Світові ціни на нафту завмерли між дипломатією та ризиками ескалації

Світовий нафтовий ринок увійшов у фазу очікування. Інвестори одночасно стежать за напруженістю між США та Іраном, спробами завершити війну росії проти України, а також за сигналами з економіки США. Попри геополітичні ризики, котирування залишаються майже без змін, оскільки реальних перебоїв у постачанні поки не зафіксовано.

Ринок нафти між страхами та фактами

Станом на 10 лютого світові ціни на нафту демонструють стриману динаміку, що свідчить про обережність трейдерів і відсутність чітких сигналів для різкого руху.

Поточна цінова ситуація

Brent подешевшала на 24 центи або 0,3% і закріпилася на рівні 68,80 долара за барель .

подешевшала на або і закріпилася на рівні . WTI втратила 40 центів або 0,6%, завершивши торги на рівні 63,96 долара за барель.

Аналітики зазначають, що ринок перебуває у стані паузи до появи чітких сигналів щодо реального впливу геополітики на фізичні потоки нафти.

Трейдери не готові активно рухати ринок вгору чи вниз, доки не з’являться чіткі сигнали з дипломатії, даних про запаси або підтвердження реальних, а не лише потенційних, збоїв у постачанні — аналітики Gelber & Associates

Іран, США та Ормузька протока

Минулого тижня дипломати США та Ірану провели переговори через посередників в Омані.

провели переговори через посередників в Омані. Іран заявив, що контакти дозволили оцінити серйозність позиції Вашингтона та зберегти дипломатичний трек.

Ситуацію загострює розміщення американської військово-морської флотилії у регіоні.

Через Ормузьку протоку проходить близько 20% світового споживання нафти. Саме цим маршрутом експортують нафту Іран, Саудівська Аравія, ОАЕ, Кувейт та Ірак, що робить будь-яку ескалацію критичним ризиком для глобального ринку.

За даними Управління енергетичної інформації США, у 2025 році Іран був третім найбільшим виробником нафти в ОПЕК, поступаючись лише Саудівській Аравії та Іраку.

росія, Україна та переформатування потоків

ЄС готує перелік вимог, які можуть бути висунуті росії в межах потенційного врегулювання війни проти України.

Метою цих кроків є скорочення нафтових доходів рф .

. У 2025 році росія була третім найбільшим виробником нафти у світі після США та Саудівської Аравії.

Паралельно Індія зменшує закупівлі російської нафти. Державна компанія Indian Oil придбала 6 млн барелів сировини з Західної Африки та Близького Сходу, уникаючи російських обсягів у межах торговельних переговорів із США.

Венесуела

Розширення ліцензій США може відновити нафтовидобуток Венесуели до середини 2026 року .

. Очікується повернення до рівнів, що існували до морської блокади у грудні.

Економіка США та запаси нафти

Роздрібні продажі у США в грудні не зросли , що сигналізує про уповільнення споживчої активності.

, що сигналізує про уповільнення споживчої активності. Аналітики очікують зростання запасів сирої нафти на 0,1 млн барелів за тиждень.

за тиждень. Для порівняння: рік тому запаси зросли на 4,1 млн барелів, а середній показник за 5 років становить 1,4 млн барелів.

Інвестори також уважно стежать за даними щодо зайнятості та інфляції, які можуть вплинути на політику Федеральної резервної системи та, відповідно, на попит на енергоносії.

Джерело: Terminal

За матеріалами: Reuters