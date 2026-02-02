Світовий ринок LPG на початку 2026 року: зростання цін у Європі та Азії на тлі холодів і логістичних обмежень

Обновлено: Февраль 02, 2026. Тэги: , , , , , , , , , , , ,

Світовий ринок LPG на початку 2026 року: зростання цін у Європі та Азії на тлі холодів і логістичних обмежень

Світові ринки скрапленого нафтового газу (LPG) наприкінці 2025 року та на початку 2026 року продемонстрували помітне зміцнення. Ключовими драйверами стали зимовий попит у Північно-Східній Азії, скорочення постачання зі США та холодна погода в Європі, що призвело до різкого зростання котирувань у регіоні ARA та загострення конкуренції за ресурси.

Глобальна складова

  • Світові ціни на пропан зросли у грудні на тлі підвищеного зимового попиту в Азійсько-Тихоокеанському регіоні та обмеженішого експорту зі США.
  • Дисконт пропану до нафти нафтової фракції нафта (naphtha) *сировини для нафтохімії* різко скоротився, що зменшило стимул до переходу на LPG у нафтохімічних креках.
  • Короткостроково зимовий попит підтримуватиме ціни, однак з березня очікується послаблення попиту, що може спричинити корекцію котирувань.

Азія та Близький Схід: зростання попиту та контрактних цін

  • Середня ціна постачання пропану до Японії у грудні зросла на 7,3% порівняно з попереднім місяцем через активне опалювальне споживання у Північно-Східній Азії.
  • Спотові премії сягнули $42/т до січневого індексу Argus Far East Index через затримки експорту зі США та дефіцит швидких обсягів.
  • Saudi Aramco підвищила січневі контрактні ціни:
    • пропан — $525/т (+$30/т м/м);
    • бутан — $520/т (+$35/т м/м).
  • Зростання пояснюється стійким попитом з боку Індії та Південно-Східної Азії, попри слабший інтерес з боку Китаю.

Китай: переробка під тиском витрат

  • Середній рівень завантаження PDH-заводів *установки дегідрування пропану* у грудні становив 73,5%, але до середини січня знизився до 68% через планові ремонти.
  • Обмежене постачання пропілену та зростання попиту на кінцеву продукцію можуть частково компенсувати втрати виробництва, попри високі витрати на пропан.

Європа: ціновий сплеск і конкуренція за імпорт

  • У Північно-Західній Європі ціни на великі партії пропану різко зросли на початку грудня через холодну погоду та скорочення імпорту зі США.
  • Котирування досягли піку $487,50/т CIF ARA 8 грудня проти лише $398/т наприкінці жовтня.
  • Постачання обмежувалося також тим, що LPG-фракції у Північному морі залишали у потоках природного газу через високі ціни на газ.
  • Експорт LPG з шести ключових терміналів Північного моря (Норвегія та Велика Британія) у 2025 році скоротився на 10% — до 4,4 млн т рік до року.
  • Попри корекцію нафтових бенчмарків, ціни на пропан залишалися відносно стійкими завдяки відновленому попиту з Азійсько-Тихоокеанського регіону, з яким Європа конкурує за американські обсяги.
  • Співвідношення ціни пропану до ICE Brent у грудні утримувалося поблизу 62%, що вище стартових 60% на початку місяця.

Джерело: Terminal

За матеріалами: Argus Media

Автор:

(Всего статей: 2561)

Директор НТЦ «Психея»Связаться с автором

Если вы нашли в статье ошибку, выделите ее,
нажмите Ctrl+Enter и предложите исправление
»

РЕКЛАМА

РЕКЛАМА

РЕКЛАМА

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

    Читать все: Анекдоти, Енергетика, Компанії, Метан, Офіціоз, Торгівля

  • Китай продает СПГ уже и Японии
  • Энергосистемы Латвии и Эстонии свяжет новый «энергомост»
  • Нельзя помочь тому
  • Он любил курить на рабочем месте

Архивы

РЕКЛАМА

Использование материалов «http://oilreview.kiev.ua» разрешается при условии ссылки на «Терминал».

Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал.


Please leave this field empty.

Назва Вшої компанії (обов'язково):

Ваш номер телефона:

Ваш E-Mail (обов'язково):

Ваше повідомлення:

Прохання виправити! :)

Помилка:

Як правильно: