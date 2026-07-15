Brent піднялася до $84,73 за барель на тлі нового загострення навколо Ормузької протоки

Нафтові ціни 14 липня зросли приблизно на 2% і досягли найвищого рівня за місяць після відновлення США морської блокади Ірану. Reuters пов’язує реакцію ринку з ризиком скорочення потоків через Ормузьку протоку, через яку до війни проходило близько 20% світових постачань нафти.

Подорожчання нафти супроводжується посиленням тиску на дизельний сегмент, де маржа переробки вийшла на рекордні рівні

Ф’ючерси Brent 14 липня зросли на $1,43, або на 1,7%, до $84,73 за барель. Американська WTI подорожчала на $1,20, або на 1,5%, до $79,34 за барель. Для Brent це стало другим поспіль закриттям на найвищому рівні з 12 червня, для WTI — з 15 червня.

Reuters зазначає, що цінове зростання стримували побоювання щодо інфляції, уповільнення економічного зростання та потенційного зниження попиту на нафту. Водночас ринок залишився чутливим до безпеки судноплавства після ударів по еміратських нафтових танкерах і заяв США щодо Ірану.

Окремий тиск сформувався в дизельному сегменті. За даними Reuters із посиланням на LSEG, американські дизельні ф’ючерси з початку липня зросли приблизно на 21%, тоді як американська нафта — приблизно на 14%. Це підняло 3-2-1 crack spread і дизельний crack spread до рекордних рівнів. Crack spread — це показник маржі переробки, який відображає різницю між вартістю нафти та продуктів її переробки.

«Відновлення атак між США та Іраном цього тижня прискорюється і, ймовірно, триватиме з огляду на додаткові американські бомбардування вночі після відновлення блокади Ормузької протоки США», — зазначили аналітики Ritterbusch and Associates.

Ринок також очікував даних щодо запасів у США. Аналітики оцінювали, що енергетичні компанії за тиждень, який завершився 10 липня, вилучили зі сховищ 2,7 млн барелів сирої нафти. Якщо оцінка підтвердиться, це буде 13-те скорочення запасів за 14 тижнів.

Джерело: Terminal. За матеріалами: Reuters.