Brent і WTI піднялися до максимумів із червня через нову блокаду Ормузької протоки

Нафта 14 липня подорожчала приблизно на 2% після того, як США знову запровадили морську блокаду Ірану. Brent закріпилася на рівні $84,73 за барель, WTI — $79,34 за барель. Для ринку бензинів це означає посилення цінового тиску через дорожчу сировину та вищі маржі переробки.

Головний ризик для ринку — поєднання дорожчої нафти, слабких запасів і високих марж переробки

Reuters повідомило, що 14 липня Brent зросла на $1,43, або на 1,7%, до $84,73 за барель, а WTI — на $1,20, або на 1,5%, до $79,34 за барель. Для Brent це було друге поспіль закриття на найвищому рівні з 12 червня, для WTI — з 15 червня.

Ключовим фактором стала Ормузька протока, через яку до війни з Іраном проходило близько 20% світового постачання нафти. За даними Reuters, президент США Дональд Трамп відмовився від ідеї 20% плати за охорону проходу через протоку й заявив, що шукатиме інвестиційні угоди з державами Перської затоки.

Ринок також очікував даних щодо запасів у США. Аналітики оцінювали можливе скорочення комерційних запасів нафти на 2,7 млн барелів за тиждень, що завершився 10 липня. Якщо оцінка підтвердиться, це буде 13-те зниження запасів за 14 тижнів.

Окремий ціновий сигнал дала переробка. Reuters зазначило, що ф’ючерси на дизель у США з початку липня зросли приблизно на 21%, тоді як американська нафта — приблизно на 14%. Це підняло 3-2-1 crack spread і дизельні crack spreads, тобто індикатори прибутковості переробки, до рекордних рівнів за даними LSEG.

Аналітики Ritterbusch and Associates зазначили, що «відновлення атак між США та Іраном прискорюється цього тижня».

Джерело: Terminal. За матеріалами: Reuters.