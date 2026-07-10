IEA знизило прогноз видобутку нафти в росії після ударів по енергетичній інфраструктурі

Reuters повідомило 10 липня, що IEA очікує зниження видобутку нафти в росії приблизно на 3% — до 8,9 млн барелів на добу у 2026 році. Агентство пов’язало слабший прогноз із українськими ударами по російських НПЗ, сховищах і транспортній інфраструктурі.

Скорочення прогнозу видобутку та експортні обмеження на пальне фіксують системний тиск на російський нафтовий сектор і ринок нафтопродуктів.

IEA знизило прогноз постачання російської нафти на 2026 і 2027 роки відповідно на 85 тис. і 150 тис. барелів на добу. Середній показник за прогнозний період оцінено у 8,8 млн барелів на добу.

За оцінкою IEA, у 2026 році російський видобуток становитиме 8,9 млн барелів на добу, а у 2027 році — 8,8 млн барелів на добу. Для порівняння, у 2025 році показник становив 9,2 млн барелів на добу.

У червні видобуток сирої нафти в росії, за даними IEA, становив 8,86 млн барелів на добу. Це на 120 тис. барелів на добу більше, ніж у травні, але на 900 тис. барелів на добу нижче квоти ОПЕК+.

Reuters також повідомило, що атаки спричинили заборону експорту дизельного пального, запроваджену росією цього тижня, а також обмеження експорту бензину та авіаційного пального для покриття внутрішнього дефіциту.

IEA зазначило, що “тривалі удари по НПЗ, сховищах і транспортній інфраструктурі лежать в основі слабшого прогнозу”.

Джерело: Terminal. За матеріалами: Reuters.