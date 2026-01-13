Експорт викопного палива росії у грудні 2025 року: зниження доходів, обхід санкцій і зростання ролі LNG в Європі

У грудні 2025 року доходи росії від експорту викопного палива скоротилися до одного з найнижчих рівнів з початку повномасштабної війни проти України. Водночас структура постачання зміщується у бік LNG та трубопровідного газу, де Європейський Союз залишається ключовим покупцем. Дані свідчать про системний обхід санкцій через «тіньовий» флот і збереження фінансової стійкості експорту попри формальні обмеження.

Експорт викопного палива росії у грудні 2025 року: санкції, ринки та логістика

Загальна динаміка доходів

  • Сукупні доходи від експорту викопного палива знизилися на 2% місяць до місяця і становили 500 млн євро на добу — другий найнижчий показник з лютого 2022 року.
  • Обсяги експорту також скоротилися на 2%, що підтверджує структурне, а не цінове зниження доходів.

Нафта та нафтопродукти

  • Доходи від експорту сирої нафти впали на 12% — до 198 млн євро на добу.
  • Морські постачання нафти скоротилися на 16%, до 139 млн євро на добу, що майже точно відповідає падінню фізичних обсягів.
  • Водночас доходи від трубопровідної нафти зросли на 2% — до 59 млн євро на добу.
  • Експорт морських нафтопродуктів зріс на 10%, забезпечивши 116 млн євро на добу.

Газ та LNG

  • Доходи від скрапленого природного газу (LNG) зросли на 13% — до 48 млн євро на добу.
  • Фізичні обсяги експорту LNG збільшилися на 16%, що стало найвищим показником у 2025 році.
  • Доходи від трубопровідного газу зросли на 17% — до 70 млн євро на добу.

Вугілля

  • Доходи від експорту вугілля скоротилися на 11% — до 67 млн євро на добу.

Географія покупців

  • Китай забезпечив 48% доходів росії від п’яти найбільших імпортерів — 6 млрд євро у грудні.
  • Частка сирої нафти в імпорті Китаю становила 60% (3,6 млрд євро).
  • Морський імпорт російської нафти до Китаю зріс на 23% місяць до місяця.
  • Туреччина стала другим найбільшим покупцем, імпортувавши 2,6 млрд євро російських енергоносіїв.
  • Індія скоротила імпорт російської нафти на 29% — до найнижчого рівня з моменту запровадження цінової стелі.

Європейський Союз і LNG

  • ЄС залишився найбільшим покупцем російського LNG, на який припадає 49% експорту.
  • П’ять найбільших імпортерів ЄС заплатили росії 1,4 млрд євро у грудні.
  • 79% цих обсягів припадало на природний газ, який не підпадає під санкції ЄС.
  • Імпорт LNG з росії:
    • Франція: +18% з росії, +13% загалом.
    • Іспанія: +27% з росії попри загальне скорочення імпорту LNG.
    • Бельгія: -20% з росії, але зростання транзиту через порт Зебрюгге на 76% після нового пакета санкцій.

Обхід санкцій і «тіньовий» флот

  • У грудні діяли 93 судна «тіньового» флоту, що ходили під фальшивими прапорами.
  • 26 суден доставили російську нафту та нафтопродукти на суму 0,8 млрд євро.
  • 46% цього обсягу пройшли через Датські протоки, перевезені лише 13 танкерами.
  • Санкції, засновані на компаніях і цінах, системно обходяться через спеціальні компанії та логістичні схеми.

Джерело: Terminal

За матеріалами: CREA

