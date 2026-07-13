У ніч на 12 липня українські сили уразили Сизранський нафтопереробний завод у Самарській області росії, проєктна потужність якого становить 8,5 млн т нафти на рік. Одночасно повідомлено про удари по 10 танкерах і чотирьох поромах в Азовському морі. Поєднання атак на виробничий об’єкт і транспортну інфраструктуру створює додатковий ризик для випуску та перевезення дизельного пального, хоча фактичний обсяг втрат ще не встановлено.

Що підтверджено після удару

За повідомленням Генерального штабу Збройних сил України, на території Сизранського НПЗ зафіксували вибухи та пожежу. Результати удару й масштаби пошкоджень на момент публікації уточнювалися.

Сизранський НПЗ є одним із найбільших нафтопереробних підприємств Самарської області. Завод виробляє бензин, дизельне та авіаційне пальне. Його проєктна потужність дає змогу переробляти до 8,5 млн т нафти на рік.

Сизранський НПЗ: зафіксовано вибухи та пожежу, обсяг пошкоджень уточнюється.

зафіксовано вибухи та пожежу, обсяг пошкоджень уточнюється. Азовське море: українська сторона повідомила про ураження 10 танкерів і чотирьох поромів.

українська сторона повідомила про ураження 10 танкерів і чотирьох поромів. Азовсько-Чорноморський канал: Reuters підтвердив удар по танкеру під час його входження до каналу.

За даними Reuters, уражений у каналі танкер був порожнім. Пожежу локалізували, загиблих і постраждалих не було, загрози розливу нафтопродуктів не зафіксовано.

Виробництво і перевезення пального опинилися під одночасним тиском

Удар по НПЗ стосується виробничої частини паливного ланцюга, тоді як атаки на танкери й пороми впливають на можливість транспортувати нафту, нафтопродукти та інші вантажі. За інформацією української сторони, уражені танкери використовувалися для перевезення російської нафти й нафтопродуктів в обхід міжнародних санкцій, а пороми забезпечували військову логістику.

The Guardian повідомив, що судноплавство через Донсько-Азовський канал було призупинено. Цей маршрут з’єднує російську річкову мережу та Каспійське море з Азовським і Чорним морями, звідки судна можуть виходити до міжнародних ринків через Керченську протоку та Босфор.

Нова подія відбулася на тлі раніше запровадженої заборони росією експорту дизелю до 31 липня. Ринок готового пального вже залишався напруженим через відставання роботи НПЗ від відновлення постачання сирої нафти, про що свідчило попереднє попередження про стан світового ринку дизельного пального.

Що відомо про ринковий наслідок

Поки немає підтверджених даних про повне зупинення Сизранського НПЗ, тривалість можливого простою або фактичне скорочення виробництва дизельного пального. Так само не встановлено, наскільки довго триватимуть обмеження судноплавства та який обсяг нафтопродуктів не зможе пройти цим маршрутом.

Тому кількісно оцінити вплив події на ціни дизельного пального в Європі чи Україні наразі неможливо. Для такої оцінки потрібні дані про стан технологічних установок НПЗ, фактичний випуск продукції, тривалість простою та доступність альтернативних маршрутів.

Одночасний тиск на виробництво й логістику підвищує ризик подальшого скорочення доступного ресурсу. За умов обмеженої пропозиції готового пального саме такі перебої, а не лише зміна вартості сирої нафти, можуть підтримувати високі дизельні крек-спреди та гуртові ціни.

Джерела: Terminal; за матеріалами: Kyiv Post, Reuters, The Guardian.