ЄС готує план електрифікації, щоб скоротити використання нафти й газу

Обновлено: Июль 10, 2026. Тэги: , , , , , , ,

ЄС готує план електрифікації, щоб скоротити використання нафти й газу

Reuters повідомило 9 липня, що Європейська комісія готує план переходу економіки на електроенергію для скорочення використання нафти й газу. Проєкт документа пов’язаний із наслідками війни США та Ірану: з кінця лютого, за даними ЄС, рахунок за імпорт нафти й газу зріс на €50 млрд.

Брюссель планує зменшити нафтову залежність через електромобілі, теплові насоси та електрифікацію промисловості

За даними Reuters, Єврокомісія має представити план 17 липня. У документі передбачено встановлення цілі щодо мінімальної частки електроенергії у кінцевому споживанні енергії до 2040 року, але конкретний відсоток у проєкті ще не зазначено. Серед напрямів — перехід від бензинових і дизельних автомобілів до електромобілів, від газових котлів до теплових насосів і ширше використання електроенергії у промисловості.

Окремий блок стосується вартості переходу. Проєкт передбачає рамкові можливості для урядів країн ЄС зменшувати ПДВ на побутові батареї, електромобілі та теплові насоси. Також плануються вимоги щодо теплових насосів у публічних будівлях, посилені цілі державних закупівель електромобілів, а пізніше цього року — фінансовий аукціон для промислового тепла з використанням електроенергії та відновлюваних джерел.

Reuters зазначає, що план також передбачає поетапне згортання субсидій на викопне паливо. Речник Єврокомісії відмовився коментувати проєкт.

«В епоху повторюваної геополітичної турбулентності, коли постачання енергії може бути порушене за одну ніч, радикальний перехід до електрифікації — це найкоротший шлях Європи до енергетичної незалежності та промислової стійкості», — йдеться у проєкті документа, який цитує Reuters.

Джерело: Terminal. За матеріалами: Reuters.

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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