Чисті технології з 2019 року витіснили понад 35 ексаджоулів попиту на викопне паливо

Викиди у 2025 році
- Глобальні енергетичні викиди CO2 зросли приблизно на 0,4%.
- Викиди Китаю знизилися завдяки буму відновлюваної енергетики, структурному скороченню енергоємної промисловості та загальному уповільненню попиту.
- В Індії енергетичні викиди CO2 не зросли вперше з 1970-х років.
- В Індії це було пов’язано переважно з циклічним ефектом сильного мусону та структурним зростанням відновлюваної енергетики.
- У розвинених економіках холодна зима та вищі ціни на природний газ підштовхнули викиди вгору.
- Викиди розвинених економік зросли швидше — на 0,5%, ніж у країнах з ринками, що формуються, та економіках, що розвиваються, де приріст становив 0,3%.
- Це сталося вперше з 1990-х років.
- Висновок: кліматична динаміка у 2025 році була неоднорідною: чисті технології зменшували тиск, але погодні й цінові фактори ще могли розвертати тренд у розвинених економіках.
- Показник +0,5% у розвинених економіках проти +0,3% в інших економіках демонструє, що багатші ринки не були автоматично стабільнішими за викидами.
Ефект чистих технологій
- Розгортання чистих енергетичних технологій із 2019 року у 2025 році дозволило уникнути понад 35 ексаджоулів річного попиту на викопне паливо.
- Це дорівнює близько 7% світового річного використання викопного палива.
- Сонячна фотоелектрика, вітер, атомна енергетика, електромобілі й теплові насоси з 2019 року запобігають 3 млрд тонн CO2 щороку.
- Це становить близько 8% глобальних викидів.
- Уникнений попит на вугілля — близько 800 млн тонн вугільного еквівалента — перевищує весь обсяг використання вугілля Індією у 2025 році.
- Оцінений уникнений попит на газ — понад 260 млрд кубометрів — дорівнює майже половині світового ринку скрапленого природного газу.
- Висновок: чисті технології вже мають масштаб, співмірний із великими паливними ринками.
- Понад 260 млрд кубометрів уникненого газового попиту — це не символічна економія, а величина, близька до половини глобального ринку LNG.
Джерело: Terminal
За матеріалами: IEA Global Energy Review 2026
