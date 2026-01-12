США можуть послабити нафтові санкції проти Венесуели вже найближчим часом

Вашингтон готується до часткового зняття санкцій з нафтового сектору Венесуели, щоб відновити експорт нафти на світові ринки та залучити масштабні інвестиції. Йдеться про десятки мільярдів доларів і потенційний вплив на глобальні ціни на нафту, попри сумніви з боку великих американських компаній.

Санкції, інвестиції та нафта: нові контури політики США щодо Венесуели

Міністр фінансів США Скотт Бессент заявив, що Вашингтон може зняти частину санкцій з Венесуели вже наступного тижня. Мета – відновлення продажу венесуельської нафти на світові ринки та запуск інвестицій у нафтогазову галузь країни.

Санкції можуть бути послаблені вибірково , з акцентом на транспортування та продаж сирої нафти й нафтопродуктів.

, з акцентом на транспортування та продаж сирої нафти й нафтопродуктів. За словами Бессента, США прагнуть, щоб нафтові доходи знову почали працювати на функціонування уряду, сектор безпеки та потреби населення Венесуели.

Міністерство енергетики США підтвердило, що санкції вже частково відкочуються для виходу венесуельської нафти на глобальні ринки.

Політичний контекст

Заяви пролунали після захоплення колишнього президента Венесуели Ніколаса Мадуро силами США та формування тимчасового уряду в Каракасі, який Дональд Трамп назвав союзником Вашингтона.

США розглядають можливість використання близько 5 млрд доларів заморожених спеціальних прав запозичення МВФ, що належать Венесуелі.

заморожених спеціальних прав запозичення МВФ, що належать Венесуелі. Бессент планує переговори з керівництвом МВФ та Світового банку щодо їх повторного залучення до роботи з Каракасом.

щодо їх повторного залучення до роботи з Каракасом. Паралельно підписано указ, який забороняє судам і кредиторам арештовувати нафтові доходи Венесуели на рахунках Мінфіну США.

«Ми знімаємо санкції з нафти, яка буде продаватися», — Скотт Бессент, міністр фінансів США

Інвестиційні очікування

Дональд Трамп на зустрічі з провідними керівниками енергетичних компаній закликав інвестувати у Венесуелу щонайменше 100 млрд доларів, щоб наростити видобуток і знизити ціни на нафту в США.

Частина компаній демонструє обережний оптимізм.

Водночас керівник ExxonMobil Даррен Вудс заявив, що країна залишається «непридатною для інвестування» без правових, фінансових та безпекових гарантій.

без правових, фінансових та безпекових гарантій. Нафтові компанії очікують чітких механізмів захисту капіталу, перш ніж брати на себе великі зобов’язання.

Історія санкцій

США почали запроваджувати санкції проти венесуельських посадовців і компаній у 2005 році, а у 2019 році вони були суттєво розширені, включно з фінансовими та секторальними обмеженнями проти уряду та державної компанії Petróleos de Venezuela (PDVSA).

Джерело: Terminal

За матеріалами: Financial Times