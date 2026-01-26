Ціни на нафту стабілізувалися: завершення збоїв у Європі компенсує перебої у США

Світові ціни на нафту зберігають відносну стабільність після зростання більш ніж на 2% напередодні. Ринок балансує між тимчасовими перебоями видобутку у США, геополітичною напругою на Близькому Сході та відновленням ключових маршрутів постачання з Казахстану.
Що стримує і що підтримує ціни
- Brent подешевшала на 0,1% — до 65,81 долара за барель.
- WTI знизилася на 0,2% — до 60,94 долара за барель.
- Обидва еталонні сорти завершили минулий тиждень зі зростанням на 2,7% — найвищі рівні з 14 січня.
Основним драйвером зростання наприкінці минулого тижня стали погодні умови у США та геополітичні ризики, пов’язані з напруженням між США та Іраном.
США: зимовий шторм і втрати видобутку
- Зимовий шторм Fern призвів до зупинки частини видобутку нафти й газу у ключових регіонах.
- Втрати видобутку оцінюються приблизно у 250 тис. барелів на добу.
- Скорочення зафіксовані, зокрема, у родовищах Bakken в Оклахомі та окремих районах Техасу.
- Підвищений попит на паливну нафту для опалення додатково посилив тиск на ринок.
Зимовий шторм на узбережжі США змусив зупиняти видобуток у великих нафтогазових регіонах та створив додаткове навантаження на енергомережі
— Пріянка Сачдєва, старша аналітикиня ринку Phillip Nova
Казахстан і Чорне море: фактор стабілізації
- Каспійський трубопровідний консорціум відновив повну пропускну спроможність чорноморського термінала.
- Технічне обслуговування одного з трьох причалів завершене.
- Водночас на найбільшому родовищі Тенгіз видобуток лише готується до відновлення.
- Обсяги залишаються низькими, а форс-мажор на експорт CPC Blend все ще діє.
Повернення повної завантажувальної спроможності трубопроводу зменшило ризики для європейського ринку, частково нівелювавши американські перебої.
США та Іран
- Напруження між США та Іраном підтримує премію за ризик у цінах на нафту.
- Президент США заявив про направлення військово-морської армади у бік Ірану.
- Іранська сторона попередила, що будь-яка атака буде розцінена як повномасштабна війна.
Незвично холодна зима у США була чинником зростання, але погрози США на адресу Ірану та розгортання авіаносця Abraham Lincoln, ймовірно, мали більший вплив
— аналітична записка SEB
Очікування від OPEC+
- Країни OPEC+ ймовірно збережуть паузу у збільшенні видобутку у березні.
- Рішення очікується на найближчому засіданні альянсу.
