Спека підвищила навантаження на холодильну інфраструктуру Великої Британії

The Guardian повідомив, що супермаркети у Великій Британії мали проблеми з роботою холодильних і морозильних систем під час екстремальної спеки. Частина магазинів зіткнулася з порожніми полицями та тимчасовими обмеженнями, оскільки старі холодильні установки гірше працюють за високої зовнішньої температури.

За словами генерального директора British Frozen Food Federation Руперта Ешбі, старі системи не були спроєктовані для таких температур. Голова Cold Chain Federation Філ Плак заявив, що 50% холодильних складів у Великій Британії мають вік понад 20 років, а спека «масово збільшила» споживання енергії та тиск на систему.

Що це означає для ринку

Для ринку електроенергії це приклад того, як спека збільшує не лише побутовий попит, а й комерційне навантаження. Холодильна інфраструктура працює інтенсивніше саме в періоди високої температури, що може посилювати денний та вечірній профіль споживання.

Ризики

Ризик полягає у недооцінці комерційного навантаження під час хвиль спеки. Якщо старе обладнання споживає більше електроенергії для підтримання температурного режиму, фактичний попит може перевищувати очікування, а це підвищує ризик небалансів і потребу у внутрішньодобовому коригуванні.

Джерело: Terminal. За матеріалами: The Guardian.