Велика Британія проведе найбільші за десятиліття навчання із захисту критичної інфраструктури

У 2027 році Велика Британія проведе багатоденні навчання для перевірки готовності державних органів і операторів життєво важливих систем до кібератак, диверсій та інших гібридних загроз. До сценарію залучать міністрів і сотні представників державного та громадського секторів. Окремо уряд оновив перелік національних ризиків, додавши загрози для водопостачання, інформаційної інфраструктури та поліцейських систем.

Навчання перевірять безперервність основних послуг

Британський уряд 14 липня оголосив про проведення у 2027 році найбільших за кілька десятиліть внутрішніх оборонних навчань. Їхнім завданням стане перевірка здатності держави підтримувати роботу критичної інфраструктури під час одночасного фізичного, інформаційного та кібернетичного впливу.

Сценарій навчань не розголошуватимуть. Відомо, що вони триватимуть кілька днів і охоплять сотні посадовців із різних органів влади та установ громадського сектору. Перевірятимуть координацію управлінських рішень, кризове реагування та взаємодію з механізмами НАТО.

На відміну від локального тренування окремої служби, навчання мають відтворити кризу, за якої порушення в одному секторі поширюється на інші. Збій електропостачання або цифрових систем може одночасно обмежити роботу водоканалів, зв’язку, транспорту, лікарень, поліції та систем державного управління.

До реєстру внесли сім нових ризиків

Велика Британія одночасно оновила офіційний перелік найбільших загроз для держави, додавши сім нових ризиків. Серед них — кібератаки на інфраструктуру даних, системи водопостачання та інформаційні системи поліції.

Окремою категорією визначено відмову цифрової стійкості — масштабний технологічний збій, який блокує роботу значної кількості взаємозалежних організацій. За основу цього сценарію взято глобальний збій CrowdStrike у 2024 році, який вивів із нормального режиму понад 8 млн комп’ютерів на базі Microsoft Windows.

Такий підхід зміщує увагу від захисту окремого об’єкта до забезпечення безперервності функцій. Для оператора критичної інфраструктури недостатньо лише захистити обладнання: необхідно мати резервний зв’язок, альтернативне електроживлення, відновлювані копії даних, ручні процедури управління та погоджену послідовність відновлення послуг.

Населення готуватимуть до перебоїв із водою, електрикою та зв’язком

До кінця 2026 року уряд планує розпочати загальнонаціональну інформаційну кампанію з підготовки домогосподарств до надзвичайних ситуацій. Вона охоплюватиме тривалі перебої з електропостачанням, водою, мобільним зв’язком і доступом до магазинів через екстремальну погоду, повені або кібератаки.

Залучення населення до підготовки зменшує навантаження на аварійні служби в перші години кризи. Водночас відповідальність за функціонування лікарень, водопостачання, зв’язку та інших критичних систем залишається за державою й операторами, які мають забезпечити резервування та відновлення.

Джерела: Reuters, The Guardian.