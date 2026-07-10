Спека підвищила навантаження на холодильну інфраструктуру Великої Британії

Обновлено: Июль 10, 2026. Тэги: , , , , , , ,

Спека підвищила навантаження на холодильну інфраструктуру Великої Британії

The Guardian повідомив, що супермаркети у Великій Британії мали проблеми з роботою холодильних і морозильних систем під час екстремальної спеки. Частина магазинів зіткнулася з порожніми полицями та тимчасовими обмеженнями, оскільки старі холодильні установки гірше працюють за високої зовнішньої температури.

За словами генерального директора British Frozen Food Federation Руперта Ешбі, старі системи не були спроєктовані для таких температур. Голова Cold Chain Federation Філ Плак заявив, що 50% холодильних складів у Великій Британії мають вік понад 20 років, а спека «масово збільшила» споживання енергії та тиск на систему.

Що це означає для ринку

Для ринку електроенергії це приклад того, як спека збільшує не лише побутовий попит, а й комерційне навантаження. Холодильна інфраструктура працює інтенсивніше саме в періоди високої температури, що може посилювати денний та вечірній профіль споживання.

Ризики

Ризик полягає у недооцінці комерційного навантаження під час хвиль спеки. Якщо старе обладнання споживає більше електроенергії для підтримання температурного режиму, фактичний попит може перевищувати очікування, а це підвищує ризик небалансів і потребу у внутрішньодобовому коригуванні.

Джерело: Terminal. За матеріалами: The Guardian.

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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