Бензин у Великій Британії знову подорожчав до 151,19 пенса за літр

Середня ціна неетильованого бензину у Великій Британії після зниження до 150,59 пенса за літр 6 липня піднялася до 151,19 пенса. Дані AA також підтвердили зміну тенденції: бензин подорожчав із шеститижневого мінімуму 150,7 до 151,0 пенса за літр. RAC пов’язує розворот із підвищенням гуртової вартості пального та новим зростанням нафтових котирувань.

Падіння на 9 пенсів змінилося новим зростанням

Середня роздрібна ціна бензину у Великій Британії знову перевищила 151 пенс за літр після кількох тижнів здешевлення. За даними RAC, від пікового рівня 159,53 пенса наприкінці травня бензин подешевшав до 150,59 пенса 6 липня, але протягом наступних вихідних його середня вартість піднялася до 151,19 пенса.

AA зафіксувала подібну динаміку. Середня ціна бензину на британських АЗС зросла із шеститижневого мінімуму 150,7 пенса за літр на початку тижня до 151,0 пенса за літр у вихідні. Різниця між оцінками RAC та AA пояснюється використанням окремих масивів цінових спостережень, але обидві організації підтвердили завершення періоду безперервного здешевлення.

Гуртовий ринок передав підвищення у роздріб

Новий розворот став наслідком зростання гуртових витрат із кінця червня до початку липня. Додатковий тиск створило подорожчання нафти після поновлення атак між США та Іраном: 13 липня Brent піднялася на 3,5%, до $78,66 за барель.

RAC очікує, що протягом наступного тижня бензин може додатково подорожчати на кілька пенсів за літр. Масштаб зміни залежатиме від подальшої ситуації у Перській затоці та реакції нафтових котирувань. Це означає, що економія, яку британські водії отримали після травневого піку, може частково скоротитися саме в період літніх автомобільних поїздок.

Розворот продовжує попередню фазу британського цінового циклу. Наприкінці червня RAC закликала мережі швидше передати здешевлення нафти споживачам. Водночас IEA попереджало про збереження напруження на ринку бензину через повільніше відновлення випуску готового пального порівняно з постачанням сирої нафти.

Джерела: The Guardian.