Ціни на нафту стабілізувалися: завершення збоїв у Європі компенсує перебої у США

Світові ціни на нафту зберігають відносну стабільність після зростання більш ніж на 2% напередодні. Ринок балансує між тимчасовими перебоями видобутку у США, геополітичною напругою на Близькому Сході та відновленням ключових маршрутів постачання з Казахстану.

Що стримує і що підтримує ціни

  • Brent подешевшала на 0,1% — до 65,81 долара за барель.
  • WTI знизилася на 0,2% — до 60,94 долара за барель.
  • Обидва еталонні сорти завершили минулий тиждень зі зростанням на 2,7% — найвищі рівні з 14 січня.

Основним драйвером зростання наприкінці минулого тижня стали погодні умови у США та геополітичні ризики, пов’язані з напруженням між США та Іраном.

США: зимовий шторм і втрати видобутку

  • Зимовий шторм Fern призвів до зупинки частини видобутку нафти й газу у ключових регіонах.
  • Втрати видобутку оцінюються приблизно у 250 тис. барелів на добу.
  • Скорочення зафіксовані, зокрема, у родовищах Bakken в Оклахомі та окремих районах Техасу.
  • Підвищений попит на паливну нафту для опалення додатково посилив тиск на ринок.

Зимовий шторм на узбережжі США змусив зупиняти видобуток у великих нафтогазових регіонах та створив додаткове навантаження на енергомережі
— Пріянка Сачдєва, старша аналітикиня ринку Phillip Nova

Казахстан і Чорне море: фактор стабілізації

  • Каспійський трубопровідний консорціум відновив повну пропускну спроможність чорноморського термінала.
  • Технічне обслуговування одного з трьох причалів завершене.
  • Водночас на найбільшому родовищі Тенгіз видобуток лише готується до відновлення.
  • Обсяги залишаються низькими, а форс-мажор на експорт CPC Blend все ще діє.

Повернення повної завантажувальної спроможності трубопроводу зменшило ризики для європейського ринку, частково нівелювавши американські перебої.

США та Іран

  • Напруження між США та Іраном підтримує премію за ризик у цінах на нафту.
  • Президент США заявив про направлення військово-морської армади у бік Ірану.
  • Іранська сторона попередила, що будь-яка атака буде розцінена як повномасштабна війна.

Незвично холодна зима у США була чинником зростання, але погрози США на адресу Ірану та розгортання авіаносця Abraham Lincoln, ймовірно, мали більший вплив
— аналітична записка SEB

Очікування від OPEC+

  • Країни OPEC+ ймовірно збережуть паузу у збільшенні видобутку у березні.
  • Рішення очікується на найближчому засіданні альянсу.

Джерело: Terminal

За матеріалами: Reuters

