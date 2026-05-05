США стали нафтовим резервом останньої надії для світового ринку

Світовий нафтовий ринок опинився в ситуації, коли резервні потужності OPEC залишаються формально на папері, але фактично заблоковані через закриту Ормузьку протоку. За даними матеріалу, США взяли на себе роль головного джерела доступного бареля: за тиждень експорт сирої нафти й нафтопродуктів сягнув 12,9 млн барелів на добу, а з американської системи запасів вибуло близько 26 млн барелів за 7 днів.
Головний зсув на ринку
- США експортували 12,9 млн барелів на добу сирої нафти й нафтопродуктів за тиждень, що завершився 17 квітня 2026 року.
- Це названо найвищим показником в історії EIA.
- Експорт сирої нафти окремо зріс до рекордних 6,4 млн барелів на добу.
- США вперше з часів Другої світової війни майже перейшли у статус чистого експортера сирої нафти на тижневій основі.
Чому резерв OPEC став недоступним
- Протягом 60 років нафтові трейдери спиралися на резервні потужності Саудівської Аравії.
- Станом на кінець 2025 року IEA оцінювала ефективні резервні потужності OPEC+ у понад 3 млн барелів на добу.
- Близько двох третин цих потужностей припадало на Саудівську Аравію, решта переважно на ОАЕ та Ірак.
- Після закриття Ормузької протоки танкерний трафік скоротився приблизно з 20 млн барелів на добу у лютому до менш ніж 4 млн барелів на добу на початку квітня.
- Висновок: резервні барелі існують формально, але ринок не може швидко отримати до них доступ.
- Закрита протока перетворила фізичну логістику на ключовий обмежувач світового постачання.
США закривають дефіцит не лише видобутком, а й запасами
- За тиждень, що завершився 24 квітня, комерційні запаси сирої нафти у США впали на 6,2 млн барелів.
- Запаси бензину скоротилися на 6,1 млн барелів.
- Стратегічний нафтовий резерв США додатково відпустив 7,1 млн барелів.
- Сукупно з американської системи за 7 днів вибуло приблизно 26 млн барелів.
- Ще раніше, за тиждень, що завершився 10 квітня, загальні нафтові запаси вже знизилися на 13,1 млн барелів.
Х’юстон не виробляє значно більше нафти тиждень до тижня. Він відвантажує нафту, яку вже мав, і дедалі більше нафту, витягнуту з того, що раніше було аварійним буфером. Це різні речі. — Giacomo Prandelli
Маршрути барелів і конкуренція за постачання
- Експорт нафтопродуктів зі США різко зріс до Європи.
- Сира нафта зі США прямує до Азії, щоб замістити відсутні іранські та близькосхідні потоки.
- Латинська Америка продовжує отримувати барелі, але її частка зменшується, оскільки Європа й Азія перебивають її попит на граничне постачання.
- Висновок: покупці пального входять у жорсткішу конкуренцію за доступний ресурс, а перевагу отримують ті ринки, які можуть платити більше.
Китайський сигнал для нафтового ринку
- У 2025 році Китай використовував дешеві російські барелі для прискореного накопичення запасів.
- Темп накопичення оцінено приблизно у 1 млн барелів на добу.
- Китайські запаси сирої нафти наблизилися до 1,3 млрд барелів.
- Берегові запаси за минулий рік зросли приблизно на 100 млн барелів.
- У березні імпорт сирої нафти Китаєм знизився на 2,5% рік до року, попри стійку роботу НПЗ і внутрішній попит.
- Висновок: Китай тимчасово не підсилює спотовий попит, а використовує накопичені запаси.
- За оцінкою CEO Mercuria, такий розпродаж може тривати лише кілька тижнів, доки запаси не наблизяться до операційного рівня.
Що це означає для країн споживачів пального
- Коли резервні потужності заблоковані, а США покривають дефіцит через власні запаси, ринок пального стає менш захищеним від нових перебоїв.
- Скорочення запасів сирої нафти, бензину та стратегічного резерву показує, що нинішній баланс підтримується не лише поточним виробництвом, а й витрачанням буфера.
- Висновок: для споживачів це означає вищу вразливість до цінових стрибків, якщо експортне навантаження на США збережеться, а доступ до близькосхідних барелів не відновиться.
- Другого рубежу оборони для ринку немає.
Ключовий ризик найближчих місяців
- Буфер може вичерпатися до вересня.
- Якщо Китай знову повернеться на ринок як покупець, нечутливий до ціни, глобальний баланс може швидко змінитися на мільйони барелів на добу.
- Висновок: ринок входить у фазу, де стратегічне значення мають не лише обсяги видобутку, а й доступність маршрутів, швидкість відбору запасів та поведінка великих покупців.
Джерело: Terminal
За матеріалами: themerchantsnews