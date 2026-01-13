Нафта і газ забезпечать більшу частину вибухового зростання споживання електроенергії дата-центрами

Бум штучного інтелекту та цифрової економіки радикально змінює глобальний енергетичний баланс. За оцінками керівництва національної нафтогазової компанії Абу-Дабі, до 2040 року попит на електроенергію з боку дата-центрів зросте на 500%, і переважна частина цього зростання буде покрита за рахунок нафти та газу.

Енергетичний фундамент цифрової економіки

Виконавчий директор ADNOC та міністр промисловості й передових технологій ОАЕ Султан Аль-Джабер заявив, що стрімке поширення штучного інтелекту та інфраструктури для його обслуговування призведе до п’ятикратного зростання енергоспоживання дата-центрів до 2040 року.

Близько 75% додаткового попиту на електроенергію забезпечуватиметься вуглеводнями, насамперед нафтою та природним газом.

За іншою оцінкою, понад 70% енергії для нових потужностей усе ще надходитиме з традиційних джерел.

Зростання попиту відбувається на тлі глобального економічного розвитку, а не лише через цифровізацію.

“Понад 70 відсотків цієї енергії й надалі надходитиме з вуглеводнів. І хоча дехто бачить у цьому обмеження, я бачу в цьому каталізатор, адже сталий прогрес — це не уповільнення зростання, а створення кращого двигуна”, — Султан Аль-Джабер.

Інвестиційний виклик: $4 трлн щороку

За словами Аль-Джабера, нова епоха штучного інтелекту різко підвищує потребу в інвестиціях у глобальну енергетичну систему.

Світові інвестиційні потреби в енергетиці оцінюються у $4 трлн щорічно.

. Кошти необхідні одночасно для видобутку енергоресурсів, електромереж та дата-центрів.

Існуюча інфраструктура не здатна підтримати економіку майбутнього без масштабної модернізації.

“Неможливо забезпечити економіку завтрашнього дня енергомережами вчорашнього дня”, — наголосив очільник ADNOC.

Довгостроковий попит попри короткострокові ризики

Водночас Аль-Джабер визнав наявність короткострокових викликів, зокрема профіциту на нафтовому ринку. Проте стратегічний прогноз залишається незмінним.

Попит зростатиме для всіх форм енергії і на всіх ринках.

і на всіх ринках. Ключовим підходом до планування має бути аналіз даних, а не емоційна реакція на ринкові коливання.

“Наша відповідь на цей попит має ґрунтуватися на даних, а не на драмі”, — підсумував він.

Джерело: Terminal

За матеріалами: Oilprice.com