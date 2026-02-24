Європейський нафтовий хаб отримав першу партію індійського дизелю після нових санкцій проти російської сировини

До порту Роттердама зайшов танкер із близько 100 тис. тонн дизелю з Індії — це перше постачання нафтопродуктів до ключового хабу Амстердам–Роттердам–Антверпен (ARA) після набуття чинності нових санкцій ЄС щодо імпорту продукції, виготовленої з російської нафти. Подія сигналізує про обережне відновлення торгівлі попри посилений контроль за дотриманням обмежень.

Перший сигнал після 21 січня

Танкер Proteus Bohemia, що перевозить близько 100 000 тонн дизельного пального, у понеділок увійшов до порту Роттердама — найбільшого морського порту Європи. За даними портових звітів і систем відстеження суден, це перше постачання нафтопродуктів з Індії до ARA-хабу з моменту, коли Європейський Союз запровадив нові санкції на імпорт продукції, виробленої з російської сирої нафти.

Судно завантажило пальне в середині січня в індійському порту Сікка, який використовується для експорту продукції з нафтопереробного комплексу Jamnagar компанії Reliance Industries Ltd. Танкер зафрахтований самою компанією Reliance.

Станом на момент публікації заходу до порту розвантаження ще не відбулося, свідчать дані відстеження.

Що змінилося

Нові санкції ЄС, які набули чинності 21 січня, спрямовані на недопущення потрапляння російських вуглеводнів до Європи «через чорний хід». Йдеться про заборону імпорту нафтопродуктів, вироблених із російської нафти, навіть якщо вони були перероблені в третіх країнах.

Офіційні роз’яснення ЄС рекомендують операторам проявляти особливу обережність щодо постачань із:

Індії,

Туреччини,

Китаю,

оскільки ці країни активно імпортували російську нафту після початку повномасштабної війни росії проти України.

Водночас правила дозволяють постачання, якщо нафтопродукт вироблений із неросійської сировини. Тобто нафтопереробний завод може переробляти російську нафту, але експортувати до ЄС лише продукцію з окремої виробничої лінії, що використовує неросійську нафту.

Компанія Reliance ще минулого року заявила, що припинить переробку російської нафти на частині свого комплексу Jamnagar. З 1 грудня експорт із нафтопереробного заводу в спеціальній економічній зоні (SEZ) здійснюється виключно з неросійської сировини.

Чому це важливо для Європи

Індія торік була третім за величиною постачальником морського дизелю та авіаційного пального до ЄС. Тому збереження каналів постачання з цієї країни має критичне значення для:

балансу пропозиції дизельного пального;

стабільності авіаційного ринку;

цінової рівноваги на внутрішньому ринку ЄС.

Раніше частина трейдерів займала вичікувальну позицію, побоюючись порушення нових обмежень. Прибуття Proteus Bohemia демонструє певний рівень довіри до механізмів підтвердження походження сировини та готовність ринку адаптуватися до нових правил.

Попри це, контроль за дотриманням санкцій залишається жорстким, а юридичні та репутаційні ризики — високими.

Інші поставки

Хоча це перше постачання до ARA-хабу після санкцій, раніше в лютому танкер Liwa-V вже доставив авіаційне пальне з Індії до Італії. Це свідчить про поступове відновлення торговельних потоків у межах нових регуляторних рамок.

