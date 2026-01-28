Заборона ЄС на паливо з російської нафти перекроює світовий ринок дизпалива: Індія розвертає експорт до Західної Африки

Рішення Європейського Союзу заборонити імпорт палива, виробленого з російської нафти, вже у січні 2026 року суттєво змінило глобальні потоки дизпалива. Індія повністю припинила постачання дизеля до ЄС і натомість різко наростила експорт до Західної Африки, тоді як Туреччина втратила значну частину прибуткового європейського ринку.
Європейські санкції як каталізатор глобального «перетасування» ринку
З 21 січня 2026 року в ЄС почала діяти заборона на імпорт палива, виробленого з російської нафти. Мета політики — економічний тиск на росію через її повномасштабну війну проти України у 2022 році.
- Ключовий ефект — перерозподіл міжконтинентальних потоків нафтопродуктів.
- Фактично йдеться не про дефіцит дизпалива, а про зміну маршрутів та ринків збуту.
Індія: від Європи до Африки
За даними Kpler та Vortexa, Індія у січні 2026 року не відправила до ЄС жодного бареля дизпалива.
- У 2025 році середній обсяг експорту дизеля з Індії до ЄС становив 137 тис. барелів на добу.
- Це робило Індію третім найбільшим постачальником дизпалива до Євросоюзу.
- У грудні 2025 року експорт дизпалива Індії до Західної Африки сягнув рекордних 155 тис. барелів на добу.
- У січні 2026 року постачання до регіону залишаються високими — близько 84 тис. барелів на добу.
Причина: російська нафта становила близько 30% морського імпорту сирої нафти Індії у 2025 році. За новими правилами ЄС це фактично блокує доступ індійського дизпалива на європейський ринок.
«Найімовірніше, більше індійського дизпалива піде до Африки, що звільнить додаткові обсяги постачання з Близького Сходу для Європи», — зазначила аналітикиня Energy Aspects Клер Морріс.
Туреччина: падіння експорту до ЄС
Туреччина також відчула негативний ефект від нових правил.
- У січні 2026 року Туреччина постачала до ЄС близько 45 тис. барелів дизпалива на добу.
- У 2025 році середній показник становив 87 тис. барелів на добу.
- Частка російської нафти у морському імпорті Туреччини у 2025 році досягала 48%.
Нові правила ЄС дозволяють імпорт палива лише за умови:
- або фізичного відокремлення російської нафти на НПЗ;
- або повної відмови від імпорту російської нафти протягом 60 днів до дати відвантаження.
Турецький НПЗ Star (належить SOCAR) у січні 2026 року продовжував імпорт російської нафти, що обмежує його доступ до ринку ЄС. Водночас Tupras зупинив імпорт російської нафти на заводі в Ізмірі ще у листопаді, але інший завод — у Ізміті — продовжує закупівлі сорту Urals.
«Туреччина не має значного профіциту дизпалива. Вона імпортувала російський дизель для внутрішнього ринку, а власний продавала в Європу. Нова заборона закриває цю схему», — пояснила Клер Морріс.
Європа: диверсифікація постачання
ЄС заздалегідь готувався до обмежень:
- Імпорт палива з США та країн Близького Сходу у січні 2026 року досяг трьохмісячного максимуму.
- Диверсифікація джерел стала ключовою відповіддю на санкційні ризики.
Таким чином, санкції ЄС проти палива з російської нафти мають не лише політичний, а й довгостроковий структурний ефект для глобального енергетичного ринку, що є критично важливим для країн споживачів.
Джерело: Terminal
За матеріалами: Reuters