Ринки Перської затоки під тиском: дешевша нафта стримує біржі наприкінці року

Фондові ринки країн Перської затоки 25 грудня демонстрували стриману динаміку на тлі зниження цін на нафту та сезонно низької торговельної активності. Інвестори оцінюють ризики для нафтових постачань з боку венесуели та росії, Водночас зважаючи на перспективи економічного зростання США.
Нафта і біржі Перської затоки: фінансова залежність у дії
Основним чинником слабкої динаміки ринків регіону стала нафта — ключове джерело доходів для економік Перської затоки.
- Ціни на нафту у середу завершили торги з незначним зниженням.
- Ринок рухається до найглибшого річного падіння з 2020 року.
- Інвестори враховують сповільнення економічного зростання США та ризики перебоїв у постачаннях з венесуели й росії.
- Низькі ціни на нафту безпосередньо впливають на бюджетні баланси країн, залежних від експорту вуглеводнів.
Динаміка ключових ринків регіону
Торги проходили за умов знижених обсягів через відсутність іноземних інвесторів у період різдвяних свят.
- Саудівська Аравія: індекс TASI зріс на 0,1%, завдяки підйому акцій ACWA Power на 1,4%.
- Saudi Aramco: котирування залишилися без змін.
- Дубай: головний індекс знизився на 0,2%, акції Emaar Properties втратили 0,7%.
- Абу-Дабі: індекс просів на 0,1%.
- Катар: індекс QSI зменшився на 0,3%, акції Qatar Islamic Bank впали на 0,5%.
Фінансові й ринкові висновки
- Ринки нафти й нафтопродуктів: поточна цінова слабкість підкреслює вразливість економік Затоки до коливань глобального попиту та геополітичних ризиків. Диверсифікація джерел доходів залишається стратегічною необхідністю.
- Логістична й фіскальна стійкість: перебої в експорті з окремих країн можуть підтримати ціни, однак наразі цього недостатньо для компенсації слабкого попиту.
- Ціноутворення: зниження котирувань обмежує маржу нафтових компаній і тисне на бюджетні доходи, що може посилити конкуренцію між виробниками.
Джерело: Terminal
За матеріалами: Reuters — Major Gulf markets subdued on soft oil prices