Індійський НПЗ MRPL переорієнтовується з російської нафти на венесуельську

Державна індійська компанія Mangalore Refinery and Petrochemicals Limited (MRPL) припинила імпорт російської нафти та розглядає можливість закупівель сировини з Венесуели. Це рішення ухвалене на тлі посилення санкцій США проти російського нафтового сектору та часткового переформатування глобальної торгівлі нафтою.
Індія між санкціями та знижками
Відмова від російської нафти
- MRPL повністю зупинила імпорт російської нафти після санкцій США проти найбільших російських виробників Rosneft і Lukoil, запроваджених наприкінці жовтня.
- Компанія підтвердила повне дотримання всіх чинних санкцій.
«Ми суворо дотримуємося всіх чинних санкцій, і наразі жодна російська нафта не імпортується», — заявив фінансовий директор MRPL Девендра Кумар.
Поточна структура постачання MRPL
- Близько 40 відсотків потреб у нафті MRPL покриває за рахунок постачання з Близького Сходу.
- Решта обсягів формується через:
- спотові ринки;
- переробку нафти внутрішнього видобутку.
Венесуельський напрям
- MRPL активно оцінює можливість закупівель венесуельської нафти.
- Ключовою умовою є комерційна привабливість, зокрема:
- рівень фрахтових ставок;
- умови доставки.
Роль глобальних трейдерів
- Vitol і Trafigura пропонують венесуельську нафту індійським та китайським НПЗ з постачанням у березні.
- Обидві компанії отримали спеціальні ліцензії США для маркетингу венесуельської нафти.
- Vitol запропонувала індійським державним НПЗ знижку 8–8,5 долара за барель до котирувань ICE Brent на умовах поставки.
Політична складова
- США дозволили обмежений експорт венесуельської нафти після захоплення венесуельського лідера Ніколаса Мадуро.
- Trafigura повідомила, що на запит уряду США забезпечує логістичний та маркетинговий супровід продажу венесуельської нафти.
Глобальні наслідки для нафтового ринку
- Ситуація демонструє, наскільки швидко переформатовуються світові торговельні потоки нафти.
- Санкції проти росії прискорюють:
- диверсифікацію джерел постачання;
- зростання ролі трейдерів з доступом до санкційних ліцензій;
- цінову конкуренцію через дисконти до еталонних сортів.
Джерело: Terminal
За матеріалами: Oilprice.com