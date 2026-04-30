ADB різко погіршив прогноз для Азії через енергетичний удар близькосхідного конфлікту

Азійський банк розвитку (ADB ) знизив прогноз зростання для країн Азії та Тихоокеанського регіону до 4,7% у 2026 році та 4,8% у 2027 році, тоді як раніше очікував 5,1% в обидва роки. Головна причина — тривалі перебої у світових енергетичних і торговельних мережах, зростання цін на нафту та посилення інфляційного тиску.
Енергетичний шок став макроекономічним ризиком
- Конфлікт на Близькому Сході посилив ризики для видобутку енергоносіїв і транспортних маршрутів.
- ADB прямо пов’язує погіршення прогнозу з підвищенням цін на енергію, жорсткішими фінансовими умовами та тиском на економічну активність.
- Найбільше вразливі економіки, які залежать від імпортного пального, переказів, туризму або зовнішнього фінансування.
«Ми стикаємося із системними, довготривалими порушеннями глобальних енергетичних і торговельних мереж, а не лише з тимчасовою волатильністю», — Масато Канда, президент ADB.
Нафта: ключовий канал тиску на ціни
- ADB очікує, що середня ціна нафти у 2026 році становитиме близько 96 доларів за барель.
- Це суттєво вище за доконфліктний середній рівень 69 доларів за барель у січні та лютому.
- У 2027 році ціна, за прогнозом, може знизитися приблизно до 80 доларів за барель, але залишиться важливим чинником інфляції.
Інфляція прискорюється через енергоносії
- Інфляція в регіоні, за новим прогнозом, зросте до 5,2% у 2026 році проти 3,0% торік.
- У 2027 році ADB очікує сповільнення інфляції до 4,1%.
- Вища вартість нафти й пального означає тиск на транспорт, виробництво та споживчі ціни.
Гірший сценарій: дорожча нафта і слабше зростання
- У разі нового загострення конфлікту ціни на нафту можуть різко зрости вже у травні 2026 року та залишатися ще вищими.
- За такого сценарію економічне зростання регіону може сповільнитися до 4,2% у 2026 році та 4,0% у 2027 році.
- Інфляція у 2026 році може досягти 7,4%.
Що це означає для споживачів пального
- ADB не радить повністю придушувати цінові сигнали, адже часткове перенесення вищих енергетичних цін може стимулювати економію енергії, зміну пального та інвестиції в альтернативні джерела.
- Загальні субсидії та широкі цінові обмеження можуть викривлювати стимули, затримувати адаптацію та призводити до неефективного розподілу ресурсів.
- Підтримка має бути цільовою і тимчасовою: насамперед для вразливих домогосподарств і найбільш постраждалих галузей.
Реакція урядів і центробанків
- Урядам пропонується знижувати попит на енергію там, де це можливо: через обмеження кондиціювання, скорочення несуттєвого освітлення, кампанії економії у пікові години та гнучкі графіки роботи.
- Для транспортного пального ADB окремо згадує стимули до користування громадським транспортом і дні без автомобілів у містах під час державних свят.
- Центробанки мають стримувати надмірну волатильність ринку, але не посилювати політику надто агресивно, щоб не поглибити тиск на економічне зростання.
Висновок
- Ринок нафти став головним передавачем геополітичного ризику для економік Азії та Тихоокеанського регіону.
- Підвищення прогнозної ціни нафти з 69 до 96 доларів за барель у 2026 році пояснює, чому ADB одночасно знижує прогноз зростання та підвищує прогноз інфляції.
- Для споживачів пального це означає ризик тривалішого періоду високих витрат, а для урядів — потребу підтримувати найвразливіших без руйнування ринкових сигналів.
Джерело: Terminal
За матеріалами: Asian Development Bank