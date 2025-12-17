Нафта дешевшає нижче $60 за барель: мирні сигнали щодо України та слабкість Китаю змінюють баланс ринку

Світовий нафтовий ринок зафіксував різке зниження котирувань: Brent опустилася нижче $60 за барель уперше з травня 2025 року. Інвестори одночасно реагують на ознаки можливого політичного врегулювання війни в Україні та на погіршення макроекономічних показників Китаю, що підсилює побоювання щодо профіциту постачання у 2026 році.

Цінова динаміка: мінімум за сім місяців

У вівторок, 16 грудня, нафтові котирування продемонстрували синхронне зниження.

Brent подешевшала на 81 цент (–1,3%) — до $59,75 за барель станом на 12:14 GMT.

Пробиття психологічної позначки $60 стало сигналом того, що ринок почав закладати у ціни зміну фундаментального балансу попиту та постачання.

Мирні переговори щодо України як фактор пропозиції

Ключовим каталізатором зниження стали очікування, пов’язані з потенційним прогресом у переговорах щодо завершення війни в Україні.

США запропонували Києву гарантії безпеки за зразком НАТО .

. Європейські переговорники повідомили про прогрес у перемовинах , спрямованих на завершення війни.

, спрямованих на завершення війни. Ринок почав оцінювати сценарій часткового послаблення санкцій проти росії у середньостроковій перспективі.

«Brent вперше за місяці опустилася нижче $60 за барель, оскільки ринок оцінює можливість мирної угоди, яка може повернути додаткові обсяги російської нафти та ще більше посилити профіцит постачання», — Янві Шах, аналітик Rystad Energy.

Водночас москва офіційно заявила про неготовність до територіальних поступок, що зберігає високий рівень політичної невизначеності та обмежує швидкість переоцінки ризиків.

Очікування профіциту у 2026 році

Аналітичні оцінки вказують, що ринок дедалі чіткіше формує базовий сценарій надлишкової пропозиції.

Прогнозований профіцит у 2026 році — 1,9 млн барелів на добу .

. Очікувана середня ціна Brent у 2026 році — $65 за барель .

. Поточні ф’ючерсні ціни вже частково враховують цей надлишок.

«Повільний темп переговорів, ймовірно, супроводжуватиметься поступовим зниженням цін у міру наближення до 2026 року. Brent може зафіксувати новий мінімум року, але падіння нижче $55 за барель до кінця року малоймовірне», — Джон Еванс, аналітик PVM Oil Associates.

Слабкі дані Китаю як удар по попиту

Додатковий тиск на нафтові ціни сформували макроекономічні сигнали з Китаю, який залишається ключовим драйвером глобального попиту.

Зростання промислового виробництва сповільнилося до мінімуму за 15 місяців .

. Роздрібні продажі показали найповільніше зростання з грудня 2022 року .

. Посилилися сумніви, що глобальний попит здатен поглинути зростання постачання.

Ці фактори змістили баланс очікувань інвесторів у бік сценарію затяжної слабкості попиту у 2026 році.

Логістика та запаси: обмежений компенсатор

Окремі події на боці постачання лише частково пом’якшили негативні настрої.

США конфіскували нафтовий танкер біля узбережжя Венесуели.

Ефект був обмежений через зростання плавучих запасів .

. Китай збільшив закупівлі венесуельської нафти напередодні санкцій.

У підсумку ринок не побачив суттєвого скорочення доступної пропозиції.

Аналітичні висновки для ринку нафти та нафтопродуктів

Можливі зміни на ринку

Формування стійкого очікування профіциту постачання у 2026 році.

у 2026 році. Посилення ролі диверсифікації джерел у разі повернення частини російських обсягів.

у разі повернення частини російських обсягів. Зростання значення гнучкого управління запасами в умовах цінової волатильності.

Захист критичної інфраструктури

Політична невизначеність навколо війни в Україні зберігає військові ризики для логістики .

. Інвестори дедалі уважніше оцінюють страхування ризиків та стійкість ланцюгів постачання.

Зміни у ціноутворенні

Очікування надлишку тиснуть на маржу виробників і трейдерів .

. Ціни дедалі більше відображають середньострокові прогнози , а не короткострокові перебої.

, а не короткострокові перебої. Ринок переходить у фазу, де конкуренція між постачальниками стає ключовим фактором.

