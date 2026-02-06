Відновлювана енергетика та електрифікація як фундамент енергетичної безпеки ЄС

Чому енергетичний перехід стає питанням безпеки
Європейський Союз десятиліттями залежав від імпорту викопного палива, що зробило енергетику однією з найбільш уразливих сфер до геополітичних потрясінь. Дослідження, опубліковане 27 січня 2026 року та оновлене 3 лютого 2026 року, аргументує: відмова від цієї моделі є не ризиком, а необхідною умовою безпеки.
Ключові фактори енергетичної вразливості ЄС
- Висока залежність від імпорту викопного палива, що додає економіці ціновій волатильності та політичного тиску з боку постачальників.
- Обмежені можливості ядерної енергетики: висока вартість проєктів, тривалі строки будівництва та історична залежність від російського ядерного палива й комплектуючих.
- Геополітичні ризики, пов’язані з попитом ЄС на нафту, газ і вугілля на глобальних ринках.
Роль відновлюваних джерел енергії
Аналітики наголошують, що відновлювані джерела енергії здатні суттєво змінити структуру енергетичної безпеки ЄС.
- Зниження цінової волатильності завдяки відсутності паливної складової у виробництві електроенергії з сонця та вітру.
- Захист від шоків постачання, оскільки генерація базується на внутрішніх ресурсах.
- Послаблення геополітичних ризиків, пов’язаних із залежністю від імпортних енергоносіїв.
Електрифікація та гнучкі мережі
Окремий акцент зроблено на електрифікації транспорту та розвитку гнучких, цифровізованих електромереж.
- Електромобілі скорочують споживання нафтопродуктів і зменшують залежність від імпорту нафти.
- Цифрові мережі дозволяють ефективніше балансувати попит і пропозицію, підвищуючи надійність системи.
- Гнучкість енергосистеми стає критичною умовою інтеграції великої частки відновлюваної генерації.
Політичні висновки
У дослідженні наведено пропозиції щодо змін політики, які можуть бути реалізовані Європейською комісією та партнерами ЄС. Йдеться про прискорення інвестицій у відновлювану генерацію, модернізацію мереж і стимулювання електрифікації як стратегічного напрямку енергетичної безпеки.
Прискорений низьковуглецевий перехід є не лише шляхом до досягнення кліматичних цілей, а й ефективним інструментом зниження енергетичних ризиків та вартості енергії для Європи — з дослідження авторів Chris Aylett та Armida van Rij
Джерело: Terminal
За матеріалами: chathamhouse.org