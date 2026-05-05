США стали нафтовим резервом останньої надії для світового ринку

Світовий нафтовий ринок опинився в ситуації, коли резервні потужності OPEC залишаються формально на папері, але фактично заблоковані через закриту Ормузьку протоку. За даними матеріалу, США взяли на себе роль головного джерела доступного бареля: за тиждень експорт сирої нафти й нафтопродуктів сягнув 12,9 млн барелів на добу, а з американської системи запасів вибуло близько 26 млн барелів за 7 днів.

Головний зсув на ринку

  • США експортували 12,9 млн барелів на добу сирої нафти й нафтопродуктів за тиждень, що завершився 17 квітня 2026 року.
  • Це названо найвищим показником в історії EIA.
  • Експорт сирої нафти окремо зріс до рекордних 6,4 млн барелів на добу.
  • США вперше з часів Другої світової війни майже перейшли у статус чистого експортера сирої нафти на тижневій основі.

Чому резерв OPEC став недоступним

  • Протягом 60 років нафтові трейдери спиралися на резервні потужності Саудівської Аравії.
  • Станом на кінець 2025 року IEA оцінювала ефективні резервні потужності OPEC+ у понад 3 млн барелів на добу.
  • Близько двох третин цих потужностей припадало на Саудівську Аравію, решта переважно на ОАЕ та Ірак.
  • Після закриття Ормузької протоки танкерний трафік скоротився приблизно з 20 млн барелів на добу у лютому до менш ніж 4 млн барелів на добу на початку квітня.
  • Висновок: резервні барелі існують формально, але ринок не може швидко отримати до них доступ.
  • Закрита протока перетворила фізичну логістику на ключовий обмежувач світового постачання.

США закривають дефіцит не лише видобутком, а й запасами

  • За тиждень, що завершився 24 квітня, комерційні запаси сирої нафти у США впали на 6,2 млн барелів.
  • Запаси бензину скоротилися на 6,1 млн барелів.
  • Стратегічний нафтовий резерв США додатково відпустив 7,1 млн барелів.
  • Сукупно з американської системи за 7 днів вибуло приблизно 26 млн барелів.
  • Ще раніше, за тиждень, що завершився 10 квітня, загальні нафтові запаси вже знизилися на 13,1 млн барелів.

Х’юстон не виробляє значно більше нафти тиждень до тижня. Він відвантажує нафту, яку вже мав, і дедалі більше нафту, витягнуту з того, що раніше було аварійним буфером. Це різні речі. — Giacomo Prandelli

Маршрути барелів і конкуренція за постачання

  • Експорт нафтопродуктів зі США різко зріс до Європи.
  • Сира нафта зі США прямує до Азії, щоб замістити відсутні іранські та близькосхідні потоки.
  • Латинська Америка продовжує отримувати барелі, але її частка зменшується, оскільки Європа й Азія перебивають її попит на граничне постачання.
  • Висновок: покупці пального входять у жорсткішу конкуренцію за доступний ресурс, а перевагу отримують ті ринки, які можуть платити більше.

Китайський сигнал для нафтового ринку

  • У 2025 році Китай використовував дешеві російські барелі для прискореного накопичення запасів.
  • Темп накопичення оцінено приблизно у 1 млн барелів на добу.
  • Китайські запаси сирої нафти наблизилися до 1,3 млрд барелів.
  • Берегові запаси за минулий рік зросли приблизно на 100 млн барелів.
  • У березні імпорт сирої нафти Китаєм знизився на 2,5% рік до року, попри стійку роботу НПЗ і внутрішній попит.
  • Висновок: Китай тимчасово не підсилює спотовий попит, а використовує накопичені запаси.
  • За оцінкою CEO Mercuria, такий розпродаж може тривати лише кілька тижнів, доки запаси не наблизяться до операційного рівня.

Що це означає для країн споживачів пального

  • Коли резервні потужності заблоковані, а США покривають дефіцит через власні запаси, ринок пального стає менш захищеним від нових перебоїв.
  • Скорочення запасів сирої нафти, бензину та стратегічного резерву показує, що нинішній баланс підтримується не лише поточним виробництвом, а й витрачанням буфера.
  • Висновок: для споживачів це означає вищу вразливість до цінових стрибків, якщо експортне навантаження на США збережеться, а доступ до близькосхідних барелів не відновиться.
  • Другого рубежу оборони для ринку немає.

Ключовий ризик найближчих місяців

  • Буфер може вичерпатися до вересня.
  • Якщо Китай знову повернеться на ринок як покупець, нечутливий до ціни, глобальний баланс може швидко змінитися на мільйони барелів на добу.
  • Висновок: ринок входить у фазу, де стратегічне значення мають не лише обсяги видобутку, а й доступність маршрутів, швидкість відбору запасів та поведінка великих покупців.

Джерело: Terminal

За матеріалами: themerchantsnews

