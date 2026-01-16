Ставка на викопне паливо у США зміцнює позиції Китаю як світового лідера чистої енергетики

Політика адміністрації Дональда Трампа, спрямована на дешеву нафту і газ як основу реіндустріалізації США, попри потенційні короткострокові вигоди, стратегічно працює на користь Китаю. Пекін, інвестуючи в електрифікацію, сонячну та вітрову генерацію, акумулятори й електротранспорт, уже сформував домінування у низьковуглецевих технологіях, яке визначатиме глобальний баланс сил у найближчі десятиліття.

Енергетичне протистояння США та Китаю: стратегічна розвилка

США роблять ставку на викопні ресурси як двигун промислового зростання

роблять ставку на викопні ресурси як двигун промислового зростання Китай прискорює перехід до електрифікованої економіки та зменшення залежності від імпорту нафти

Ці підходи відображають глибокі геополітичні розбіжності між двома найбільшими економіками світу та формують майбутню конкуренцію за промислову перевагу.

Курс Вашингтона: дешева енергія як основа реіндустріалізації

Адміністрація Дональда Трампа скоротила державну підтримку електромобілів і низьковуглецевих технологій

Розширено доступ до нафтовидобутку та послаблено екологічне регулювання

Задекларовано ставку на нафту, газ, вугілля та ядерну енергетику як базу економічної безпеки

У стратегії національної безпеки Білого дому зазначено, що надлишкові енергоресурси мають «підживлювати реіндустріалізацію» та зберігати технологічну перевагу США, зокрема у сфері штучного інтелекту.

Частка США у світовому попиті на нафту у 2025 році : близько 20% або 20,6 млн барелів на добу

: близько 20% або Статус : найбільший у світі виробник нафти й газу після сланцевого буму

: найбільший у світі виробник нафти й газу після сланцевого буму LNG: понад 110 млн тонн експорту на рік, майже 25% світової торгівлі

Окремим сигналом стало усунення влади Ніколаса Мадуро у Венесуелі та заохочення американських компаній до розробки її запасів. За даними ОПЕК, доведені нафтові резерви країни становлять 303 млрд барелів, найбільше у світі.

Китайський курс: електрифікація та енергетична самодостатність

Новий п’ятирічний план Китаю робить акцент на енергетичну незалежність і критичні мінерали

Побудовано цілі галузі для підтримки «електродержави»

Китай став глобальним лідером у сонячній енергетиці, батареях та електромобілях

Електромобілі : понад 50% внутрішніх продажів легкових авто у 2025 році

: понад внутрішніх продажів легкових авто у 2025 році Виробництво EV : понад 70% світового обсягу

: понад світового обсягу Сонце і вітер: встановлено понад 500 ГВт нових потужностей за рік — рекорд в історії

Міжнародне енергетичне агентство очікує, що у 2025 році на Китай припадатиме понад дві третини світових нових сонячних і вітрових потужностей.

Вразливість Китаю та ефект геополітики

Імпорт нафти у 2025 році: 10,4 млн барелів на добу

Залежність від імпорту: понад 60% внутрішнього споживання

Попри зростання частки електротранспорту, імпортна залежність залишається ахіллесовою п’ятою Китаю. Саме тому загрози з боку США щодо Ірану та Венесуели, які разом забезпечують понад 7% китайських нафтових потреб, лише прискорюють енергетичний перехід Пекіна.

Хто виграє у довгій перспективі

Ставка США на викопне паливо несе ризики вичерпності ресурсів та цінової волатильності

Відновлювана енергетика потребує значних початкових інвестицій, але має більший потенціал технологічних проривів

Політична нестабільність і policy whiplash у США ускладнюють довгострокове планування

Пряме державне втручання на користь окремих джерел енергії означає відхід США від ринкового принципу, який історично забезпечував швидші інновації та нижчі витрати.

Висновки

Ринок нафти й нафтопродуктів : глобальна волатильність і геополітичні ризики підсилюють потребу України у диверсифікації джерел постачання, розвитку стратегічних запасів та сценаріїв на випадок блокади або масованих ударів

: глобальна волатильність і геополітичні ризики підсилюють потребу України у диверсифікації джерел постачання, розвитку стратегічних запасів та сценаріїв на випадок блокади або масованих ударів Критична інфраструктура : приклад Китаю демонструє доцільність інвестицій у розосереджену генерацію, захист енергетичних об’єктів і поєднання військових та економічних інструментів стійкості

: приклад Китаю демонструє доцільність інвестицій у розосереджену генерацію, захист енергетичних об’єктів і поєднання військових та економічних інструментів стійкості Ціноутворення: зростання ролі електроенергії та імпортних ризиків означає необхідність перегляду структури ціни, податкової політики та підтримки конкуренції

Глобальне енергетичне протистояння США і Китаю формує середовище, у якому доведеться діяти стратегічно, орієнтуючись не лише на сьогодення, а й на майбутню архітектуру світових енергоринків.

Джерело: Terminal

За матеріалами: Reuters