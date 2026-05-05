Чисті технології з 2019 року витіснили понад 35 ексаджоулів попиту на викопне паливо

У 2025 році глобальне зростання енергетичних викидів CO2 сповільнилося до близько 0,4%. Розгортання чистих технологій із 2019 року запобігає 3 млрд тонн CO2 щороку та скорочує потребу у викопному паливі на понад 35 ексаджоулів.

Викиди у 2025 році

  • Глобальні енергетичні викиди CO2 зросли приблизно на 0,4%.
  • Викиди Китаю знизилися завдяки буму відновлюваної енергетики, структурному скороченню енергоємної промисловості та загальному уповільненню попиту.
  • В Індії енергетичні викиди CO2 не зросли вперше з 1970-х років.
  • В Індії це було пов’язано переважно з циклічним ефектом сильного мусону та структурним зростанням відновлюваної енергетики.
  • У розвинених економіках холодна зима та вищі ціни на природний газ підштовхнули викиди вгору.
  • Викиди розвинених економік зросли швидше — на 0,5%, ніж у країнах з ринками, що формуються, та економіках, що розвиваються, де приріст становив 0,3%.
  • Це сталося вперше з 1990-х років.
  • Висновок: кліматична динаміка у 2025 році була неоднорідною: чисті технології зменшували тиск, але погодні й цінові фактори ще могли розвертати тренд у розвинених економіках.
  • Показник +0,5% у розвинених економіках проти +0,3% в інших економіках демонструє, що багатші ринки не були автоматично стабільнішими за викидами.

Ефект чистих технологій

  • Розгортання чистих енергетичних технологій із 2019 року у 2025 році дозволило уникнути понад 35 ексаджоулів річного попиту на викопне паливо.
  • Це дорівнює близько 7% світового річного використання викопного палива.
  • Сонячна фотоелектрика, вітер, атомна енергетика, електромобілі й теплові насоси з 2019 року запобігають 3 млрд тонн CO2 щороку.
  • Це становить близько 8% глобальних викидів.
  • Уникнений попит на вугілля — близько 800 млн тонн вугільного еквівалента — перевищує весь обсяг використання вугілля Індією у 2025 році.
  • Оцінений уникнений попит на газ — понад 260 млрд кубометрів — дорівнює майже половині світового ринку скрапленого природного газу.
  • Висновок: чисті технології вже мають масштаб, співмірний із великими паливними ринками.
  • Понад 260 млрд кубометрів уникненого газового попиту — це не символічна економія, а величина, близька до половини глобального ринку LNG.

Джерело: Terminal

За матеріалами: IEA Global Energy Review 2026

Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

