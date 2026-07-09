Реактор Golfech у Франції тимчасово зупинили через температуру води в Гаронні

Обновлено: Июль 09, 2026. Тэги: , , , , , ,

Реактор Golfech у Франції тимчасово зупинили через температуру води в Гаронні

9 липня The Guardian повідомив, що один із реакторів АЕС Golfech біля Тулузи тимчасово зупинили через екстремальну спеку. За повідомленням EDF, температура води в річці Гаронна після кількох спекотних днів мала досягти 28°C у п’ятницю. Другий реактор станції також був зупинений на технічне обслуговування.

Ця подія має пряме ринкове значення: зупинка атомного блоку зменшує доступність базової генерації у Франції саме в період підвищеного попиту через спеку. Вона також підтверджує, що погодний ризик для атомної генерації не є абстрактним — він уже переходить у фізичні обмеження роботи енергоблоків.

Що це означає для ринку

Для РДН і ВДР це сигнал уважніше оцінювати не лише прогноз температури повітря, а й умови охолодження теплової та атомної генерації. Коли обмеження води збігаються з піковим попитом, ціна може реагувати не лінійно, а через короткі цінові стрибки у дефіцитні години.

Ризики

Ризик для арбітражу — хибна оцінка доступної генерації в сусідніх зонах. Формально встановлена потужність може залишатися високою, але фактична доступність блоку знижується через температуру води, екологічні обмеження або ремонт.

Джерело: Terminal. За матеріалами: The Guardian.

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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