20% світової нафти під загрозою: трейдери й судновласники зупиняють «постачання» через Ормузьку протоку

20% світової нафти під загрозою: трейдери й судновласники зупиняють «постачання» через Ормузьку протоку

Після ударів США та Ізраїлю по Ірану й заяви Тегерана про закриття навігації в Ормузькій протоці великі нафтогазові компанії, трейдери та судноплавні оператори почали масово призупиняти перевезення сирої нафти, нафтопродуктів і скрапленого природного газу (СПГ). Порушення торкнулися маршруту, яким проходить близько 20% світових обсягів нафти та значні партії катарського СПГ. Ризики для глобального ринку зростають щогодини.

Ормузька протока як вузол глобальної енергетики

Що сталося

  • США та Ізраїль атакували Іран, після чого Тегеран заявив про закриття судноплавства в Ормузькій протоці.
  • За даними джерел Reuters, кілька судновласників, нафтогазових мейджорів та трейдингових компаній призупинили «постачання» сирої нафти, пального та СПГ через протоку.
  • Супутникові знімки засвідчили накопичення танкерів біля великих портів, зокрема Фуджейри (ОАЕ), без руху в напрямку протоки.

«Наші судна залишатимуться на місці кілька днів», — заявив один із топменеджерів великого трейдингового підрозділу.

Позиції військових та регуляторів

  • Судна в районі отримали радіоповідомлення від Корпусу вартових ісламської революції Ірану про те, що «жодному кораблю не дозволено проходити Ормузьку протоку», повідомили в місії ЄС Aspides.
  • Військово-морські сили Великої Британії заявили, що такі накази не мають юридичної сили, але рекомендували проходити з підвищеною обережністю.
  • Асоціація танкерних операторів INTERTANKO повідомила, що ВМС США застерегли від навігації у всій акваторії Перської затоки, Оманської затоки, Північної частини Аравійського моря та Ормузької протоки, зазначивши, що не можуть гарантувати безпеку судноплавства.
  • Міністерство судноплавства Греції порадило суднам уникати Перської затоки, Оманської затоки та Ормузької протоки.

20% світової нафти та СПГ: масштаб ризику

  • Близько 20% глобального видобутку нафти проходить через Ормузьку протоку.
  • Серед ключових експортерів: Саудівська Аравія, ОАЕ, Ірак, Кувейт та Іран.
  • Через цей маршрут транспортуються значні обсяги СПГ із Катару.
  • За даними консалтингової компанії Kpler, щонайменше 14 танкерів СПГ вже сповільнили рух, розвернулися або зупинилися в районі протоки. Очікується, що ця кількість зростатиме.

Судноплавна компанія Hapag-Lloyd AG заявила про призупинення транзиту всіх суден через Ормузьку протоку до подальших розпоряджень, попередивши про можливі затримки та зміну маршрутів у портах Перської затоки.

Данська група AP Møller — Mærsk A/S повідомила, що координує дії з безпековими партнерами щодо операцій у Червоному морі та Аденській затоці. Водночас прийом вантажів на Близькому Сході залишається відкритим.

Французька CMA CGM поінформувала судна, що перебувають у Перській затоці або прямують туди, про необхідність перейти в укриття після ударів США та Ізраїлю по Ірану.

Ринок: зростання напруги та ефект доміно

  • Трафік через протоку не зупинився повністю, однак, за оцінкою брокера Poten & Partners, перебої швидко наростають.
  • Затримки суден формують ефект «пляшкового горла» біля ключових перевалочних хабів.
  • Потенційні ризики: дефіцит фізичних обсягів нафти та СПГ, сплеск фрахтових ставок, волатильність цін.

Ормузька протока — вузький морський коридор між Оманом та Іраном, що з’єднує Перську затоку з Оманською затокою й Індійським океаном. Альтернативні маршрути для більшості експортерів регіону або обмежені за пропускною спроможністю, або відсутні.

Ситуація в Ормузькій протоці стала черговим нагадуванням: глобальна енергетика залишається заручницею геополітики. Навіть часткові перебої на маршруті, через який проходить п’ята частина світової нафти, здатні миттєво вплинути на ціни, логістику та безпекові розрахунки країн-імпортерів.

Джерело: Terminal

За матеріалами: Reuters

