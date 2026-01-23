Світові ціни на нафту знизилися на 2% через деескалацію ризиків навколо Ірану, Гренландії та війни проти України

Світовий нафтовий ринок відреагував зниженням котирувань на ослаблення геополітичної напруги з боку США щодо Ірану та Гренландії, а також на сигнали про можливе просування до врегулювання війни росії проти України. Сукупність цих факторів призвела до зменшення так званої ризикової премії в ціні нафти та падіння котирувань до мінімумів за тиждень.
Падіння нафтових котирувань
Динаміка цін на нафту
- Brent подешевшала на 1,18 долара або 1,8% – до 64,06 долара за барель
- WTI втратила 1,26 долара або 2,1% – до 59,36 долара за барель, що стало мінімумом за один тиждень
Гренландія та Арктика: зменшення стратегічної напруги
- Президент США Дональд Трамп заявив про повний і постійний доступ США до Гренландії у межах домовленостей з НАТО
- Очільник НАТО наголосив на необхідності посилення безпеки в Арктиці для стримування росії та Китаю
- Ризики, пов’язані з можливими конфліктами навколо Гренландії, були знижені, що зменшило геополітичну премію в ціні нафти
Іран: скорочення ризику перебоїв постачання
- США заявили про відсутність намірів до подальших військових дій проти Ірану
- Водночас Вашингтон підтвердив готовність діяти, якщо Іран відновить ядерну програму
- Іран є третім найбільшим виробником нафти в ОПЕК після Саудівської Аравії та Іраку
«Відбувається здування ризикової премії, пов’язаної з гренландською кризою, а ризик перебоїв постачання з Ірану також зменшився», – Оле Хансен, головний сировинний аналітик Saxo Bank
Очікуваний ціновий коридор
- За оцінкою аналітиків, ціни на нафту можуть стабілізуватися поблизу 60 доларів за барель
Війна росії проти України та санкційний фактор
- Президент України Володимир Зеленський повідомив про узгодження умов безпекових гарантій після переговорів із США
- Питання територій залишається невирішеним
- Можлива мирна угода та потенційне зняття санкцій з росії можуть збільшити пропозицію нафти на світовому ринку
- росія є третім найбільшим виробником нафти у світі
Видобуток і тіньовий флот росії
- Видобуток нафти в росії у 2025 році скоротився на 0,8% – до 10,28 млн барелів на добу
- Це становить близько 10% світового видобутку
- Французькі ВМС перехопили російський танкер у Середземному морі, підозрюваний у роботі в межах тіньового флоту
США та запаси нафти
- Запаси сирої нафти в США зросли на 3,6 млн барелів за тиждень
- Прогноз аналітиків становив лише 1,1 млн барелів
- Дані EIA суттєво перевищили як очікування ринку, так і оцінки API
Поточне падіння цін на нафту є наслідком зниження геополітичної напруги та зростання запасів у США. Для України це означає необхідність уважного моніторингу сценаріїв, за яких глобальні ринки можуть швидко змінитися під впливом рішень щодо санкцій, війни та безпеки постачання.
Джерело: Terminal
За матеріалами: Reuters