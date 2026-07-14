Експорт бензину з росії до Центральної Азії у червні впав на 34%

Обновлено: Июль 14, 2026. Тэги: , , , , , , , ,

Експорт бензину з росії до Центральної Азії у червні впав на 34%

Залізничне постачання російського бензину до Центральної Азії та Афганістану у червні скоротилося на 34% порівняно з травнем, до 99,3 тис. тонн. Reuters пов’язує падіння з дефіцитом пального в росії, спричиненим українськими ударами по НПЗ і скороченням обсягів переробки. Майже половину бензину на цьому напрямку раніше забезпечувала «Роснефть».

Постачання скоротилося до 99,3 тис. тонн

У червні росія експортувала залізницею до країн Центральної Азії та Афганістану 99,3 тис. тонн бензину. Порівняно з травнем обсяг скоротився на 34%, повідомили Reuters трейдери та учасники паливного ринку.

Найбільшим постачальником залишалася «Роснефть», на яку припадала майже половина бензинових відвантажень. Серед інших експортерів агентство називає «Газпром нефтехим Салават» і «Газпром нефть».

Скорочення експорту відбулося на тлі зниження випуску нафтопродуктів усередині росії. Українські удари по НПЗ обмежили доступні переробні потужності, після чого в окремих регіонах виникли черги на АЗС і суттєво зросли ціни на бензин.

Експортні обмеження звужують доступ до російського ресурсу

Для стабілізації внутрішнього забезпечення росія заборонила експорт бензину, залишивши виняток для постачання за міжурядовими домовленостями. Така конструкція дає змогу зберігати частину пріоритетних потоків, однак обмежує можливість трейдерів вільно купувати російський ресурс і швидко компенсувати дефіцит.

Таджикистан і Киргизстан, які значною мірою залежать від російського пального, уже почали шукати додаткові джерела постачання. Таджикистан повідомляв про запаси приблизно на 60 днів, тоді як Киргизстан звертався по допомогу до сусідніх держав.

Падіння експорту до 99,3 тис. тонн стало кількісним підтвердженням того, що російський бензиновий дефіцит поширюється за межі внутрішнього ринку. Раніше «Термінал» повідомляв, що випуск бензину в росії покривав близько 65% сезонного попиту, а виробничий розрив оцінювався у 40–45 тис. тонн на добу. Обмеження російської переробки також є частиною ширшого дисбалансу, за якого світовий ринок готового пального відновлюється повільніше за ринок сирої нафти.

Джерела: Reuters.

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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