Десять країн ЄС вимагають переглянути новий вуглецевий платіж на транспортне пальне

Обновлено: Июль 16, 2026. Тэги: , , , , , ,

Десять країн ЄС вимагають переглянути новий вуглецевий платіж на транспортне пальне

Десять країн ЄС, серед них Італія та Польща, закликали переглянути нову систему ціни на CO2 для пального у транспорті та опаленні. Схему вже відклали до 2028 року, але частина урядів вимагає повернути її до обговорення під час перегляду європейського вуглецевого ринку.

Суперечка навколо ETS2 стала питанням не лише кліматичної політики, а й вартості пального для споживачів

За даними Reuters, Європейська комісія має запропонувати перегляд чинного вуглецевого ринку ЄС у п’ятницю. Основна система ETS уже змушує електростанції, заводи, авіакомпанії та судноплавні компанії платити за викиди CO2. Окремий механізм ETS2 має запровадити нову ціну на CO2 для пального, яке використовується в транспорті та опаленні.

Десять країн — Італія, Польща, Болгарія, Кіпр, Чехія, Естонія, Греція, Угорщина, Румунія та Словаччина — у заяві до Комісії закликали використати перегляд чинної системи для повторного розгляду ETS2. Брюссель уже відклав старт механізму на один рік, до 2028-го, через занепокоєння урядів, що новий вуглецевий платіж може підвищити споживчі ціни.

Прихильники ETS2, зокрема Німеччина та Швеція, вважають нову ціну на CO2 важливим інструментом переходу до чистішого транспорту та опалення. Reuters зазначає, що доходи від механізму мають реінвестуватися в допомогу людям для переходу на чистіші рішення, щоб зменшити навантаження.

«Європейські громадяни не повинні стикатися з новими кліматичними податками за нинішніх економічних і геополітичних обставин. Тому ETS2 має бути прямо розглянута в межах перегляду та ретельно переоцінена», — йдеться в заяві десяти країн, яку цитує Reuters.

Джерело: Terminal. За матеріалами: Reuters.

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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