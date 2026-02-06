Відновлювана енергетика та електрифікація як фундамент енергетичної безпеки ЄС

Прискорений перехід Європейського Союзу до відновлюваної енергетики та електрифікації виходить далеко за межі кліматичної політики. Нове аналітичне дослідження демонструє, що саме низьковуглецевий перехід є ключем до зниження геополітичних ризиків, стабілізації цін і посилення енергетичної стійкості ЄС.

Чому енергетичний перехід стає питанням безпеки

Європейський Союз десятиліттями залежав від імпорту викопного палива, що зробило енергетику однією з найбільш уразливих сфер до геополітичних потрясінь. Дослідження, опубліковане 27 січня 2026 року та оновлене 3 лютого 2026 року, аргументує: відмова від цієї моделі є не ризиком, а необхідною умовою безпеки.

Ключові фактори енергетичної вразливості ЄС

Висока залежність від імпорту викопного палива , що додає економіці ціновій волатильності та політичного тиску з боку постачальників.

, що додає економіці ціновій волатильності та політичного тиску з боку постачальників. Обмежені можливості ядерної енергетики : висока вартість проєктів, тривалі строки будівництва та історична залежність від російського ядерного палива й комплектуючих.

: висока вартість проєктів, тривалі строки будівництва та історична залежність від російського ядерного палива й комплектуючих. Геополітичні ризики, пов’язані з попитом ЄС на нафту, газ і вугілля на глобальних ринках.

Роль відновлюваних джерел енергії

Аналітики наголошують, що відновлювані джерела енергії здатні суттєво змінити структуру енергетичної безпеки ЄС.

Зниження цінової волатильності завдяки відсутності паливної складової у виробництві електроенергії з сонця та вітру.

завдяки відсутності паливної складової у виробництві електроенергії з сонця та вітру. Захист від шоків постачання , оскільки генерація базується на внутрішніх ресурсах.

, оскільки генерація базується на внутрішніх ресурсах. Послаблення геополітичних ризиків, пов’язаних із залежністю від імпортних енергоносіїв.

Електрифікація та гнучкі мережі

Окремий акцент зроблено на електрифікації транспорту та розвитку гнучких, цифровізованих електромереж.

Електромобілі скорочують споживання нафтопродуктів і зменшують залежність від імпорту нафти.

скорочують споживання нафтопродуктів і зменшують залежність від імпорту нафти. Цифрові мережі дозволяють ефективніше балансувати попит і пропозицію, підвищуючи надійність системи.

дозволяють ефективніше балансувати попит і пропозицію, підвищуючи надійність системи. Гнучкість енергосистеми стає критичною умовою інтеграції великої частки відновлюваної генерації.

Політичні висновки

У дослідженні наведено пропозиції щодо змін політики, які можуть бути реалізовані Європейською комісією та партнерами ЄС. Йдеться про прискорення інвестицій у відновлювану генерацію, модернізацію мереж і стимулювання електрифікації як стратегічного напрямку енергетичної безпеки.

Прискорений низьковуглецевий перехід є не лише шляхом до досягнення кліматичних цілей, а й ефективним інструментом зниження енергетичних ризиків та вартості енергії для Європи — з дослідження авторів Chris Aylett та Armida van Rij

Джерело: Terminal

За матеріалами: chathamhouse.org