російський уряд обговорив пріоритетне пальне для продовольчої логістики

Уряд росії обговорив пріоритетне забезпечення пальним транспорту, який обслуговує великі продовольчі мережі. Рішення обговорювали на тлі загальнонаціонального дефіциту пального після ударів по енергетичній інфраструктурі та НПЗ.

Паливний дефіцит у росії вже впливає не лише на транспортний ринок, а й на ланцюги постачання продовольства

За повідомленням Reuters, віцепрем’єр росії Олександр Новак 15 липня заявив, що уряд обговорював необхідність надати пріоритет постачанню пального для транспорту, який доставляє продукти великим роздрібним мережам. Зазвичай влада використовує паливні картки для водіїв, які мають пріоритетний доступ до ресурсу.

Агентство пов’язує ситуацію з українськими ударами безпілотниками по енергетичній інфраструктурі та НПЗ. За даними двох галузевих джерел і розрахунками Reuters, виробництво бензину в росії впало до рівня, еквівалентного приблизно 65% середнього сезонного споживання, після зупинок на великих НПЗ.

Reuters також повідомив, що урядова робоча група обговорювала постачання дизельного пального для аграрного сектору. Для паливного ринку це свідчить про розширення дефіциту з роздрібного сегмента на критичні ланцюги внутрішньої логістики.

Окремо Reuters навів позицію центрального банку росії: зниження виробництва пального вплине на економічне зростання країни у II кварталі 2026 року.

«Ми обговорили необхідність пріоритетного постачання пального для транспортних засобів, що доставляють продукти харчування для великих роздрібних мереж. Це важливо як для запобігання псуванню продуктів, так і для уникнення додаткових витрат, які зрештою можуть відобразитися на споживчих цінах», — сказав Олександр Новак, віцепрем’єр росії.

Джерело: Terminal. За матеріалами: Reuters.