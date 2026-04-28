TotalEnergies вивела найбільший НПЗ Франції на максимум для захисту ринку пального

TotalEnergies завантажила НПЗ Gonfreville на 100%, щоб підтримати внутрішній ринок Франції дизелем і авіаційним пальним на тлі перебоїв у глобальній логістиці нафти й нафтопродуктів.
Франція посилює внутрішню переробку
- НПЗ Gonfreville поблизу Гавра працює на повній потужності.
- Підприємство переробляє близько 250 тис. барелів сирої нафти на добу.
- Мета — забезпечити французький ринок дизелем і авіаційним пальним та зменшити залежність від нестабільних морських маршрутів.
Причина: ризики для світової логістики
- За даними компанії, рішення пов’язане зі складністю забезпечення імпортних нафтопродуктів через блокування Ормузької протоки.
- Додатковий ризик створює перенаправлення танкерів в обхід Суецького каналу.
- Маршрут навколо мису Доброї Надії додає тисячі миль і кілька тижнів до графіків доставки.
Акцент на середні дистиляти
- TotalEnergies концентрується на виробництві дизелю та авіаційного пального.
- Саме ці продукти критично важливі для логістики та авіації, які особливо чутливі до цінових стрибків і перебоїв постачання.
- Повне завантаження НПЗ має створити буфер у національних запасах, якщо міжнародні умови погіршаться.
Висновки для ринку
- Франція переходить до захисної моделі паливного забезпечення: пріоритет отримує внутрішня переробка, а не імпорт готових нафтопродуктів.
- Європейський ринок пального залишається вразливим, оскільки морська логістика напряму впливає на доступність дизелю й авіаційного пального.
- Gonfreville стає елементом промислової стійкості Франції, адже його робота на 100% має стримати ризики дефіциту та цінового тиску для споживачів.
Джерело: Terminal
За матеріалами: Euronews