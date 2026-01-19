Ціни на моторні палива та LPG в ЄС станом на 12 січня 2026 року: розриви між країнами та сигнали для ринку

Обновлено: Январь 19, 2026. Тэги: , , , , , , , ,

Ціни на моторні палива та LPG в ЄС станом на 12 січня 2026 року: розриви між країнами та сигнали для ринку

Середні ціни на бензин, дизель, опалювальні нафтопродукти та скраплений нафтовий газ у країнах Європейського Союзу на середину січня 2026 року демонструють значну диференціацію між регіонами. Дані в євро за 1000 літрів або за тонну відображають вплив податкової політики, логістики, структури споживання та енергетичної безпеки окремих держав.

Ринок моторних палив ЄС: ціни та структурні відмінності

Бензин Euro-super 95

Середньозважена ціна бензину Euro-super 95 у країнах ЄС (EUR27) становить 1 604,66 євро за 1000 л, а в єврозоні – 1 679,40 євро за 1000 л.

  • Найвищі показники зафіксовані в Нідерландах – 2 016,64 євро та Данії – 1 870,93 євро.
  • Найнижчі ціни серед наведених країн мають Болгарія – 1 214,00 євро та Кіпр – 1 324,39 євро.
  • Різниця між мінімальним і максимальним рівнем перевищує 800 євро за 1000 л, що свідчить про сильний вплив національних податків і акцизів.

Автомобільний дизель

Середньозважена ціна дизельного пального в ЄС становить 1 552,90 євро за 1000 л, у єврозоні – 1 606,07 євро за 1000 л.

  • Найвищі ціни зафіксовані в Нідерландах – 1 810,11 євро та Данії – 1 699,63 євро.
  • Серед нижчих значень – Мальта – 1 210,00 євро та Чехія – 1 332,30 євро.
  • Дизель залишається ключовим паливом для вантажного транспорту, тому його вартість прямо впливає на логістичні витрати та інфляційний тиск.

Скраплений нафтовий газ (LPG)

Середньозважена ціна LPG для моторного використання в ЄС становить 787,42 євро за 1000 л, у єврозоні – 823,26 євро за 1000 л.

  • Найвищі ціни зафіксовані в Німеччині – 1 044,00 євро та Іспанії – 938,29 євро.
  • Найнижчі значення мають Польща – 645,38 євро та Люксембург – 690,00 євро.
  • LPG зберігає роль альтернативного моторного пального з нижчим податковим навантаженням у частині країн.

Опалювальні нафтопродукти та мазут

Опалювальна газойль (heating gas oil)

Середньозважена ціна в ЄС становить 969,52 євро за 1000 л, що нижче за моторні палива через іншу податкову категорію.

  • Високі значення зафіксовані в Данії – 1 679,83 євро та Португалії – 1 462,00 євро.
  • Нижчі рівні – у Бельгії – 714,20 євро та Чехії – 776,64 євро.

Мазут з вмістом сірки

Середні ціни на важкий мазут із вмістом сірки до 1% у ЄС становлять 595,29 євро за тонну, а з вмістом сірки понад 1% – 389,37 євро за тонну.

  • Найнижчі значення зафіксовані в країнах Центральної та Східної Європи.
  • Ціновий розрив пояснюється екологічними вимогами та витратами на очищення.

Висновки

  • Значні розбіжності цін у ЄС підтверджують доцільність диверсифікації ринків й зберігання доступу до кількох напрямків постачання пального попри воєнні ризики.
  • Різниця між країнами понад 50% за окремими продуктами демонструє, що транспортні та податкові фактори критично впливають на кінцеву ціну.
  • Структура цін у ЄС показує, що податкова політика формує основну частину роздрібної вартості, що є релевантним для перегляду підходів для забезпечення кіцевих споживачів доступним пальним.

Джерело: Terminal
За матеріалами: Європейська комісія, щотижневі ціни на нафтопродукти

 

Автор:

(Всего статей: 2541)

Директор НТЦ «Психея»Связаться с автором

Если вы нашли в статье ошибку, выделите ее,
нажмите Ctrl+Enter и предложите исправление
»

РЕКЛАМА

РЕКЛАМА

РЕКЛАМА

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

    Читать все: Анекдоти, Енергетика, Компанії, Метан, Офіціоз, Торгівля

  • Китай продает СПГ уже и Японии
  • Энергосистемы Латвии и Эстонии свяжет новый «энергомост»
  • Нельзя помочь тому
  • Он любил курить на рабочем месте

Архивы

РЕКЛАМА

Использование материалов «http://oilreview.kiev.ua» разрешается при условии ссылки на «Терминал».

Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал.


Please leave this field empty.

Назва Вшої компанії (обов'язково):

Ваш номер телефона:

Ваш E-Mail (обов'язково):

Ваше повідомлення:

Прохання виправити! :)

Помилка:

Як правильно: