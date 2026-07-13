Найбільшу громадську СЕС Великої Британії зупинили через ризик перевантаження мережі

Обновлено: Июль 13, 2026. Тэги: , , , , , , ,

Найбільшу громадську СЕС Великої Британії зупинили через ризик перевантаження мережі

12 липня The Guardian повідомило, що найбільшу громадську сонячну електростанцію Великої Британії Derril Water у північному Девоні зупинили в перший літній сезон роботи через ризик «thermal overload» у місцевій мережі. За даними видання, National Energy System Operator оцінив ризик як достатньо значний, щоб відключити ключовий super-grid transformer, після чого National Grid обмежив виробництво сонячної генерації в районі.

Проєкт Derril Water почав виробляти електроенергію у вересні 2025 року. Зупинка, за оцінкою The Guardian, може коштувати майже 10 000 членам кооперативу близько £2 млн втраченого літнього доходу. Видання також зазначило, що проблема не пов’язана з технічною роботою самої СЕС: вузьким місцем стала локальна мережа, яка не була своєчасно модернізована для приймання надлишкової сонячної генерації у довгі сонячні дні.

Що це означає для ринку

Це приклад того, як висока частка сонячної генерації без достатньої мережевої спроможності створює не лише технічну, а й цінову проблему. Для ринків із високою часткою ВДЕ денний профіцит може не реалізуватися як дешевий ресурс для споживача, якщо мережа не здатна прийняти генерацію. Для українського ринку цей сигнал важливий у контексті майбутнього розвитку розподіленої генерації, промислових СЕС і BESS: без мережевої гнучкості дохідність сонячного профілю може бути знижена примусовими обмеженнями.

Ризики

Головний ризик — обмеження генерації в години низької або від’ємної ціни, коли сонячний ресурс мав би формувати арбітражний сигнал для накопичувачів, гнучкого споживання або внутрішньодобового ринку. Якщо учасник ринку не враховує локальні мережеві обмеження, розрахункова маржа ВДЕ або BESS може не реалізуватися фізично.

Джерело: Terminal. За матеріалами: The Guardian.

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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