Нафта дешевшає нижче $60 за барель: мирні сигнали щодо України та слабкість Китаю змінюють баланс ринку

Світовий нафтовий ринок зафіксував різке зниження котирувань: Brent опустилася нижче $60 за барель уперше з травня 2025 року. Інвестори одночасно реагують на ознаки можливого політичного врегулювання війни в Україні та на погіршення макроекономічних показників Китаю, що підсилює побоювання щодо профіциту постачання у 2026 році.
Цінова динаміка: мінімум за сім місяців
У вівторок, 16 грудня, нафтові котирування продемонстрували синхронне зниження.
- Brent подешевшала на 81 цент (–1,3%) — до $59,75 за барель станом на 12:14 GMT.
- WTI втратила 84 центи (–1,5%) — до $55,98 за барель.
- Поточні рівні є найнижчими з травня 2025 року.
Пробиття психологічної позначки $60 стало сигналом того, що ринок почав закладати у ціни зміну фундаментального балансу попиту та постачання.
Мирні переговори щодо України як фактор пропозиції
Ключовим каталізатором зниження стали очікування, пов’язані з потенційним прогресом у переговорах щодо завершення війни в Україні.
- США запропонували Києву гарантії безпеки за зразком НАТО.
- Європейські переговорники повідомили про прогрес у перемовинах, спрямованих на завершення війни.
- Ринок почав оцінювати сценарій часткового послаблення санкцій проти росії у середньостроковій перспективі.
«Brent вперше за місяці опустилася нижче $60 за барель, оскільки ринок оцінює можливість мирної угоди, яка може повернути додаткові обсяги російської нафти та ще більше посилити профіцит постачання», — Янві Шах, аналітик Rystad Energy.
Водночас москва офіційно заявила про неготовність до територіальних поступок, що зберігає високий рівень політичної невизначеності та обмежує швидкість переоцінки ризиків.
Очікування профіциту у 2026 році
Аналітичні оцінки вказують, що ринок дедалі чіткіше формує базовий сценарій надлишкової пропозиції.
- Прогнозований профіцит у 2026 році — 1,9 млн барелів на добу.
- Очікувана середня ціна Brent у 2026 році — $65 за барель.
- Поточні ф’ючерсні ціни вже частково враховують цей надлишок.
«Повільний темп переговорів, ймовірно, супроводжуватиметься поступовим зниженням цін у міру наближення до 2026 року. Brent може зафіксувати новий мінімум року, але падіння нижче $55 за барель до кінця року малоймовірне», — Джон Еванс, аналітик PVM Oil Associates.
Слабкі дані Китаю як удар по попиту
Додатковий тиск на нафтові ціни сформували макроекономічні сигнали з Китаю, який залишається ключовим драйвером глобального попиту.
- Зростання промислового виробництва сповільнилося до мінімуму за 15 місяців.
- Роздрібні продажі показали найповільніше зростання з грудня 2022 року.
- Посилилися сумніви, що глобальний попит здатен поглинути зростання постачання.
Ці фактори змістили баланс очікувань інвесторів у бік сценарію затяжної слабкості попиту у 2026 році.
Логістика та запаси: обмежений компенсатор
Окремі події на боці постачання лише частково пом’якшили негативні настрої.
- США конфіскували нафтовий танкер біля узбережжя Венесуели.
- Ефект був обмежений через зростання плавучих запасів.
- Китай збільшив закупівлі венесуельської нафти напередодні санкцій.
У підсумку ринок не побачив суттєвого скорочення доступної пропозиції.
Аналітичні висновки для ринку нафти та нафтопродуктів
Можливі зміни на ринку
- Формування стійкого очікування профіциту постачання у 2026 році.
- Посилення ролі диверсифікації джерел у разі повернення частини російських обсягів.
- Зростання значення гнучкого управління запасами в умовах цінової волатильності.
Захист критичної інфраструктури
- Політична невизначеність навколо війни в Україні зберігає військові ризики для логістики.
- Інвестори дедалі уважніше оцінюють страхування ризиків та стійкість ланцюгів постачання.
Зміни у ціноутворенні
- Очікування надлишку тиснуть на маржу виробників і трейдерів.
- Ціни дедалі більше відображають середньострокові прогнози, а не короткострокові перебої.
- Ринок переходить у фазу, де конкуренція між постачальниками стає ключовим фактором.
Джерело: Terminal
За матеріалами: Economies.com