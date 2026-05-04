ЄС готується до ризиків для ринку нафти й нафтопродуктів через затяжне закриття Ормузької протоки

У Європейському Союзі наразі немає дефіциту пального, однак ситуація на ринку сирої нафти й нафтопродуктів потребує підготовки до можливих наслідків. Головна увага прикута до авіаційного пального: ринок справляється з напруженим постачанням, але комерційні запаси скорочуються через тривале закриття Ормузької протоки на тлі конфлікту на Близькому Сході, який наближається до десятого тижня.
Ситуація з пальним у ЄС
- Дефіциту пального в ЄС наразі немає.
- Європейська комісія, країни ЄС, галузеві учасники, Міжнародне енергетичне агентство та НАТО обговорили безпеку постачання нафти й газу в Європі.
- Основний ризик для нафтового ринку пов’язаний не з поточним браком ресурсу, а з тим, що комерційні запаси нафтопродуктів зменшуються.
Фокус змістився на авіаційне пальне
- Авіаційне пальне стало головною темою обговорення щодо сирої нафти й нафтопродуктів.
- Ринок поки що керує ситуацією з напруженим постачанням, однак запас міцності скорочується.
- Тривале закриття Ормузької протоки створює ризик для логістики та стабільності постачання нафтопродуктів.
Що може статися після кінця травня
- Група з координації нафтових питань і Робоча група з безпеки Енергетичного союзу вказали, що ЄС має почати готуватися до можливих наслідків, якщо ситуація триватиме після кінця травня.
- Цей висновок випливає з поєднання двох факторів: напруженого постачання та скорочення комерційних запасів.
- Це означає, що головний ризик полягає не в сьогоднішньому дефіциті, а в можливому погіршенні доступності окремих нафтопродуктів у разі затягування кризи.
Роль запасів
- Запаси ЄС можуть бути вивільнені за потреби.
- Експерти наголосили, що такі дії мають бути скоординовані на рівні ЄС.
- Вивільнення запасів має поєднуватися з заходами з боку попиту, інакше результат може бути недостатньо ефективним.
Висновки
- Поточна ситуація контрольована, адже дефіциту пального в ЄС немає.
- Ризики зростають у часі, оскільки конфлікт на Близькому Сході наближається до десятого тижня, а Ормузька протока залишається закритою.
- Найчутливішим сегментом названо авіаційне пальне, бо саме воно стало основним фокусом обговорення щодо нафти й нафтопродуктів.
- Ключова умова ефективної реакції — не лише використання запасів, а й узгоджені дії країн ЄС та заходи для стримування попиту.
Джерело: Terminal
За матеріалами: European Commission