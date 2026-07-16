російський уряд обговорив пріоритетне пальне для продовольчої логістики

Обновлено: Июль 16, 2026. Тэги: , , , , , , ,

російський уряд обговорив пріоритетне пальне для продовольчої логістики

Уряд росії обговорив пріоритетне забезпечення пальним транспорту, який обслуговує великі продовольчі мережі. Рішення обговорювали на тлі загальнонаціонального дефіциту пального після ударів по енергетичній інфраструктурі та НПЗ.

Паливний дефіцит у росії вже впливає не лише на транспортний ринок, а й на ланцюги постачання продовольства

За повідомленням Reuters, віцепрем’єр росії Олександр Новак 15 липня заявив, що уряд обговорював необхідність надати пріоритет постачанню пального для транспорту, який доставляє продукти великим роздрібним мережам. Зазвичай влада використовує паливні картки для водіїв, які мають пріоритетний доступ до ресурсу.

Агентство пов’язує ситуацію з українськими ударами безпілотниками по енергетичній інфраструктурі та НПЗ. За даними двох галузевих джерел і розрахунками Reuters, виробництво бензину в росії впало до рівня, еквівалентного приблизно 65% середнього сезонного споживання, після зупинок на великих НПЗ.

Reuters також повідомив, що урядова робоча група обговорювала постачання дизельного пального для аграрного сектору. Для паливного ринку це свідчить про розширення дефіциту з роздрібного сегмента на критичні ланцюги внутрішньої логістики.

Окремо Reuters навів позицію центрального банку росії: зниження виробництва пального вплине на економічне зростання країни у II кварталі 2026 року.

«Ми обговорили необхідність пріоритетного постачання пального для транспортних засобів, що доставляють продукти харчування для великих роздрібних мереж. Це важливо як для запобігання псуванню продуктів, так і для уникнення додаткових витрат, які зрештою можуть відобразитися на споживчих цінах», — сказав Олександр Новак, віцепрем’єр росії.

Джерело: Terminal. За матеріалами: Reuters.

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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