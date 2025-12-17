Експортна нафтова виручка росії обвалилася до мінімуму за майже три роки

Обновлено: Декабрь 17, 2025. Тэги: , , , , , , , , ,

Експортна нафтова виручка росії обвалилася до мінімуму за майже три роки

Різке скорочення морських постачань сирої нафти та стале падіння цін суттєво вдарили по доходах росії від експорту енергоносіїв. За підсумками середини грудня валова вартість нафтового експорту опустилася до найнижчого рівня з січня 2023 року, що посилює тиск на фінансові можливості москви на тлі війни проти України.

Падіння обсягів: найбільший тижневий обвал з 2022 року

Ключовим фактором скорочення доходів стало різке зменшення фізичних обсягів морського експорту.

  • Середній обсяг морських постачань у чотиритижневому періоді до 14 грудня становив 3,61 млн барелів на добу.
  • Це на близько 70 тис. барелів на добу менше, ніж у попередній чотиритижневий період.
  • Лише за один тиждень середньодобові постачання впали приблизно на 1,24 млн барелів — це найбільше тижневе скорочення з моменту повномасштабного вторгнення в Україну у лютому 2022 року.

У тиждень до 14 грудня 27 танкерів завантажили 20,98 млн барелів російської нафти проти 29,65 млн барелів на 38 суднах тижнем раніше.

Логістичні ускладнення та накопичення нафти в морі

Проблеми з реалізацією вантажів дедалі більше проявляються у зростанні обсягів нафти, що тривалий час перебуває в танкерах.

  • У танкерах накопичено понад 170 млн барелів російської сирої нафти.
  • Цей показник зріс приблизно на 40% з кінця серпня.
  • Щонайменше 20 вантажів, завантажених у західних портах у вересні–жовтні, досі не доставлені кінцевим покупцям.

Частина танкерів зникає з автоматичних систем стеження поблизу архіпелагу Ріау поблизу Сінгапуру — регіону, який дедалі активніше використовується для прихованих перевантажень між суднами.

Ціни під тиском: одинадцяте поспіль зниження

Скорочення фізичних обсягів експорту посилюється тривалим падінням цін на російські сорти нафти.

  • Середня ціна Urals з Балтійського регіону знизилася до $40,07 за барель.
  • Ціни на Urals з Чорного моря впали до $37,41 за барель.
  • Тихоокеанський сорт ESPO подешевшав до $50,97 за барель.

Загалом Urals втратила близько $20 за барель, або понад одну третину вартості, порівняно з піком у середині липня, досягнувши найнижчого рівня з початку війни.

Експортна виручка: мінімум за три роки

Комбінація падіння обсягів і цін призвела до різкого зменшення грошових надходжень.

  • Середня валова вартість експорту за чотири тижні до 14 грудня становила $1,09 млрд на тиждень.
  • За один тиждень експортна виручка скоротилася приблизно на 30% — до $883 млн.
  • Це найнижчий тижневий показник за три роки.

Азійський напрямок: зростання невизначеності

Постачання до ключових азійських споживачів формально скорочуються, але значна частина вантажів не має задекларованого кінцевого пункту.

  • Постачання танкерами, що вказують Китай як пункт призначення, знизилися до 840 тис. барелів на добу.
  • Потоки до Індії впали до 800 тис. барелів на добу.
  • Водночас 1,72 млн барелів на добу перебувають на суднах без зазначеного кінцевого пункту.

Попри те, що раніше такі вантажі майже завжди доходили до Індії або Китаю, посилення санкцій США може надовго залишити цю нафту «на воді».

Наслідки для ринку

Ринок нафти й нафтопродуктів

  • Зростання обсягів нафти в морі свідчить про зниження логістичної стійкості експорту.
  • Складнощі з реалізацією вантажів підвищують значення диверсифікації маршрутів і покупців.

Критична інфраструктура

  • Атаки України на нафтові активи та танкери підкреслюють вразливість виробничої й транспортної інфраструктури.
  • Зростають ризики для морського страхування та витрати на логістику.

Ціноутворення

  • Суттєві знижки та падіння котирувань ведуть до стискання маржі російських експортерів.
  • Ціновий тиск посилюється через поєднання санкцій, воєнних ризиків і надлишкової пропозиції.

Джерзрело: Terminal

За матеріалами: Bloomberg

Автор:

(Всего статей: 2490)

Директор НТЦ «Психея»Связаться с автором

Если вы нашли в статье ошибку, выделите ее,
нажмите Ctrl+Enter и предложите исправление
»

РЕКЛАМА

РЕКЛАМА

РЕКЛАМА

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

    Читать все: Анекдоти, Енергетика, Компанії, Метан, Офіціоз, Торгівля

  • Китай продает СПГ уже и Японии
  • Энергосистемы Латвии и Эстонии свяжет новый «энергомост»
  • Нельзя помочь тому
  • Он любил курить на рабочем месте

Архивы

РЕКЛАМА

Использование материалов «http://oilreview.kiev.ua» разрешается при условии ссылки на «Терминал».

Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал.


Please leave this field empty.

Назва Вшої компанії (обов'язково):

Ваш номер телефона:

Ваш E-Mail (обов'язково):

Ваше повідомлення:

Прохання виправити! :)

Помилка:

Як правильно: