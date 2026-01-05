Тіньовий танкер росії сів на мілину біля Туреччини: ризики для енергетичної безпеки та морської логістики

Інцидент із танкером Qendil, що належить до так званого тіньового флоту росії, знову привернув увагу до системних ризиків морських перевезень нафти, обходу санкцій та загроз для регіональної й європейської енергетичної безпеки. Подія сталася поблизу стратегічно важливих судноплавних маршрутів Чорного та Егейського морів.
Тіньовий флот росії: аварія як індикатор системної проблеми
Факт події
- Танкер Qendil довжиною 249 м, який входить до російського тіньового флоту, сів на мілину поблизу острова Бозджаада неподалік Туреччини.
- Судно прямувало з Аліаги до Ялови та було порожнім на момент інциденту.
- Подія сталася у неділю, після чого турецька влада негайно залучила аварійні буксири KURTARMA-10 та KURTARMA-16 для зняття судна з мілини.
Можливі причини
- Розпочато офіційне розслідування, яке має встановити, чи стала причиною аварії несприятлива погода, чи попередні пошкодження корпусу.
- Раніше танкер, що ходить під прапором Оману, зазнав ушкоджень унаслідок удару українського дрона на відстані понад 2000 км від кордону України.
- На момент дронової атаки судно перебувало поблизу Лівії та прямувало з порту Сікка в Індії до Усть-Луги в росії.
Реакція та безпека судноплавства
- Заходи безпеки в регіоні було посилено.
- Морський рух підтримується у стабільному режимі, що свідчить про намагання мінімізувати ризики для міжнародної торгівлі.
Qendil як символ тіньової нафтологістики
- Qendil є прикладом застарілого та небезпечного флоту, який працює нелегально, без належних стандартів безпеки.
- Такі судна часто мають сумнівне страхування або взагалі його не мають.
- Мета експлуатації тіньового флоту — забезпечити експорт російської нафти в обхід міжнародних санкцій, запроваджених для обмеження фінансування військових дій проти України.
Ескалація атак на нафтову інфраструктуру росії
- У 2024 році та на початку 2025 року Україна посилила удари по нафтових терміналах і портах росії.
- Наприкінці 2025 року атаки поширилися на танкери в Чорному морі та нафтові платформи в Каспійському морі.
- Це свідчить про зміну тактики та фокус на логістичні ланцюги експорту нафти.
Висновки
Ринок нафти та нафтопродуктів
- Інциденти з тіньовим флотом росії підвищують ризики морської логістики, що може впливати на глобальну кон’юнктуру та маршрути постачання.
- Це підтверджує важливість диверсифікації джерел постачання та стійких логістичних коридорів.
Захист критичної інфраструктури
- Атаки на танкери та порти демонструють ефективність асиметричних дій проти нафтової інфраструктури агресора.
- Водночас зростає значення захисту власної енергетичної інфраструктури, включно з портами, базами зберігання та транспортними вузлами.
Ціноутворення та ризики
- Аварії та атаки на тіньовий флот можуть збільшувати страхові та логістичні витрати, що закладаються у кінцеву ціну нафти.
- Це створює додатковий тиск на маржу перевізників і може змінювати баланс конкуренції на ринку морських перевезень.
Джерело: Terminal
За матеріалами: Marine Insight