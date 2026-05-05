Європейський ринок пального 4 травня 2026 року: Україна залишається у нижчому ціновому сегменті

Станом на 4 травня 2026 року ціни на пальне в Європі демонструють значну різницю між країнами. Найдорожчий бензин зафіксовано у Нідерландах — 2,46 євро/л, найдешевший серед наведених ринків — у росії, 0,78 євро/л. В Україні бензин коштує 1,42 євро/л, дизель — 1,72 євро/л, автогаз — 0,95 євро/л.
Цінова карта бензину
- Нідерланди мають найвищу ціну бензину — 2,46 євро/л.
- Серед дорогих ринків також: Данія — 2,28 євро/л, Німеччина — 2,07 євро/л, Греція — 2,06 євро/л, Франція — 2,02 євро/л.
- Україна з показником 1,42 євро/л перебуває нижче більшості країн ЄС.
- Найнижчі значення: Туреччина — 1,14 євро/л.
Дизель: навантаження на транспорт і споживачів
- Найдорожчий дизель зафіксовано у Нідерландах — 2,45 євро/л.
- Високі ціни також у Данії — 2,36 євро/л, Фінляндії — 2,26 євро/л, Швеції — 2,20 євро/л, Бельгії — 2,17 євро/л.
- В Україні дизель коштує 1,72 євро/л, що нижче за рівень багатьох європейських країн, але вище за ціни у Польщі — 1,64 євро/л та Молдові — 1,50 євро/л.
Автогаз як дешевша альтернатива
- В Україні автогаз коштує 0,95 євро/л.
- Це дешевше за український бензин на 0,47 євро/л і дешевше за дизель на 0,77 євро/л.
- Найвищі ціни на автогаз: Греція — 1,29 євро/л, Норвегія — 1,25 євро/л, Швеція — 1,25 євро/л, Німеччина — 1,22 євро/л.
- Найнижчі ціни: Туреччина — 0,60 євро/л.
Джерело: Terminal
За матеріалами: gr.fuelo.net