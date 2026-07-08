Німеччина планує стратегічний газовий резерв на 24 ТВт·год для кризових ситуацій

7 липня Reuters повідомило, що Міністерство економіки Німеччини готує створення державного стратегічного резерву газу. Його обсяг має становити близько 24 ТВт·год, тобто трохи менше 10% загальної потужності газових сховищ країни. Газ залишається ключовим паливом для гнучкої генерації в години високого попиту.

Резерв має захищати від екстремальних ситуацій, зокрема саботажу критичної енергетичної інфраструктури або серйозного глобального дефіциту газу. Закупівлі газу планують розтягнути на два-три роки, щоб мінімізувати вплив на ціни. Перші бронювання сховищ заплановані на зиму 2026/27 року, а початкове закачування — на літо 2027 року.

За даними джерела Reuters, створення резерву, закупівля газу та його закачування можуть коштувати €1,2–1,5 млрд у 2027–2028 роках. Щорічні операційні витрати оцінюються у €150–180 млн. Плани мають бути схвалені урядом у середині серпня.

Що це означає для ринку

Газовий резерв не є короткостроковим сигналом РДН, але він впливає на очікування щодо зимової стійкості газового ринку. Для електроенергетики це важливо через залежність вечірніх піків у Німеччині та частині Центральної Європи від газових електростанцій. Додатковий резерв може зменшити ризик дефіцитного сценарію, але фінансування через збір із газових споживачів створює окремий ціновий фактор.

Ризики

Головний ризик — перенесення витрат на споживачів газу та можливий вплив закупівель на ринкову ліквідність у періоди закачування. Для українського ринку це фактор, який варто враховувати під час оцінки зимових спредів Україна — ЄС і вартості імпортної електроенергії у дефіцитні години.

Джерело: Terminal. За матеріалами: Reuters.