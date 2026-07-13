IEA попередила Європу про ризик повільної електрифікації та перевантажених мереж

Financial Times повідомила, що виконавчий директор Міжнародного енергетичного агентства Фатіх Біроль назвав повільну електрифікацію Європи «major mistake». За даними видання, частка електроенергії в кінцевому споживанні енергії в Європі становить близько 23%, тоді як у Китаї, Японії та Південній Кореї цей показник перевищує 30%. ЄС, за матеріалом FT, прагне досягти 32% до 2030 року.

У повідомленні також ідеться про майбутні ініціативи ЄС: податкові стимули для електроенергії, підтримку теплових насосів та електромобілів, а також спробу обмежити ціну електроенергії відносно газу, щоб пришвидшити промислову декарбонізацію. Водночас FT зазначила, що ключовими обмеженнями залишаються високі ціни на електроенергію та перевантажені електромережі. Біроль наголосив на потребі розширювати й модернізувати мережеву інфраструктуру для інтеграції ВДЕ.

Що це означає для ринку

Це не короткостроковий сигнал РДН, але це важлива регуляторна рамка для майбутньої економіки арбітражу. Якщо ЄС рухатиметься до дешевшої електроенергії відносно газу й стимулюватиме електрифікацію попиту, змінюватиметься форма навантаження, роль мережевих обмежень, попит на гнучкість і економіка BESS. Для України це важливо через інтеграцію з ринком ЄС і залежність імпортно-експортного арбітражу від сусідніх зон.

Ризики

Головний ризик — зростання електрифікованого попиту швидше, ніж модернізація мереж. У такому сценарії навіть збільшення ВДЕ не гарантує нижчої короткострокової ціни: вузькі місця мережі, потреба в балансуванні й вартість резервів можуть підтримувати високу волатильність погодинних цін.

«Повільна електрифікація Європи — велика помилка», — заявив виконавчий директор Міжнародного енергетичного агентства Фатіх Біроль, за повідомленням Financial Times.

Джерело: Terminal. За матеріалами: Financial Times.