Ціни на моторні палива та LPG в ЄС станом на 12 січня 2026 року: розриви між країнами та сигнали для ринку

Середні ціни на бензин, дизель, опалювальні нафтопродукти та скраплений нафтовий газ у країнах Європейського Союзу на середину січня 2026 року демонструють значну диференціацію між регіонами. Дані в євро за 1000 літрів або за тонну відображають вплив податкової політики, логістики, структури споживання та енергетичної безпеки окремих держав.

Ринок моторних палив ЄС: ціни та структурні відмінності

Бензин Euro-super 95

Середньозважена ціна бензину Euro-super 95 у країнах ЄС (EUR27) становить 1 604,66 євро за 1000 л, а в єврозоні – 1 679,40 євро за 1000 л.

Найвищі показники зафіксовані в Нідерландах – 2 016,64 євро та Данії – 1 870,93 євро .

та . Найнижчі ціни серед наведених країн мають Болгарія – 1 214,00 євро та Кіпр – 1 324,39 євро .

та . Різниця між мінімальним і максимальним рівнем перевищує 800 євро за 1000 л, що свідчить про сильний вплив національних податків і акцизів.

Автомобільний дизель

Середньозважена ціна дизельного пального в ЄС становить 1 552,90 євро за 1000 л, у єврозоні – 1 606,07 євро за 1000 л.

Найвищі ціни зафіксовані в Нідерландах – 1 810,11 євро та Данії – 1 699,63 євро .

та . Серед нижчих значень – Мальта – 1 210,00 євро та Чехія – 1 332,30 євро .

та . Дизель залишається ключовим паливом для вантажного транспорту, тому його вартість прямо впливає на логістичні витрати та інфляційний тиск.

Скраплений нафтовий газ (LPG)

Середньозважена ціна LPG для моторного використання в ЄС становить 787,42 євро за 1000 л, у єврозоні – 823,26 євро за 1000 л.

Найвищі ціни зафіксовані в Німеччині – 1 044,00 євро та Іспанії – 938,29 євро .

та . Найнижчі значення мають Польща – 645,38 євро та Люксембург – 690,00 євро .

та . LPG зберігає роль альтернативного моторного пального з нижчим податковим навантаженням у частині країн.

Опалювальні нафтопродукти та мазут

Опалювальна газойль (heating gas oil)

Середньозважена ціна в ЄС становить 969,52 євро за 1000 л, що нижче за моторні палива через іншу податкову категорію.

Високі значення зафіксовані в Данії – 1 679,83 євро та Португалії – 1 462,00 євро .

та . Нижчі рівні – у Бельгії – 714,20 євро та Чехії – 776,64 євро.

Мазут з вмістом сірки

Середні ціни на важкий мазут із вмістом сірки до 1% у ЄС становлять 595,29 євро за тонну, а з вмістом сірки понад 1% – 389,37 євро за тонну.

Найнижчі значення зафіксовані в країнах Центральної та Східної Європи.

Ціновий розрив пояснюється екологічними вимогами та витратами на очищення.

Висновки

Значні розбіжності цін у ЄС підтверджують доцільність диверсифікації ринків й зберігання доступу до кількох напрямків постачання пального попри воєнні ризики.

Різниця між країнами понад 50% за окремими продуктами демонструє, що транспортні та податкові фактори критично впливають на кінцеву ціну.

Структура цін у ЄС показує, що податкова політика формує основну частину роздрібної вартості, що є релевантним для перегляду підходів для забезпечення кіцевих споживачів доступним пальним.

Джерело: Terminal

За матеріалами: Європейська комісія, щотижневі ціни на нафтопродукти