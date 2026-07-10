ЄС готує план електрифікації, щоб скоротити використання нафти й газу

Reuters повідомило 9 липня, що Європейська комісія готує план переходу економіки на електроенергію для скорочення використання нафти й газу. Проєкт документа пов’язаний із наслідками війни США та Ірану: з кінця лютого, за даними ЄС, рахунок за імпорт нафти й газу зріс на €50 млрд.

Брюссель планує зменшити нафтову залежність через електромобілі, теплові насоси та електрифікацію промисловості

За даними Reuters, Єврокомісія має представити план 17 липня. У документі передбачено встановлення цілі щодо мінімальної частки електроенергії у кінцевому споживанні енергії до 2040 року, але конкретний відсоток у проєкті ще не зазначено. Серед напрямів — перехід від бензинових і дизельних автомобілів до електромобілів, від газових котлів до теплових насосів і ширше використання електроенергії у промисловості.

Окремий блок стосується вартості переходу. Проєкт передбачає рамкові можливості для урядів країн ЄС зменшувати ПДВ на побутові батареї, електромобілі та теплові насоси. Також плануються вимоги щодо теплових насосів у публічних будівлях, посилені цілі державних закупівель електромобілів, а пізніше цього року — фінансовий аукціон для промислового тепла з використанням електроенергії та відновлюваних джерел.

Reuters зазначає, що план також передбачає поетапне згортання субсидій на викопне паливо. Речник Єврокомісії відмовився коментувати проєкт.

«В епоху повторюваної геополітичної турбулентності, коли постачання енергії може бути порушене за одну ніч, радикальний перехід до електрифікації — це найкоротший шлях Європи до енергетичної незалежності та промислової стійкості», — йдеться у проєкті документа, який цитує Reuters.

Джерело: Terminal. За матеріалами: Reuters.