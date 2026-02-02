ЄС розглядає заборону морських послуг замість цінової стелі на російську нафту

Обновлено: Февраль 02, 2026.

Європейський Союз обговорює радикальне посилення санкцій проти росії: замість чинної цінової стелі на нафту може бути запроваджена повна заборона морських послуг для експорту російської нафти. Такий крок покликаний скоротити нафтові доходи кремля та спростити контроль за виконанням санкцій.

Від цінової стелі до прямої заборони

Європейський Союз розглядає можливість замінити механізм цінової стелі на російську нафту повною забороною морських послуг у межах чергового санкційного пакета проти москва за війну проти України.

  • Йдеться про заборону страхування, транспортування та інших морських послуг, необхідних для експорту російської нафти
  • Обмеження діятимуть незалежно від ціни на нафту, що робить їх жорсткішими за чинний механізм
  • За словами джерел, такий підхід суттєво спростить контроль і виконання санкцій

Представник Європейської комісії, яка відповідає за санкційну політику ЄС, відмовився від коментарів щодо деталей обговорень.

Поточна модель цінової стелі

Наразі цінова стеля на російську нафту базується на формульному підході:

  • З 1 лютого гранична ціна має знизитися до 44,10 долара за барель
  • Рівень стелі визначається як 15% нижче середньої ринкової ціни на нафту марки Urals
  • Механізм переглядається кожні шість місяців

Водночас окремі столиці ЄС вже заявили про незгоду з ідеєю повної заборони послуг, адже для ухвалення санкцій потрібна одностайна підтримка всіх держав-членів.

Економічний тиск на росію

Обмеження нафтових доходів залишаються ключовою метою санкційної політики ЄС, адже саме вони:

  • Фінансують війну росії проти України
  • Підтримують загальний стан російської економіки

За даними розрахунків Bloomberg на основі статистики мінфіну рф, доходи росії від нафти й газу у 2025 році скоротилися до мінімуму за п’ять років.

Нафтові потоки з росії впали до найнижчого рівня з початку повномасштабного вторгнення у 2022 році через санкції США та ЄС у поєднанні з низькими цінами.

Ширший пакет обмежень

Запропонований санкційний пакет, який може стати 20-м від початку повномасштабної агресії, також передбачає:

  • Додаткові обмеження проти російських банків і нафтових компаній
  • Санкції щодо криптовалютних сервісів і фінансових структур у третіх країнах, які допомагають обходити обмеження
  • Розширення списку суден так званого тіньового флоту
  • Нові торговельні обмеження на товари та компанії, задіяні у виробництві озброєнь
  • Скорочення імпорту окремих російських металів

Окремо ЄС розглядає вперше застосувати інструмент протидії обходу санкцій, який може передбачати заборону експорту верстатів і певного радіообладнання до Киргизстану.

Посилення санкцій проти російської нафти має безпосереднє значення для України під час широкомасштабних військових дій, адже скорочення нафтових доходів рф:

  • Обмежує фінансові можливості ведення війни
  • Підсилює міжнародний тиск на агресора
  • Знижує ризики цінових маніпуляцій на регіональних ринках нафтопродуктів

Джерело: Terminal

За матеріалами: Bloomberg

