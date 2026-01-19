Ціни на моторні палива та LPG в ЄС станом на 12 січня 2026 року: розриви між країнами та сигнали для ринку

Середні ціни на бензин, дизель, опалювальні нафтопродукти та скраплений нафтовий газ у країнах Європейського Союзу на середину січня 2026 року демонструють значну диференціацію між регіонами. Дані в євро за 1000 літрів або за тонну відображають вплив податкової політики, логістики, структури споживання та енергетичної безпеки окремих держав.
Ринок моторних палив ЄС: ціни та структурні відмінності
Бензин Euro-super 95
Середньозважена ціна бензину Euro-super 95 у країнах ЄС (EUR27) становить 1 604,66 євро за 1000 л, а в єврозоні – 1 679,40 євро за 1000 л.
- Найвищі показники зафіксовані в Нідерландах – 2 016,64 євро та Данії – 1 870,93 євро.
- Найнижчі ціни серед наведених країн мають Болгарія – 1 214,00 євро та Кіпр – 1 324,39 євро.
- Різниця між мінімальним і максимальним рівнем перевищує 800 євро за 1000 л, що свідчить про сильний вплив національних податків і акцизів.
Автомобільний дизель
Середньозважена ціна дизельного пального в ЄС становить 1 552,90 євро за 1000 л, у єврозоні – 1 606,07 євро за 1000 л.
- Найвищі ціни зафіксовані в Нідерландах – 1 810,11 євро та Данії – 1 699,63 євро.
- Серед нижчих значень – Мальта – 1 210,00 євро та Чехія – 1 332,30 євро.
- Дизель залишається ключовим паливом для вантажного транспорту, тому його вартість прямо впливає на логістичні витрати та інфляційний тиск.
Скраплений нафтовий газ (LPG)
Середньозважена ціна LPG для моторного використання в ЄС становить 787,42 євро за 1000 л, у єврозоні – 823,26 євро за 1000 л.
- Найвищі ціни зафіксовані в Німеччині – 1 044,00 євро та Іспанії – 938,29 євро.
- Найнижчі значення мають Польща – 645,38 євро та Люксембург – 690,00 євро.
- LPG зберігає роль альтернативного моторного пального з нижчим податковим навантаженням у частині країн.
Опалювальні нафтопродукти та мазут
Опалювальна газойль (heating gas oil)
Середньозважена ціна в ЄС становить 969,52 євро за 1000 л, що нижче за моторні палива через іншу податкову категорію.
- Високі значення зафіксовані в Данії – 1 679,83 євро та Португалії – 1 462,00 євро.
- Нижчі рівні – у Бельгії – 714,20 євро та Чехії – 776,64 євро.
Мазут з вмістом сірки
Середні ціни на важкий мазут із вмістом сірки до 1% у ЄС становлять 595,29 євро за тонну, а з вмістом сірки понад 1% – 389,37 євро за тонну.
- Найнижчі значення зафіксовані в країнах Центральної та Східної Європи.
- Ціновий розрив пояснюється екологічними вимогами та витратами на очищення.
Висновки
- Значні розбіжності цін у ЄС підтверджують доцільність диверсифікації ринків й зберігання доступу до кількох напрямків постачання пального попри воєнні ризики.
- Різниця між країнами понад 50% за окремими продуктами демонструє, що транспортні та податкові фактори критично впливають на кінцеву ціну.
- Структура цін у ЄС показує, що податкова політика формує основну частину роздрібної вартості, що є релевантним для перегляду підходів для забезпечення кіцевих споживачів доступним пальним.
Джерело: Terminal
За матеріалами: Європейська комісія, щотижневі ціни на нафтопродукти