до $50,97 за барель.

Загалом Urals втратила близько $20 за барель, або понад одну третину вартості, порівняно з піком у середині липня, досягнувши найнижчого рівня з початку війни.

Експортна виручка: мінімум за три роки

Комбінація падіння обсягів і цін призвела до різкого зменшення грошових надходжень.

Середня валова вартість експорту за чотири тижні до 14 грудня становила $1,09 млрд на тиждень .

становила . За один тиждень експортна виручка скоротилася приблизно на 30% — до $883 млн .

— до . Це найнижчий тижневий показник за три роки.

Азійський напрямок: зростання невизначеності

Постачання до ключових азійських споживачів формально скорочуються, але значна частина вантажів не має задекларованого кінцевого пункту.

Постачання танкерами, що вказують Китай як пункт призначення, знизилися до 840 тис. барелів на добу .

. Потоки до Індії впали до 800 тис. барелів на добу .

. Водночас 1,72 млн барелів на добу перебувають на суднах без зазначеного кінцевого пункту.

Попри те, що раніше такі вантажі майже завжди доходили до Індії або Китаю, посилення санкцій США може надовго залишити цю нафту «на воді».

Наслідки для ринку

Ринок нафти й нафтопродуктів

Зростання обсягів нафти в морі свідчить про зниження логістичної стійкості експорту.

експорту. Складнощі з реалізацією вантажів підвищують значення диверсифікації маршрутів і покупців.

Критична інфраструктура

Атаки України на нафтові активи та танкери підкреслюють вразливість виробничої й транспортної інфраструктури .

. Зростають ризики для морського страхування та витрати на логістику.

Ціноутворення

Суттєві знижки та падіння котирувань ведуть до стискання маржі російських експортерів.

російських експортерів. Ціновий тиск посилюється через поєднання санкцій, воєнних ризиків і надлишкової пропозиції.

Джерзрело: Terminal

За матеріалами: Bloomberg