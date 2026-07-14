Бензин у Великій Британії знову подорожчав до 151,19 пенса за літр

Обновлено: Июль 14, 2026. Тэги: , , , , , , ,

Бензин у Великій Британії знову подорожчав до 151,19 пенса за літр

Середня ціна неетильованого бензину у Великій Британії після зниження до 150,59 пенса за літр 6 липня піднялася до 151,19 пенса. Дані AA також підтвердили зміну тенденції: бензин подорожчав із шеститижневого мінімуму 150,7 до 151,0 пенса за літр. RAC пов’язує розворот із підвищенням гуртової вартості пального та новим зростанням нафтових котирувань.

Падіння на 9 пенсів змінилося новим зростанням

Середня роздрібна ціна бензину у Великій Британії знову перевищила 151 пенс за літр після кількох тижнів здешевлення. За даними RAC, від пікового рівня 159,53 пенса наприкінці травня бензин подешевшав до 150,59 пенса 6 липня, але протягом наступних вихідних його середня вартість піднялася до 151,19 пенса.

AA зафіксувала подібну динаміку. Середня ціна бензину на британських АЗС зросла із шеститижневого мінімуму 150,7 пенса за літр на початку тижня до 151,0 пенса за літр у вихідні. Різниця між оцінками RAC та AA пояснюється використанням окремих масивів цінових спостережень, але обидві організації підтвердили завершення періоду безперервного здешевлення.

Гуртовий ринок передав підвищення у роздріб

Новий розворот став наслідком зростання гуртових витрат із кінця червня до початку липня. Додатковий тиск створило подорожчання нафти після поновлення атак між США та Іраном: 13 липня Brent піднялася на 3,5%, до $78,66 за барель.

RAC очікує, що протягом наступного тижня бензин може додатково подорожчати на кілька пенсів за літр. Масштаб зміни залежатиме від подальшої ситуації у Перській затоці та реакції нафтових котирувань. Це означає, що економія, яку британські водії отримали після травневого піку, може частково скоротитися саме в період літніх автомобільних поїздок.

Розворот продовжує попередню фазу британського цінового циклу. Наприкінці червня RAC закликала мережі швидше передати здешевлення нафти споживачам. Водночас IEA попереджало про збереження напруження на ринку бензину через повільніше відновлення випуску готового пального порівняно з постачанням сирої нафти.

Джерела: The Guardian.

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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