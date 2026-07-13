IEA попередила Європу про ризик повільної електрифікації та перевантажених мереж

Обновлено: Июль 13, 2026. Тэги: , , , , , , , ,

IEA попередила Європу про ризик повільної електрифікації та перевантажених мереж

Financial Times повідомила, що виконавчий директор Міжнародного енергетичного агентства Фатіх Біроль назвав повільну електрифікацію Європи «major mistake». За даними видання, частка електроенергії в кінцевому споживанні енергії в Європі становить близько 23%, тоді як у Китаї, Японії та Південній Кореї цей показник перевищує 30%. ЄС, за матеріалом FT, прагне досягти 32% до 2030 року.

У повідомленні також ідеться про майбутні ініціативи ЄС: податкові стимули для електроенергії, підтримку теплових насосів та електромобілів, а також спробу обмежити ціну електроенергії відносно газу, щоб пришвидшити промислову декарбонізацію. Водночас FT зазначила, що ключовими обмеженнями залишаються високі ціни на електроенергію та перевантажені електромережі. Біроль наголосив на потребі розширювати й модернізувати мережеву інфраструктуру для інтеграції ВДЕ.

Що це означає для ринку

Це не короткостроковий сигнал РДН, але це важлива регуляторна рамка для майбутньої економіки арбітражу. Якщо ЄС рухатиметься до дешевшої електроенергії відносно газу й стимулюватиме електрифікацію попиту, змінюватиметься форма навантаження, роль мережевих обмежень, попит на гнучкість і економіка BESS. Для України це важливо через інтеграцію з ринком ЄС і залежність імпортно-експортного арбітражу від сусідніх зон.

Ризики

Головний ризик — зростання електрифікованого попиту швидше, ніж модернізація мереж. У такому сценарії навіть збільшення ВДЕ не гарантує нижчої короткострокової ціни: вузькі місця мережі, потреба в балансуванні й вартість резервів можуть підтримувати високу волатильність погодинних цін.

«Повільна електрифікація Європи — велика помилка», — заявив виконавчий директор Міжнародного енергетичного агентства Фатіх Біроль, за повідомленням Financial Times.

Джерело: Terminal. За матеріалами: Financial Times.

Автор:

(Всего статей: 3117)

Директор НТЦ «Психея»Связаться с автором

Если вы нашли в статье ошибку, выделите ее,
нажмите Ctrl+Enter и предложите исправление
»

РЕКЛАМА

РЕКЛАМА

РЕКЛАМА

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

    Читать все: Анекдоти, Енергетика, Компанії, Метан, Офіціоз, Торгівля

  • Китай продает СПГ уже и Японии
  • Энергосистемы Латвии и Эстонии свяжет новый «энергомост»
  • Нельзя помочь тому
  • Он любил курить на рабочем месте

Архивы

РЕКЛАМА

Использование материалов «http://oilreview.kiev.ua» разрешается при условии ссылки на «Терминал».

Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал.


Please leave this field empty.

Назва Вшої компанії (обов'язково):

Ваш номер телефона:

Ваш E-Mail (обов'язково):

Ваше повідомлення:

Прохання виправити! :)

Помилка:

Як правильно: