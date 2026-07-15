Brent і WTI піднялися до максимумів із червня через нову блокаду Ормузької протоки

Обновлено: Июль 15, 2026. Тэги: , , , , , , ,

Brent і WTI піднялися до максимумів із червня через нову блокаду Ормузької протоки

Нафта 14 липня подорожчала приблизно на 2% після того, як США знову запровадили морську блокаду Ірану. Brent закріпилася на рівні $84,73 за барель, WTI — $79,34 за барель. Для ринку бензинів це означає посилення цінового тиску через дорожчу сировину та вищі маржі переробки.

Головний ризик для ринку — поєднання дорожчої нафти, слабких запасів і високих марж переробки

Reuters повідомило, що 14 липня Brent зросла на $1,43, або на 1,7%, до $84,73 за барель, а WTI — на $1,20, або на 1,5%, до $79,34 за барель. Для Brent це було друге поспіль закриття на найвищому рівні з 12 червня, для WTI — з 15 червня.

Ключовим фактором стала Ормузька протока, через яку до війни з Іраном проходило близько 20% світового постачання нафти. За даними Reuters, президент США Дональд Трамп відмовився від ідеї 20% плати за охорону проходу через протоку й заявив, що шукатиме інвестиційні угоди з державами Перської затоки.

Ринок також очікував даних щодо запасів у США. Аналітики оцінювали можливе скорочення комерційних запасів нафти на 2,7 млн барелів за тиждень, що завершився 10 липня. Якщо оцінка підтвердиться, це буде 13-те зниження запасів за 14 тижнів.

Окремий ціновий сигнал дала переробка. Reuters зазначило, що ф’ючерси на дизель у США з початку липня зросли приблизно на 21%, тоді як американська нафта — приблизно на 14%. Це підняло 3-2-1 crack spread і дизельні crack spreads, тобто індикатори прибутковості переробки, до рекордних рівнів за даними LSEG.

Аналітики Ritterbusch and Associates зазначили, що «відновлення атак між США та Іраном прискорюється цього тижня».

Джерело: Terminal. За матеріалами: Reuters.

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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