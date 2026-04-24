Пальне знову штовхає інфляцію у Великій Британії вгору

У березні інфляція у Великій Британії різко прискорилася до 3,3% після 3,0% у лютому. Головним чинником стали ціни на моторне пальне, які зросли на 4,9% після падіння на 4,6% місяцем раніше. Причина тиску на ринок — подорожчання енергоносіїв на тлі війни США та Ізраїлю з Іраном і ризиків для постачання з Близького Сходу.
Ціновий удар по ринку пального
- Індекс споживчих цін CPI у Великій Британії зріс на 3,3% у річному вимірі до березня.
- У лютому цей показник становив 3,0%, тобто інфляційний тиск посилився на 0,3 відсоткового пункту.
- Моторне пальне стало найважливішим чинником зростання: у березні ціни піднялися на 4,9%.
- Для порівняння: у лютому ціни на моторне пальне знижувалися на 4,6%.
Чому це важливо для нафтового ринку
- Березневе зростання цін на моторне пальне стало найвищим із січня 2023 року, за даними Office for National Statistics.
- Це показує, що ринок нафтопродуктів швидко реагує на геополітичні ризики, особливо коли вони пов’язані з Близьким Сходом.
- Війна США та Ізраїлю з Іраном, яка почалася 28 лютого, продовжує впливати на ринки сирої нафти та хімічної сировини.
- Головне обґрунтування ризику — занепокоєння щодо перебоїв постачання, оскільки Ормузька протока залишається фактично закритою.
Порівняння з Європою
- Березнева інфляція у Великій Британії становила 3,3%.
- Це вище, ніж у ЄС — 2,8%, Німеччині — 2,8% та Франції — 2,0%.
- Востаннє інфляція у Великій Британії була нижчою за загальний показник ЄС у грудні 2024 року.
Динаміка CPI за останні шість місяців
- Жовтень: 3,6%
- Листопад: 3,2%
- Грудень: 3,4%
- Січень: 3,0%
- Лютий: 3,0%
- Березень: 3,3%
Монетарна складова
- Ціль Банку Англії щодо інфляції — близько 2%, але не вище цього рівня.
- На останньому засіданні з монетарної політики у березні центробанк залишив процентну ставку на рівні 3,75%.
- Висновок: березневе прискорення інфляції посилює розрив між фактичним показником 3,3% і цільовим орієнтиром Банку Англії.
Висновки для ринку нафти й нафтопродуктів
- Перший висновок: моторне пальне стало ключовим каналом передачі геополітичної напруги в споживчу інфляцію. Саме ціни на пальне були названі найважливішим чинником зростання CPI.
- Другий висновок: ризики для сирої нафти та нафтопродуктів залишаються підвищеними. Війна США та Ізраїлю з Іраном триває, а Ормузька протока залишається фактично закритою.
- Третій висновок: британська інфляція виглядає чутливішою до енергетичного шоку, ніж у ключових європейських економіках. Показник Великої Британії 3,3% перевищує рівні ЄС, Німеччини та Франції.
Джерело: Terminal
За матеріалами: ICIS