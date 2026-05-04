ЄЦБ попереджає про реальний ризик рецесії в єврозоні через енергетичний шок на Близькому Сході

Побоювання щодо можливої рецесії в єврозоні є «реальними й обґрунтованими», заявив керівник Банку Греції та член Ради керівників Європейського центрального банку Янніс Стурнарас. Ключовим ризиком він назвав нове порушення з боку пропозиції через конфлікт на Близькому Сході, яке вже впливає на ціни енергоносіїв, невизначеність, інфляцію та економічне зростання.
Головний сигнал для ринку
- 3 травня 2026 року Янніс Стурнарас заявив, що ризик рецесії в єврозоні не є гіпотетичним.
- Причина — конфлікт на Близькому Сході, який створює новий негативний шок для пропозиції.
- Для нафтового й паливного ринку це означає: політична нестабільність у регіоні може швидко перейти у ціновий тиск на енергоносії.
Побоювання щодо можливості рецесії в єврозоні є реальними й обґрунтованими з огляду на нове негативне порушення з боку пропозиції, спричинене конфліктом на Близькому Сході. — Янніс Стурнарас, керівник Банку Греції та член Ради керівників ЄЦБ
Ризики
- Зростання цін на енергоносії прямо впливає на інфляцію та темпи економічного зростання в єврозоні.
- Єврозона має високу енергетичну залежність, тому зміни на ринку енергоносіїв швидко передаються економіці.
- Для споживачів пального ризик полягає в тому, що подорожчання енергоносіїв може посилити тиск на транспортні витрати, логістику та кінцеві ціни.
Чим ситуація відрізняється від 2022 року
- Стурнарас наголосив: нинішнє зростання інфляції відбувається в слабшому економічному середовищі.
- Серед обмежень він назвав слабше зростання, жорсткіші фінансові умови та менший фіскальний простір.
- Це робить економіки єврозони вразливішими, бо можливостей для швидкої підтримки стає менше.
Інфляція
- Поки що, за словами Стурнараса, суттєвого вторинного впливу вищих цін на енергоносії на інфляцію не було.
- Водночас пошкодження енергетичної інфраструктури може створити інфляційний тиск у середньостроковій перспективі.
- Невизначеність може вдарити по інвестиціях і зростанню.
Можлива реакція ЄЦБ
- Якщо шок буде тимчасовим і без значних вторинних ефектів, коригування монетарної політики не знадобиться.
- Якщо перевищення цілі ЄЦБ буде великим, але тимчасовим, може знадобитися помірне коригування.
- Якщо інфляція суттєво й надовго відхилиться від цілі, відповідь має бути рішучою.
Висновок
- Ринок нафти й нафтопродуктів знову стає одним із головних каналів економічного ризику для Європи.
- Конфлікт на Близькому Сході важливий для ЄЦБ не лише як геополітична подія, а як фактор, що може вплинути на ціни енергоносіїв, інфляцію, інвестиції та зростання.
- Для споживачів пального головний ризик — не лише сама ціна енергоносіїв, а й те, що вона зростає в умовах слабшої економіки та обмеженішої політики підтримки.
Джерело: Terminal
За матеріалами: Reuters