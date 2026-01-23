Світові ціни на нафту знизилися на 2% через деескалацію ризиків навколо Ірану, Гренландії та війни проти України

Обновлено: Январь 23, 2026. Тэги: , , , , , , , , ,

Світові ціни на нафту знизилися на 2% через деескалацію ризиків навколо Ірану, Гренландії та війни проти України

Світовий нафтовий ринок відреагував зниженням котирувань на ослаблення геополітичної напруги з боку США щодо Ірану та Гренландії, а також на сигнали про можливе просування до врегулювання війни росії проти України. Сукупність цих факторів призвела до зменшення так званої ризикової премії в ціні нафти та падіння котирувань до мінімумів за тиждень.

Падіння нафтових котирувань

Динаміка цін на нафту

  • Brent подешевшала на 1,18 долара або 1,8% – до 64,06 долара за барель
  • WTI втратила 1,26 долара або 2,1% – до 59,36 долара за барель, що стало мінімумом за один тиждень

Гренландія та Арктика: зменшення стратегічної напруги

  • Президент США Дональд Трамп заявив про повний і постійний доступ США до Гренландії у межах домовленостей з НАТО
  • Очільник НАТО наголосив на необхідності посилення безпеки в Арктиці для стримування росії та Китаю
  • Ризики, пов’язані з можливими конфліктами навколо Гренландії, були знижені, що зменшило геополітичну премію в ціні нафти

Іран: скорочення ризику перебоїв постачання

  • США заявили про відсутність намірів до подальших військових дій проти Ірану
  • Водночас Вашингтон підтвердив готовність діяти, якщо Іран відновить ядерну програму
  • Іран є третім найбільшим виробником нафти в ОПЕК після Саудівської Аравії та Іраку

«Відбувається здування ризикової премії, пов’язаної з гренландською кризою, а ризик перебоїв постачання з Ірану також зменшився», – Оле Хансен, головний сировинний аналітик Saxo Bank

Очікуваний ціновий коридор

  • За оцінкою аналітиків, ціни на нафту можуть стабілізуватися поблизу 60 доларів за барель

Війна росії проти України та санкційний фактор

  • Президент України Володимир Зеленський повідомив про узгодження умов безпекових гарантій після переговорів із США
  • Питання територій залишається невирішеним
  • Можлива мирна угода та потенційне зняття санкцій з росії можуть збільшити пропозицію нафти на світовому ринку
  • росія є третім найбільшим виробником нафти у світі

Видобуток і тіньовий флот росії

  • Видобуток нафти в росії у 2025 році скоротився на 0,8% – до 10,28 млн барелів на добу
  • Це становить близько 10% світового видобутку
  • Французькі ВМС перехопили російський танкер у Середземному морі, підозрюваний у роботі в межах тіньового флоту

США та запаси нафти

  • Запаси сирої нафти в США зросли на 3,6 млн барелів за тиждень
  • Прогноз аналітиків становив лише 1,1 млн барелів
  • Дані EIA суттєво перевищили як очікування ринку, так і оцінки API

Поточне падіння цін на нафту є наслідком зниження геополітичної напруги та зростання запасів у США. Для України це означає необхідність уважного моніторингу сценаріїв, за яких глобальні ринки можуть швидко змінитися під впливом рішень щодо санкцій, війни та безпеки постачання.

Джерело: Terminal

За матеріалами: Reuters

Автор:

(Всего статей: 2550)

Директор НТЦ «Психея»Связаться с автором

Если вы нашли в статье ошибку, выделите ее,
нажмите Ctrl+Enter и предложите исправление
»

РЕКЛАМА

РЕКЛАМА

РЕКЛАМА

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

    Читать все: Анекдоти, Енергетика, Компанії, Метан, Офіціоз, Торгівля

  • Китай продает СПГ уже и Японии
  • Энергосистемы Латвии и Эстонии свяжет новый «энергомост»
  • Нельзя помочь тому
  • Он любил курить на рабочем месте

Архивы

РЕКЛАМА

Использование материалов «http://oilreview.kiev.ua» разрешается при условии ссылки на «Терминал».

Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал.


Please leave this field empty.

Назва Вшої компанії (обов'язково):

Ваш номер телефона:

Ваш E-Mail (обов'язково):

Ваше повідомлення:

Прохання виправити! :)

Помилка:

Як правильно: