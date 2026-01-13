Експорт викопного палива росії у грудні 2025 року: зниження доходів, обхід санкцій і зростання ролі LNG в Європі

У грудні 2025 року доходи росії від експорту викопного палива скоротилися до одного з найнижчих рівнів з початку повномасштабної війни проти України. Водночас структура постачання зміщується у бік LNG та трубопровідного газу, де Європейський Союз залишається ключовим покупцем. Дані свідчать про системний обхід санкцій через «тіньовий» флот і збереження фінансової стійкості експорту попри формальні обмеження.
Експорт викопного палива росії у грудні 2025 року: санкції, ринки та логістика
Загальна динаміка доходів
- Сукупні доходи від експорту викопного палива знизилися на 2% місяць до місяця і становили 500 млн євро на добу — другий найнижчий показник з лютого 2022 року.
- Обсяги експорту також скоротилися на 2%, що підтверджує структурне, а не цінове зниження доходів.
Нафта та нафтопродукти
- Доходи від експорту сирої нафти впали на 12% — до 198 млн євро на добу.
- Морські постачання нафти скоротилися на 16%, до 139 млн євро на добу, що майже точно відповідає падінню фізичних обсягів.
- Водночас доходи від трубопровідної нафти зросли на 2% — до 59 млн євро на добу.
- Експорт морських нафтопродуктів зріс на 10%, забезпечивши 116 млн євро на добу.
Газ та LNG
- Доходи від скрапленого природного газу (LNG) зросли на 13% — до 48 млн євро на добу.
- Фізичні обсяги експорту LNG збільшилися на 16%, що стало найвищим показником у 2025 році.
- Доходи від трубопровідного газу зросли на 17% — до 70 млн євро на добу.
Вугілля
- Доходи від експорту вугілля скоротилися на 11% — до 67 млн євро на добу.
Географія покупців
- Китай забезпечив 48% доходів росії від п’яти найбільших імпортерів — 6 млрд євро у грудні.
- Частка сирої нафти в імпорті Китаю становила 60% (3,6 млрд євро).
- Морський імпорт російської нафти до Китаю зріс на 23% місяць до місяця.
- Туреччина стала другим найбільшим покупцем, імпортувавши 2,6 млрд євро російських енергоносіїв.
- Індія скоротила імпорт російської нафти на 29% — до найнижчого рівня з моменту запровадження цінової стелі.
Європейський Союз і LNG
- ЄС залишився найбільшим покупцем російського LNG, на який припадає 49% експорту.
- П’ять найбільших імпортерів ЄС заплатили росії 1,4 млрд євро у грудні.
- 79% цих обсягів припадало на природний газ, який не підпадає під санкції ЄС.
- Імпорт LNG з росії:
- Франція: +18% з росії, +13% загалом.
- Іспанія: +27% з росії попри загальне скорочення імпорту LNG.
- Бельгія: -20% з росії, але зростання транзиту через порт Зебрюгге на 76% після нового пакета санкцій.
Обхід санкцій і «тіньовий» флот
- У грудні діяли 93 судна «тіньового» флоту, що ходили під фальшивими прапорами.
- 26 суден доставили російську нафту та нафтопродукти на суму 0,8 млрд євро.
- 46% цього обсягу пройшли через Датські протоки, перевезені лише 13 танкерами.
- Санкції, засновані на компаніях і цінах, системно обходяться через спеціальні компанії та логістичні схеми.
Джерело: Terminal
За матеріалами: CREA