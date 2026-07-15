Brent піднялася до $84,73 за барель на тлі нового загострення навколо Ормузької протоки

Обновлено: Июль 15, 2026. Тэги: , , , , , , ,

Brent піднялася до $84,73 за барель на тлі нового загострення навколо Ормузької протоки

Нафтові ціни 14 липня зросли приблизно на 2% і досягли найвищого рівня за місяць після відновлення США морської блокади Ірану. Reuters пов’язує реакцію ринку з ризиком скорочення потоків через Ормузьку протоку, через яку до війни проходило близько 20% світових постачань нафти.

Подорожчання нафти супроводжується посиленням тиску на дизельний сегмент, де маржа переробки вийшла на рекордні рівні

Ф’ючерси Brent 14 липня зросли на $1,43, або на 1,7%, до $84,73 за барель. Американська WTI подорожчала на $1,20, або на 1,5%, до $79,34 за барель. Для Brent це стало другим поспіль закриттям на найвищому рівні з 12 червня, для WTI — з 15 червня.

Reuters зазначає, що цінове зростання стримували побоювання щодо інфляції, уповільнення економічного зростання та потенційного зниження попиту на нафту. Водночас ринок залишився чутливим до безпеки судноплавства після ударів по еміратських нафтових танкерах і заяв США щодо Ірану.

Окремий тиск сформувався в дизельному сегменті. За даними Reuters із посиланням на LSEG, американські дизельні ф’ючерси з початку липня зросли приблизно на 21%, тоді як американська нафта — приблизно на 14%. Це підняло 3-2-1 crack spread і дизельний crack spread до рекордних рівнів. Crack spread — це показник маржі переробки, який відображає різницю між вартістю нафти та продуктів її переробки.

«Відновлення атак між США та Іраном цього тижня прискорюється і, ймовірно, триватиме з огляду на додаткові американські бомбардування вночі після відновлення блокади Ормузької протоки США», — зазначили аналітики Ritterbusch and Associates.

Ринок також очікував даних щодо запасів у США. Аналітики оцінювали, що енергетичні компанії за тиждень, який завершився 10 липня, вилучили зі сховищ 2,7 млн барелів сирої нафти. Якщо оцінка підтвердиться, це буде 13-те скорочення запасів за 14 тижнів.

Джерело: Terminal. За матеріалами: Reuters.

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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