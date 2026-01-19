Індійський НПЗ MRPL переорієнтовується з російської нафти на венесуельську

Індійський НПЗ MRPL переорієнтовується з російської нафти на венесуельську

Державна індійська компанія Mangalore Refinery and Petrochemicals Limited (MRPL) припинила імпорт російської нафти та розглядає можливість закупівель сировини з Венесуели. Це рішення ухвалене на тлі посилення санкцій США проти російського нафтового сектору та часткового переформатування глобальної торгівлі нафтою.

Індія між санкціями та знижками

Відмова від російської нафти

  • MRPL повністю зупинила імпорт російської нафти після санкцій США проти найбільших російських виробників Rosneft і Lukoil, запроваджених наприкінці жовтня.
  • Компанія підтвердила повне дотримання всіх чинних санкцій.

«Ми суворо дотримуємося всіх чинних санкцій, і наразі жодна російська нафта не імпортується», — заявив фінансовий директор MRPL Девендра Кумар.

Поточна структура постачання MRPL

  • Близько 40 відсотків потреб у нафті MRPL покриває за рахунок постачання з Близького Сходу.
  • Решта обсягів формується через:
    • спотові ринки;
    • переробку нафти внутрішнього видобутку.

Венесуельський напрям

  • MRPL активно оцінює можливість закупівель венесуельської нафти.
  • Ключовою умовою є комерційна привабливість, зокрема:
    • рівень фрахтових ставок;
    • умови доставки.

Роль глобальних трейдерів

  • Vitol і Trafigura пропонують венесуельську нафту індійським та китайським НПЗ з постачанням у березні.
  • Обидві компанії отримали спеціальні ліцензії США для маркетингу венесуельської нафти.
  • Vitol запропонувала індійським державним НПЗ знижку 8–8,5 долара за барель до котирувань ICE Brent на умовах поставки.

Політична складова

  • США дозволили обмежений експорт венесуельської нафти після захоплення венесуельського лідера Ніколаса Мадуро.
  • Trafigura повідомила, що на запит уряду США забезпечує логістичний та маркетинговий супровід продажу венесуельської нафти.

Глобальні наслідки для нафтового ринку

  • Ситуація демонструє, наскільки швидко переформатовуються світові торговельні потоки нафти.
  • Санкції проти росії прискорюють:
    • диверсифікацію джерел постачання;
    • зростання ролі трейдерів з доступом до санкційних ліцензій;
    • цінову конкуренцію через дисконти до еталонних сортів.

Джерело: Terminal

За матеріалами: Oilprice.com

