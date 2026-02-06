Відновлювана енергетика та електрифікація як фундамент енергетичної безпеки ЄС

Обновлено: Февраль 06, 2026.

Відновлювана енергетика та електрифікація як фундамент енергетичної безпеки ЄС
Прискорений перехід Європейського Союзу до відновлюваної енергетики та електрифікації виходить далеко за межі кліматичної політики. Нове аналітичне дослідження демонструє, що саме низьковуглецевий перехід є ключем до зниження геополітичних ризиків, стабілізації цін і посилення енергетичної стійкості ЄС.

Чому енергетичний перехід стає питанням безпеки

Європейський Союз десятиліттями залежав від імпорту викопного палива, що зробило енергетику однією з найбільш уразливих сфер до геополітичних потрясінь. Дослідження, опубліковане 27 січня 2026 року та оновлене 3 лютого 2026 року, аргументує: відмова від цієї моделі є не ризиком, а необхідною умовою безпеки.

Ключові фактори енергетичної вразливості ЄС

  • Висока залежність від імпорту викопного палива, що додає економіці ціновій волатильності та політичного тиску з боку постачальників.
  • Обмежені можливості ядерної енергетики: висока вартість проєктів, тривалі строки будівництва та історична залежність від російського ядерного палива й комплектуючих.
  • Геополітичні ризики, пов’язані з попитом ЄС на нафту, газ і вугілля на глобальних ринках.

Роль відновлюваних джерел енергії

Аналітики наголошують, що відновлювані джерела енергії здатні суттєво змінити структуру енергетичної безпеки ЄС.

  • Зниження цінової волатильності завдяки відсутності паливної складової у виробництві електроенергії з сонця та вітру.
  • Захист від шоків постачання, оскільки генерація базується на внутрішніх ресурсах.
  • Послаблення геополітичних ризиків, пов’язаних із залежністю від імпортних енергоносіїв.

Електрифікація та гнучкі мережі

Окремий акцент зроблено на електрифікації транспорту та розвитку гнучких, цифровізованих електромереж.

  • Електромобілі скорочують споживання нафтопродуктів і зменшують залежність від імпорту нафти.
  • Цифрові мережі дозволяють ефективніше балансувати попит і пропозицію, підвищуючи надійність системи.
  • Гнучкість енергосистеми стає критичною умовою інтеграції великої частки відновлюваної генерації.

Політичні висновки

У дослідженні наведено пропозиції щодо змін політики, які можуть бути реалізовані Європейською комісією та партнерами ЄС. Йдеться про прискорення інвестицій у відновлювану генерацію, модернізацію мереж і стимулювання електрифікації як стратегічного напрямку енергетичної безпеки.

Прискорений низьковуглецевий перехід є не лише шляхом до досягнення кліматичних цілей, а й ефективним інструментом зниження енергетичних ризиків та вартості енергії для Європи — з дослідження авторів Chris Aylett та Armida van Rij

Джерело: Terminal
За матеріалами: chathamhouse.org

Автор:

(Всего статей: 2571)

Директор НТЦ «Психея»Связаться с автором

Если вы нашли в статье ошибку, выделите ее,
нажмите Ctrl+Enter и предложите исправление
«
»

РЕКЛАМА

РЕКЛАМА

РЕКЛАМА

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

    Читать все: Анекдоти, Енергетика, Компанії, Метан, Офіціоз, Торгівля

  • Китай продает СПГ уже и Японии
  • Энергосистемы Латвии и Эстонии свяжет новый «энергомост»
  • Нельзя помочь тому
  • Он любил курить на рабочем месте

Архивы

РЕКЛАМА

Использование материалов «http://oilreview.kiev.ua» разрешается при условии ссылки на «Терминал».

Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал.


Please leave this field empty.

Назва Вшої компанії (обов'язково):

Ваш номер телефона:

Ваш E-Mail (обов'язково):

Ваше повідомлення:

Прохання виправити! :)

Помилка:

Як правильно: