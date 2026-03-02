20% світової нафти під загрозою: трейдери й судновласники зупиняють «постачання» через Ормузьку протоку

Після ударів США та Ізраїлю по Ірану й заяви Тегерана про закриття навігації в Ормузькій протоці великі нафтогазові компанії, трейдери та судноплавні оператори почали масово призупиняти перевезення сирої нафти, нафтопродуктів і скрапленого природного газу (СПГ). Порушення торкнулися маршруту, яким проходить близько 20% світових обсягів нафти та значні партії катарського СПГ. Ризики для глобального ринку зростають щогодини.

Ормузька протока як вузол глобальної енергетики

Що сталося

США та Ізраїль атакували Іран , після чого Тегеран заявив про закриття судноплавства в Ормузькій протоці.

, після чого Тегеран заявив про закриття судноплавства в Ормузькій протоці. За даними джерел Reuters, кілька судновласників, нафтогазових мейджорів та трейдингових компаній призупинили «постачання» сирої нафти, пального та СПГ через протоку.

сирої нафти, пального та СПГ через протоку. Супутникові знімки засвідчили накопичення танкерів біля великих портів, зокрема Фуджейри (ОАЕ), без руху в напрямку протоки.

«Наші судна залишатимуться на місці кілька днів», — заявив один із топменеджерів великого трейдингового підрозділу.

Позиції військових та регуляторів

Судна в районі отримали радіоповідомлення від Корпусу вартових ісламської революції Ірану про те, що «жодному кораблю не дозволено проходити Ормузьку протоку» , повідомили в місії ЄС Aspides.

, повідомили в місії ЄС Aspides. Військово-морські сили Великої Британії заявили, що такі накази не мають юридичної сили , але рекомендували проходити з підвищеною обережністю.

, але рекомендували проходити з підвищеною обережністю. Асоціація танкерних операторів INTERTANKO повідомила, що ВМС США застерегли від навігації у всій акваторії Перської затоки, Оманської затоки, Північної частини Аравійського моря та Ормузької протоки, зазначивши, що не можуть гарантувати безпеку судноплавства.

у всій акваторії Перської затоки, Оманської затоки, Північної частини Аравійського моря та Ормузької протоки, зазначивши, що не можуть гарантувати безпеку судноплавства. Міністерство судноплавства Греції порадило суднам уникати Перської затоки, Оманської затоки та Ормузької протоки.

20% світової нафти та СПГ: масштаб ризику

Близько 20% глобального видобутку нафти проходить через Ормузьку протоку.

проходить через Ормузьку протоку. Серед ключових експортерів: Саудівська Аравія, ОАЕ, Ірак, Кувейт та Іран.

Через цей маршрут транспортуються значні обсяги СПГ із Катару .

. За даними консалтингової компанії Kpler, щонайменше 14 танкерів СПГ вже сповільнили рух, розвернулися або зупинилися в районі протоки. Очікується, що ця кількість зростатиме.

Судноплавна компанія Hapag-Lloyd AG заявила про призупинення транзиту всіх суден через Ормузьку протоку до подальших розпоряджень, попередивши про можливі затримки та зміну маршрутів у портах Перської затоки.

Данська група AP Møller — Mærsk A/S повідомила, що координує дії з безпековими партнерами щодо операцій у Червоному морі та Аденській затоці. Водночас прийом вантажів на Близькому Сході залишається відкритим.

Французька CMA CGM поінформувала судна, що перебувають у Перській затоці або прямують туди, про необхідність перейти в укриття після ударів США та Ізраїлю по Ірану.

Ринок: зростання напруги та ефект доміно

Трафік через протоку не зупинився повністю , однак, за оцінкою брокера Poten & Partners, перебої швидко наростають .

, однак, за оцінкою брокера Poten & Partners, . Затримки суден формують ефект «пляшкового горла» біля ключових перевалочних хабів.

біля ключових перевалочних хабів. Потенційні ризики: дефіцит фізичних обсягів нафти та СПГ, сплеск фрахтових ставок, волатильність цін.

Ормузька протока — вузький морський коридор між Оманом та Іраном, що з’єднує Перську затоку з Оманською затокою й Індійським океаном. Альтернативні маршрути для більшості експортерів регіону або обмежені за пропускною спроможністю, або відсутні.

Ситуація в Ормузькій протоці стала черговим нагадуванням: глобальна енергетика залишається заручницею геополітики. Навіть часткові перебої на маршруті, через який проходить п’ята частина світової нафти, здатні миттєво вплинути на ціни, логістику та безпекові розрахунки країн-імпортерів.

Джерело: Terminal

За матеріалами: Reuters