Ціни на нафту злітають до $116: загрози США щодо Ірану підштовхують ринок до нової кризи

Світові ціни на нафту різко зросли на тлі загострення конфлікту на Близькому Сході та жорстких заяв президента США Дональда Трампа щодо Ірану. Інвестори побоюються подальшої ескалації, яка може призвести до перебоїв у глобальному «постачанні» енергоносіїв і нового витка енергетичної кризи.
Ескалація конфлікту як драйвер нафтового ринку
Ціни та ринкова динаміка
- Brent crude піднялася до $116,89 за барель, наблизившись до пікового рівня $119,50 — максимуму з червня 2022 року.
- Зростання становило близько 2% за день, попри подальшу корекцію до $112.
- У березні ціни зросли на 54% — це рекорд, що перевищив попередній максимум 46% у 1990 році.
- Газ у Європі також подорожчав: +1% до €54,70 за МВт·год.
Геополітичні фактори
- Президент США Дональд Трамп заявив про готовність знищити нафтову та енергетичну інфраструктуру Ірану, включно з експортним хабом Kharg Island.
- США розглядають сценарій встановлення контролю над іранськими нафтовими ресурсами.
- Іран фактично заблокував Ормузьку протоку, через яку проходить близько 20% світового «постачання» нафти й газу.
- До конфлікту долучилися хусити в Ємені, що розширює географію війни.
- У регіон додатково направлено 3 500 американських військових.
«Немає ознак швидкого завершення конфлікту, і інвестори побоюються подальшої ескалації» — аналітики Deutsche Bank
Реакція фінансових ринків
- Європейські ринки демонструють стримане зростання:
- Stoxx 600: +0,9%
- FTSE 100: +1,6%
- США: незначне зростання індексів S&P 500 та Dow Jones, Nasdaq — без змін.
- Азія: різке падіння через залежність від імпорту енергоносіїв:
- Nikkei: −2,8%
- Kospi: −3%
- Hang Seng: −0,8%
Вплив на споживчі ціни та ризики дефіциту
Ціни на пальне
- У Великій Британії:
- Бензин: 152 пенси/літр — максимум за 28 місяців
- Дизель: 181,2 пенси/літр — найвищий рівень з грудня 2022 року
- Попередження галузі: можливі тимчасові дефіцити на АЗС.
Прогнози ринку
- Аналітики допускають зростання до:
- $150 за барель
- у крайньому сценарії — $200 за барель
- Водночас при рівнях $120–130 зростає ризик глобальної рецесії, що може обмежити попит.
«Якщо ціни перевищать $120–130, ризик рецесії почне стримувати подальше зростання» — Іпек Озкардеская, Swissquote
Дії урядів та енергетичних компаній
Антикризові заходи
- Прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер проводить переговори з:
- Shell
- BP
- Equinor
- Обговорюються:
- екстрені заходи у разі блокади Ормузької протоки
- стабілізація «постачання»
- страхування ризиків у логістиці
- Країни G7 планують прискорити перехід до чистої енергії для зменшення залежності від нафтових шоків.
Висновки та системні наслідки
Можливі зміни на ринку нафти й нафтопродуктів
- Ризик довготривалого дефіциту через блокаду ключових маршрутів.
- Посилення потреби у диверсифікації джерел «постачання».
- Зростання значення стратегічних запасів у країнах-імпортерах.
- Підвищення ролі альтернативних логістичних маршрутів.
Захист критичної інфраструктури
- Енергетична інфраструктура стає прямою військовою ціллю.
- Зростає потреба в:
- інвестиціях у захист об’єктів
- страхуванні воєнних ризиків
- розосередженні інфраструктури
Зміни у ціноутворенні
- Геополітична премія стає ключовим фактором у ціні нафти.
- Зростає волатильність і спекулятивна складова.
- Високі ціни швидко транслюються у:
- роздрібні ціни на пальне
- інфляційний тиск
Джерело: Terminal
За матеріалами: The Guardian