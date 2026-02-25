Британія вдарила по «Транснєфті»: майже 300 нових санкцій і спроба перекрити 80% експорту російської нафти

Велика Британія оголосила найбільший з 2022 року пакет санкцій проти росії, приурочений до четвертої річниці повномасштабного вторгнення в Україну. Під обмеження потрапив трубопровідний гігант «Транснєфть», через який транспортується понад 80% російського експорту сирої нафти. Загалом кількість підсанкційних осіб, компаній і суден перевищила 3 000. Лондон намагається вдарити по енергетичних доходах москви, які залишаються ключовим джерелом фінансування війни.

Санкції як інструмент тиску: енергетичний вузол під прицілом

«Транснєфть» — інфраструктурна артерія експорту

24 лютого 2026 року уряд Великої Британії оголосив про запровадження майже 300 нових санкційних заходів. Центральною мішенню стала компанія Transneft — один із найбільших у світі операторів нафтопроводів.

Понад 80% експорту російської сирої нафти транспортується саме через її систему трубопроводів.

транспортується саме через її систему трубопроводів. Компанію визначено як ключовий елемент енергетичних доходів москви.

Санкції мають на меті подальше скорочення фінансових потоків, що підтримують військову агресію.

«Велика Британія сьогодні вжила рішучих заходів для порушення критичних фінансових, військових та дохідних потоків, які підтримують агресію росії», — заявила міністерка закордонних справ Yvette Cooper.

Наймасштабніший пакет із 2022 року

Нові обмеження стали найбільшими з початку повномасштабної війни:

Під санкціями тепер понад 3 000 фізичних і юридичних осіб та суден .

. До списку додано 48 нафтових танкерів , які пов’язують із так званим «тіньовим флотом».

, які пов’язують із так званим «тіньовим флотом». Під обмеження потрапили дочірні структури державної ядерної корпорації Rosatom, що підтримують експорт ядерної енергії.

Окремо згадано Gazprom SPG Portovaya LLC, залучену до «постачання» скрапленого природного газу (СПГ).

У санкційний перелік внесено низку російських банків.

Компанія Gazprom перебуває під санкціями з січня 2025 року — у координації зі США.

«Тіньовий флот» і «темна мережа» нафти

Лондон акцентував увагу на так званих «dark-web oil networks» — схемах прихованої торгівлі нафтою. Під санкції потрапили:

175 компаній , пов’язаних із групою 2Rivers, зареєстрованою в Дубаї.

, пов’язаних із групою 2Rivers, зареєстрованою в Дубаї. Операторів старих і часто незастрахованих танкерів.

За оцінкою британського уряду, 2Rivers є одним із найбільших у світі операторів «тіньового флоту» та важливим трейдером російської нафти.

Чи працюють санкції: цифри й тенденції

Попри десятки тисяч обмежень із боку Заходу, істотного падіння фізичних обсягів експорту російської нафти поки не зафіксовано. Китай, Індія та Туреччина продовжують закупівлі.

За даними аналітичного центру Centre for Research on Energy and Clean Air:

За 12 місяців до 24 лютого 2026 року росія заробила 193 млрд євро на експорті нафти, газу, вугілля та нафтопродуктів.

на експорті нафти, газу, вугілля та нафтопродуктів. Це на 27% менше, ніж у порівнянний період до вторгнення.

Експорт газу різко скоротився з 2022 року. Водночас нафтові обсяги залишаються стабільними, але москва змушена продавати сиру нафту за нижчими цінами, що зменшує валютні надходження.

Очікується, що цього року експорт може почати знижуватися після санкцій проти Lukoil та Rosneft, а також додаткових обмежень на танкери з боку США та ЄС.

Геополітична складова

Президент США Donald Trump наполягає на скороченні імпорту російської нафти Індією як умові торговельної угоди. Водночас ЄС поки не зміг погодити новий пакет санкцій через суперечки щодо нафтових «постачань».

Висновки

Інфраструктурний удар по «Транснєфті» спрямований на вузьке місце російського експорту.

по «Транснєфті» спрямований на вузьке місце російського експорту. Санкції дедалі більше фокусуються на логістичних та фінансових ланцюгах, а не лише на видобувних компаніях.

Попри падіння доходів на 27%, росія зберігає значні енергетичні прибутки.

Ринок адаптується через перенаправлення потоків до Азії та використання «тіньового флоту».

