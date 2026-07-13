Масовані атаки по Україні посилили ризик небалансів і локальних обмежень у вихідні

Обновлено: Июль 13, 2026. Тэги: , , , , , , , ,

Reuters повідомило про чергову серію російських ракетних і дронових ударів по Україні. За даними агентства, атаки охопили кілька міст, зокрема Суми, Запоріжжя, Одесу, Харків і Київ. Повітряні сили України збили 111 із 121 дрона, але не перехопили балістичні ракети через дефіцит боєприпасів для систем Patriot.

Reuters не подає ці атаки як окрему новину ринку електроенергії, однак для українського ринку вони мають системне значення через воєнний ризик для графіків споживання, локальних мереж і прогнозу навантаження. У вихідні дні ринкова ліквідність і так нижча, ніж у робочі дні, а пошкодження інфраструктури або аварійні обмеження можуть змінювати фактичний профіль споживання вже після закриття частини ринкових позицій.

Що це означає для ринку

Для РДН і ВДР головним є ризик розходження між прогнозним і фактичним споживанням. Якщо після ударів виникають локальні обмеження, аварійні відключення або зміна роботи великих споживачів, це може збільшувати небаланси й потребу в коригуванні позицій ближче до години поставки. Для арбітражу це підвищує значення ВДР і балансуючого ринку порівняно з початковим розрахунком на РДН.

Ризики

Ключовий ризик — недооцінка воєнного фактора в короткостроковому прогнозі попиту. Для учасників ринку важливо не переносити звичайний вихідний профіль споживання на дні з атаками без додаткової перевірки повідомлень операторів, локальних обмежень і фактичної доступності інфраструктури.

Джерело: Terminal. За матеріалами: Reuters.

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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