Пальне в Румунії подорожчало: ціни перевищили Іспанію та Австрію

На початку 2026 року Румунія зіткнулася з помітним зростанням цін на пальне. Після підвищення акцизів водії в країні платять більше за бензин і дизель, ніж у державах ЄС із вищою купівельною спроможністю населення. Дані Європейської комісії демонструють, що податкові рішення безпосередньо вплинули на кінцеву ціну на АЗС.
Подорожчання пального в Румунії
Румунія увійшла до групи країн Європейського Союзу з найдорожчим пальним, попри нижчі доходи населення порівняно з західноєвропейськими державами.
- 11-те місце в ЄС за рівнем цін на пальне за даними сервісу моніторингу Європейської комісії.
- Зростання цін у середньому на 1,5% для бензину та 1,3% для дизеля лише за останній місяць.
- Додаткові витрати: за повний бак у 50 літрів водії платять приблизно RON 5 (близько EUR 1) більше, ніж місяць тому.
За щотижневим Oil Bulletin ЄС, ціни в Румунії перевищили показники країн із суттєво вищою купівельною спроможністю:
- Бензин: EUR 1,52/л у Румунії проти EUR 1,37 у Швеції, EUR 1,43 в Іспанії та EUR 1,47 в Австрії.
- Дизель: у цих самих країнах ціни також нижчі, ніж у Румунії.
Станом на 14 січня 2026 року в Бухаресті зафіксовані такі роздрібні ціни:
- Бензин – RON 7,58 (EUR 1,52) за літр.
- Дизель – RON 7,77 (EUR 1,55) за літр.
- LPG – RON 3,82 (EUR 0,76) за літр.
Подібний рівень цін спостерігається і в інших великих містах країни.
Податковий чинник як ключова причина
Основним драйвером подорожчання стало податкове навантаження:
- Акциз на пальне протягом року підвищували тричі.
- Зростання ПДВ додатково посилило ефект на кінцеву ціну для споживача.
Саме сукупний вплив акцизів і ПДВ визначив нинішній рівень цін на АЗС, а не зміни світових котирувань.
Румунський кейс демонструє, що податкова політика може швидко змінювати баланс на ринку пального. Для України це має такі практичні уроки:
- Ринок нафти й нафтопродуктів: податкові рішення здатні істотно впливати на ціни навіть за стабільного постачання. Це підсилює потребу в диверсифікації джерел та підвищенні логістичної стійкості у разі блокад або масованих ударів.
- Критична інфраструктура: подорожчання пального збільшує вартість утримання та захисту інфраструктури, що робить актуальними інвестиції в її розосередження та економічну стійкість.
- Ціноутворення: приклад Румунії показує, що структура ціни, зокрема частка податків і маржі, може стати ключовим фактором для кінцевого споживача, навіть важливішим за міжнародні ринкові тенденції.
Таким чином, податкові інструменти залишаються одним із найпотужніших важелів впливу на паливний ринок, що має враховуватися Україною в умовах воєнних ризиків.
Джерело: Terminal
За матеріалами: Romania Insider