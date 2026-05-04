ЄС готується до ризиків для ринку нафти й нафтопродуктів через затяжне закриття Ормузької протоки

У Європейському Союзі наразі немає дефіциту пального, однак ситуація на ринку сирої нафти й нафтопродуктів потребує підготовки до можливих наслідків. Головна увага прикута до авіаційного пального: ринок справляється з напруженим постачанням, але комерційні запаси скорочуються через тривале закриття Ормузької протоки на тлі конфлікту на Близькому Сході, який наближається до десятого тижня.

Ситуація з пальним у ЄС

  • Дефіциту пального в ЄС наразі немає.
  • Європейська комісія, країни ЄС, галузеві учасники, Міжнародне енергетичне агентство та НАТО обговорили безпеку постачання нафти й газу в Європі.
  • Основний ризик для нафтового ринку пов’язаний не з поточним браком ресурсу, а з тим, що комерційні запаси нафтопродуктів зменшуються.

Фокус змістився на авіаційне пальне

  • Авіаційне пальне стало головною темою обговорення щодо сирої нафти й нафтопродуктів.
  • Ринок поки що керує ситуацією з напруженим постачанням, однак запас міцності скорочується.
  • Тривале закриття Ормузької протоки створює ризик для логістики та стабільності постачання нафтопродуктів.

Що може статися після кінця травня

  • Група з координації нафтових питань і Робоча група з безпеки Енергетичного союзу вказали, що ЄС має почати готуватися до можливих наслідків, якщо ситуація триватиме після кінця травня.
  • Цей висновок випливає з поєднання двох факторів: напруженого постачання та скорочення комерційних запасів.
  • Це означає, що головний ризик полягає не в сьогоднішньому дефіциті, а в можливому погіршенні доступності окремих нафтопродуктів у разі затягування кризи.

Роль запасів

  • Запаси ЄС можуть бути вивільнені за потреби.
  • Експерти наголосили, що такі дії мають бути скоординовані на рівні ЄС.
  • Вивільнення запасів має поєднуватися з заходами з боку попиту, інакше результат може бути недостатньо ефективним.

Висновки

  • Поточна ситуація контрольована, адже дефіциту пального в ЄС немає.
  • Ризики зростають у часі, оскільки конфлікт на Близькому Сході наближається до десятого тижня, а Ормузька протока залишається закритою.
  • Найчутливішим сегментом названо авіаційне пальне, бо саме воно стало основним фокусом обговорення щодо нафти й нафтопродуктів.
  • Ключова умова ефективної реакції — не лише використання запасів, а й узгоджені дії країн ЄС та заходи для стримування попиту.

Джерело: Terminal

За матеріалами: European Commission

Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

