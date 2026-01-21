Ціни на нафту зростають на тлі перебоїв постачання з Казахстану та геополітичної напруги навколо Гренландії

Ціни на нафту зростають на тлі перебоїв постачання з Казахстану та геополітичної напруги навколо Гренландії

Світові ціни на нафту зросли попри очікування значного профіциту пропозиції у 2026 році. Ринок одночасно реагує на тимчасові перебої з постачанням казахстанської нафти через Чорноморський регіон та на загострення геополітичної риторики між США та ЄС. Сукупність цих факторів підтримує котирування, але формує підвищені ризики волатильності на найближчу перспективу.

Короткострокові перебої проти довгострокового профіциту

Нафтовий ринок опинився у точці перетину протилежних тенденцій: локальні збої постачання штовхають ціни вгору, тоді як структурний надлишок пропозиції обмежує потенціал зростання.

Динаміка цін

  • West Texas Intermediate з постачанням у лютому подорожчала на 1,5% і закріпилася вище 60 доларів за барель.
  • Більш ліквідний березневий контракт зріс на порівнянну величину, що свідчить про широку підтримку ринку.

Перебої з постачанням у Казахстані

  • Найбільший виробник нафти в Казахстані тимчасово зупинив видобуток на родовищах Тенгіз і Корольов після двох пожеж на електрогенераторах.
  • Родовище Тенгіз залишатиметься зупиненим ще 7–10 днів.
  • Раніше Казахстан уже скоротив видобуток після ударів дронами по терміналу Каспійського трубопровідного консорціуму на території рф.
  • Через цей маршрут проходить близько 80% експорту казахстанської нафти, що робить його критично важливим логістичним вузлом.

Нафта торгується вище на тлі постійних побоювань щодо відвантажень через КТК, які залишаються обмеженими після нещодавніх українських атак, – зазначила Ребекка Бабін, старша трейдерка з енергетики CIBC Private Wealth Group.

Геополітична напруга та глобальні ринки

  • Риторика президента США Дональда Трампа щодо можливого контролю над Гренландією спричинила різку реакцію європейських союзників.
  • Європейські лідери заявили про жорстку відповідь у разі запровадження американських тарифів.
  • Ескалація ризиків:
    • тиск на фондові ринки;
    • зростання цін на золото та срібло до рекордних рівнів;
    • ризик торговельної війни США – ЄС, що може сповільнити глобальне зростання.

Побоювання щодо зростання через тарифні загрози тиснуть на ринкові настрої. Нафта, як і фондові ринки, не застрахована від цього, – зазначив Джованні Стауново, аналітик з товарних ринків UBS Group AG.

Фундаментальний надлишок пропозиції

  • Міжнародне енергетичне агентство прогнозує профіцит понад 3,8 млн барелів на добу у 2026 році.
  • Додаткова пропозиція може з’явитися з Венесуели, де США розширюють участь у нафтовому секторі країни після захоплення президента Ніколаса Мадуро.

Перспектива значного профіциту означає, що ціни мають тенденцію до зниження, а подальша ескалація напруги між США та ЄС створює додаткові ризики падіння, – заявив Воррен Паттерсон, керівник стратегії з сировинних ринків ING Groep NV.

Регіональні та продуктові зсуви

  • На Близькому Сході важкі сорти нафти дешевшають відносно легких.
  • Це стимулює азійські НПЗ збільшувати закупівлі середніх і сірчистих сортів для підвищення маржі.
  • Холодна погода у США сприяла зростанню цін на дизельне пальне: ф’ючерси подорожчали на 4,5% за день.

Ринок і логістика

  • Події навколо КТК підтверджують вразливість транзитних маршрутів у Чорноморському регіоні.
  • Це підсилює потребу у диверсифікації джерел постачання нафти й нафтопродуктів та розвитку альтернативної логістики.
  • Тимчасові перебої можуть викликати короткострокові цінові сплески навіть на тлі глобального профіциту.

Джерело: Terminal

За матеріалами: Bloomberg

