Світовий ринок LPG на початку 2026 року: зростання цін у Європі та Азії на тлі холодів і логістичних обмежень

Світові ринки скрапленого нафтового газу (LPG) наприкінці 2025 року та на початку 2026 року продемонстрували помітне зміцнення. Ключовими драйверами стали зимовий попит у Північно-Східній Азії, скорочення постачання зі США та холодна погода в Європі, що призвело до різкого зростання котирувань у регіоні ARA та загострення конкуренції за ресурси.
Глобальна складова
- Світові ціни на пропан зросли у грудні на тлі підвищеного зимового попиту в Азійсько-Тихоокеанському регіоні та обмеженішого експорту зі США.
- Дисконт пропану до нафти нафтової фракції нафта (naphtha) *сировини для нафтохімії* різко скоротився, що зменшило стимул до переходу на LPG у нафтохімічних креках.
- Короткостроково зимовий попит підтримуватиме ціни, однак з березня очікується послаблення попиту, що може спричинити корекцію котирувань.
Азія та Близький Схід: зростання попиту та контрактних цін
- Середня ціна постачання пропану до Японії у грудні зросла на 7,3% порівняно з попереднім місяцем через активне опалювальне споживання у Північно-Східній Азії.
- Спотові премії сягнули $42/т до січневого індексу Argus Far East Index через затримки експорту зі США та дефіцит швидких обсягів.
- Saudi Aramco підвищила січневі контрактні ціни:
- пропан — $525/т (+$30/т м/м);
- бутан — $520/т (+$35/т м/м).
- Зростання пояснюється стійким попитом з боку Індії та Південно-Східної Азії, попри слабший інтерес з боку Китаю.
Китай: переробка під тиском витрат
- Середній рівень завантаження PDH-заводів *установки дегідрування пропану* у грудні становив 73,5%, але до середини січня знизився до 68% через планові ремонти.
- Обмежене постачання пропілену та зростання попиту на кінцеву продукцію можуть частково компенсувати втрати виробництва, попри високі витрати на пропан.
Європа: ціновий сплеск і конкуренція за імпорт
- У Північно-Західній Європі ціни на великі партії пропану різко зросли на початку грудня через холодну погоду та скорочення імпорту зі США.
- Котирування досягли піку $487,50/т CIF ARA 8 грудня проти лише $398/т наприкінці жовтня.
- Постачання обмежувалося також тим, що LPG-фракції у Північному морі залишали у потоках природного газу через високі ціни на газ.
- Експорт LPG з шести ключових терміналів Північного моря (Норвегія та Велика Британія) у 2025 році скоротився на 10% — до 4,4 млн т рік до року.
- Попри корекцію нафтових бенчмарків, ціни на пропан залишалися відносно стійкими завдяки відновленому попиту з Азійсько-Тихоокеанського регіону, з яким Європа конкурує за американські обсяги.
- Співвідношення ціни пропану до ICE Brent у грудні утримувалося поблизу 62%, що вище стартових 60% на початку місяця.
Джерело: Terminal
За матеріалами: Argus Media