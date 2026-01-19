Ціни на нафту стабілізувалися: ризики Ірану слабшають, у фокусі — геополітичне протистояння навколо Гренландії

Світові ціни на нафту зберегли стабільність після зниження побоювань щодо перебоїв постачання з Ірану. Водночас увага ринку змістилася до загострення відносин між США та Європою через питання суверенітету Гренландії, що посилює загальну інвестиційну обережність.

Геополітичні фактори

Нафтовий ринок увійшов у фазу відносної рівноваги, де потенційні ризики постачання компенсуються невизначеністю попиту та геополітичними сигналами з кількох регіонів.

Цінова динаміка

Brent зріс на 0,02% — до 64,14 дол. США за барель .

зріс на 0,02% — до . WTI з постачанням у лютому залишився без змін — 59,44 дол. США за барель .

з постачанням у лютому залишився без змін — . Торги були малoактивними через федеральний вихідний у США.

Іран: зниження ризику перебоїв постачання

Громадянські заворушення в Ірані пішли на спад після жорстких дій влади.

За офіційними даними, під час придушення протестів загинули близько 5 тис. осіб .

. Зменшилася ймовірність військового втручання США, яке могло б порушити постачання від одного з великих виробників нафти.

«Після зменшення страхів щодо Ірану ринок тепер зосереджується на ситуації навколо Гренландії та на тому, наскільки глибокими можуть бути наслідки для відносин між США та Європою», — зазначив аналітик Rystad Energy Янів Шах.

Гренландія та ризик торговельної війни

Президент США Дональд Трамп активізував тиск з метою перегляду суверенітету Гренландії, що належить Данії — союзнику по НАТО.

Озвучено погрози каральних тарифів проти країн, які протистоятимуть цій ініціативі.

проти країн, які протистоятимуть цій ініціативі. Європейський Союз розглядає дзеркальні заходи у відповідь.

Лідери ЄС скликають екстрений саміт у Брюсселі.

Попри те, що Гренландія не є виробником нафти, сам конфлікт розглядається інвесторами як фактор зниження апетиту до ризику, що вже проявилося у падінні світових фондових ринків та ослабленні долара щодо захисних валют.

Інші фактори впливу

Ринок враховує ризики пошкодження інфраструктури росії та можливі перебої з постачанням дистилятів.

Прогнозується похолодання у Північній Америці та Європі, що підвищує сезонний попит.

у Північній Америці та Європі, що підвищує сезонний попит. У середньостроковій перспективі очікується збільшення постачання венесуельської нафти на узбережжя Мексиканської затоки США.

МВФ прогнозує прискорення світового економічного зростання у 2026 році, що підтримує очікування зростання попиту.

«Ринок буде затиснутий між бичачими та ведмежими чинниками, що призведе до бокового руху цін», — зазначив старший аналітик Price Futures Group Філ Флінн.

Джерело: Terminal

За матеріалами: Reuters