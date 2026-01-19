Ціни на нафту стабілізувалися: ризики Ірану слабшають, у фокусі — геополітичне протистояння навколо Гренландії

Світові ціни на нафту зберегли стабільність після зниження побоювань щодо перебоїв постачання з Ірану. Водночас увага ринку змістилася до загострення відносин між США та Європою через питання суверенітету Гренландії, що посилює загальну інвестиційну обережність.
Геополітичні фактори
Нафтовий ринок увійшов у фазу відносної рівноваги, де потенційні ризики постачання компенсуються невизначеністю попиту та геополітичними сигналами з кількох регіонів.
Цінова динаміка
- Brent зріс на 0,02% — до 64,14 дол. США за барель.
- WTI з постачанням у лютому залишився без змін — 59,44 дол. США за барель.
- Торги були малoактивними через федеральний вихідний у США.
Іран: зниження ризику перебоїв постачання
- Громадянські заворушення в Ірані пішли на спад після жорстких дій влади.
- За офіційними даними, під час придушення протестів загинули близько 5 тис. осіб.
- Зменшилася ймовірність військового втручання США, яке могло б порушити постачання від одного з великих виробників нафти.
«Після зменшення страхів щодо Ірану ринок тепер зосереджується на ситуації навколо Гренландії та на тому, наскільки глибокими можуть бути наслідки для відносин між США та Європою», — зазначив аналітик Rystad Energy Янів Шах.
Гренландія та ризик торговельної війни
- Президент США Дональд Трамп активізував тиск з метою перегляду суверенітету Гренландії, що належить Данії — союзнику по НАТО.
- Озвучено погрози каральних тарифів проти країн, які протистоятимуть цій ініціативі.
- Європейський Союз розглядає дзеркальні заходи у відповідь.
- Лідери ЄС скликають екстрений саміт у Брюсселі.
Попри те, що Гренландія не є виробником нафти, сам конфлікт розглядається інвесторами як фактор зниження апетиту до ризику, що вже проявилося у падінні світових фондових ринків та ослабленні долара щодо захисних валют.
Інші фактори впливу
- Ринок враховує ризики пошкодження інфраструктури росії та можливі перебої з постачанням дистилятів.
- Прогнозується похолодання у Північній Америці та Європі, що підвищує сезонний попит.
- У середньостроковій перспективі очікується збільшення постачання венесуельської нафти на узбережжя Мексиканської затоки США.
- МВФ прогнозує прискорення світового економічного зростання у 2026 році, що підтримує очікування зростання попиту.
«Ринок буде затиснутий між бичачими та ведмежими чинниками, що призведе до бокового руху цін», — зазначив старший аналітик Price Futures Group Філ Флінн.
Джерело: Terminal
За матеріалами: Reuters