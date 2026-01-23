Франція посилює енергетичний контроль: санкції, рекордний експорт електроенергії та стратегічні зсуви

Франція одночасно посилює контроль за дотриманням європейських санкцій проти росії, переглядає підходи до розвитку енергетики та фіксує рекордні показники експорту електроенергії. Події охоплюють нафтовий, газовий, ядерний та відновлюваний сегменти й формують нову конфігурацію енергетичної безпеки Європи.

Енергетична безпека та санкційний контроль

Військово-морські сили Франції повторно захопили танкер з російською нафтою. За інформацією ЗМІ, йдеться про судно GRINCH, яке нині перебуває під прямим контролем французьких ВМС.

Біля узбережжя Франції посилено військово-морські конвої для операцій із затримання нафтових суден із сумнівними документами.

для операцій із затримання нафтових суден із сумнівними документами. Під перевіркою перебувають 14 суден у Середземному морі та 9 суден поблизу Британії .

та . Мета операцій — запобігання обходу європейських санкцій на російську нафту.

Президент росії публічно назвав дії Франції «піратством», що свідчить про загострення політичної напруги навколо контролю морських постачань.

Водночас Франція ініціює координаційний дзвінок із країнами G7, Північної Європи та Балтії щодо підтримки енергетичної мережі України, з огляду на ризики для інфраструктури в умовах воєнних дій.

Ядерна енергетика та регуляторні зміни

З 1 січня 2026 року у Франції припинив дію механізм ARENH, який забезпечував регульований доступ до історичної ядерної електроенергії. Його замінив Універсальний ядерний внесок (VNU).

VNU не встановлює фіксовану адміністративну ціну .

. Ціноутворення базується на ринкових цінах.

Запроваджено механізм перерозподілу доходів при перевищенні порогів 78 євро/МВт-год та 110 євро/МВт-год.

EDF уклала три десятирічні контракти з дочірніми компаніями групи Orano на загальний обсяг 500 ГВт-год на рік, з початком постачання у 2028 році. Загальна кількість довгострокових ядерних контрактів EDF із промисловістю зросла до 12 угод.

Окремо ArcelorMittal підписав контракт на розподіл ядерного виробництва, що забезпечує доступ до частки електроенергії з французького ядерного флоту на 18 років.

Електроенергія: надлишок і рекорди

Франція у 2025 році встановила історичний рекорд експорту електроенергії, забезпечивши понад 92 ТВт-год чистого експорту.

Профспілка FNME-CGT повідомляє про надлишок електроенергії на внутрішньому ринку.

на внутрішньому ринку. Низький попит дозволяє EDF зосередитися на технічному обслуговуванні та підготовці персоналу.

Поставлено під сумнів доцільність подальшого тиску на максимальні виробничі показники.

Нафта, газ і корпоративні стратегії

TotalEnergies у четвертому кварталі 2025 року:

Збільшила видобуток нафти й газу на 5% .

. Показала зростання маржі нафтопереробки на 231% .

. Компенсувала падіння цін на нафту та LNG.

Компанія також оголосила про скорочення інвестицій у чисте паливо, очікуючи пом’якшення мандату SAF з боку ЄС.

TotalEnergies і Bapco Energies створюють спільне підприємство BxT Trading з частками 50/50, яке спиратиметься на потоки з нафтопереробного заводу Bapco.

Відновлювана енергетика та інновації

TotalEnergies і Google підписали 21-річний контракт на постачання 1 ТВт-год електроенергії з майбутньої сонячної станції в Малайзії.

на постачання з майбутньої сонячної станції в Малайзії. Engie закрила фінансування сонячного парку Khazna потужністю 1,5 ГВт в ОАЕ з початком роботи у 2028 році.

в ОАЕ з початком роботи у 2028 році. VSB ввела в експлуатацію вітровий проєкт потужністю 32,4 МВт , який вироблятиме 78 ГВт-год на рік.

, який вироблятиме на рік. Allianz придбає 20,25% офшорної ВЕС потужністю 500 МВт.

У сфері зберігання енергії Alpiq збільшила портфель BESS до понад 750 МВт після придбання системи Cheviré.

Досвід Франції підтверджує критичну роль контролю логістики та диверсифікації джерел нафти й електроенергії. Військовий супровід, резервні маршрути та міжнародна координація є ключовими для стійкості енергосистем. Перехід до ринкових механізмів із перерозподілом доходів демонструє можливі підходи до балансування цін і надприбутків.

Джерело: Terminal

За матеріалами: повідомлень